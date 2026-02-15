¿Entradas a $8.000? Regresa la Fiesta del Cine con tarifas económicas: conozca fechas y cómo aprovechar estos descuentos

Si es un apasionado del cine, pero también busca ahorrar dinero en sus salidas, en febrero llega una ocasión especial para ver lo mejor de la industria cinematográfica actual sin gastar de más, gracias al regreso de la Fiesta del Cine en Colombia.

Esta iniciativa que busca acercar al público a las salas de cine, se desarrollará entre el próximo jueves 19 y el viernes 20 de febrero de este 2026. Durante estos días, múltiples cadenas como Procinal, Cine Colombia, Cinépolis, Royal Films, Cinemark, Cineprox y Cineland ofrecerán boletas a $8.000 pesos.

Las tarifas especiales aplican exclusivamente para formatos 2D, mientras que los formatos con tecnología especial como IMAX, 4D, XD, Premier, Bistro, Screen X, Dolby Atmos, VIP y Junior estarán disponibles con tarifas diferenciales, establecidas por cada cadena según su disponibilidad.

Por el momento, la programación incluirá una variada oferta de películas en cartelera y estrenos recientes, entre los que se encuentran: Avatar, Zootopia, Una Batalla Tras Otra, Greenland, Pecadores, Goat, Cumbre Borrascosas y Camino del Crimen.

Fecha para adquirir las boletas en preventa

La preventa oficial para aprovechar estos descuentos en las salas de cine dará inicio el martes 17 de febrero, desde las 3:00 p.m. en canales digitales y taquillas físicas de cada cadena, incluyendo los kioscos de autoservicio.

Para tener una mejor experiencia y evitar largas filas en las taquillas, se recomienda adquirir las entradas a través de las aplicaciones móviles y llegar con antelación, incluso si ya se cuenta con reserva, especialmente para quienes desean comprar en confitería que, a propósito de esta jornada, también tendrá una oferta especial.

Una oportunidad para disfrutar lo mejor del cine a bajo costo. Foto: Getty Images

“Además de la programación cinematográfica, los asistentes podrán acceder, de manera opcional, a una confitería VIP, disponible para cualquier tipo de entrada. Esta oferta incluye opciones gastronómicas diferentes a las tradicionales del cine, como sushi y postres especiales”, detalla Viziona Cines en un comunicado.

Adicionalmente, se aconseja comprobar si se tiene algún beneficio extra por pertenecer a programas de fidelidad, como Tarjeta Cineco o Cine Club Cinemark, que permiten acumular puntos o acceder a promociones exclusivas.

Por último, vale recalcar que se debe confirmar el formato para acceder a la oferta que convierte esta jornada, denominada como la Fiesta del Cine, en una oportunidad limitada de solo dos días para disfrutar de lo mejor del cine sin gastar de más.

De hecho, con este descuento, se amplía la posibilidad de hacer planes en familia o con amigos sin excusas.