Cultura

¿Entradas a $8.000? Regresa la Fiesta del Cine con tarifas económicas: conozca fechas y cómo aprovechar estos descuentos

Este plan podría ser la opción perfecta para compartir en familia o con amigos sin gastar de más antes de finalizar febrero.

GoogleSiga todas las noticias de la cultura en Discover, manténgase al día con las novedades

Redacción Cultura
15 de febrero de 2026, 6:10 a. m.
Esta iniciativa busca acercar al público a las salas de cine.
Esta iniciativa busca acercar al público a las salas de cine. Foto: Getty Images/iStockphoto

Si es un apasionado del cine, pero también busca ahorrar dinero en sus salidas, en febrero llega una ocasión especial para ver lo mejor de la industria cinematográfica actual sin gastar de más, gracias al regreso de la Fiesta del Cine en Colombia.

Esta iniciativa que busca acercar al público a las salas de cine, se desarrollará entre el próximo jueves 19 y el viernes 20 de febrero de este 2026. Durante estos días, múltiples cadenas como Procinal, Cine Colombia, Cinépolis, Royal Films, Cinemark, Cineprox y Cineland ofrecerán boletas a $8.000 pesos.

Katatonia y Moonspell tocan en marzo en Bogotá: las invasiones se acercan con su melancolía oscura

Las tarifas especiales aplican exclusivamente para formatos 2D, mientras que los formatos con tecnología especial como IMAX, 4D, XD, Premier, Bistro, Screen X, Dolby Atmos, VIP y Junior estarán disponibles con tarifas diferenciales, establecidas por cada cadena según su disponibilidad.

Por el momento, la programación incluirá una variada oferta de películas en cartelera y estrenos recientes, entre los que se encuentran: Avatar, Zootopia, Una Batalla Tras Otra, Greenland, Pecadores, Goat, Cumbre Borrascosas y Camino del Crimen.

Televisión

Netflix estrena la nueva temporada de “En el barro” con alianzas inesperadas y batallas en La Quebrada

Televisión

La película que arrasa en Netflix: 104 millones de visitas en 24 días y un detalle que la vuelve imparable

Televisión

Estrenos que llegan a Netflix en la semana del 16 al 22 de febrero

Arcadia

“No se me ocurre una vida mejor”: Bryan Adams nos habla de más de 40 años de carrera y su concierto en Bogotá

Arcadia

Amor Towles habla con Arcadia: “La literatura intenta significar algo distinto para cada lector”

Televisión

El universo de ‘The Big Bang Theory’ se expande: se anuncia el regreso de tres personajes de la serie

Arcadia

Cinco cosas sobre ‘Cumbres borrascosas’, la nueva y polémica adaptación del libro de Emily Brontë

Arcadia

Alerta diseñadores y afines: Alternativa Film Festival busca artista local para crear su imagen oficial 2026

Gente

Lady Tabares confirmó muerte de recordado actor de ‘La vendedora de rosas’: “Se ha ido a los brazos del señor”

Cine

‘El botín’ ya es la película más vista del año superando los 100 millones de vistas en Netflix; conozca el talento paisa que hay detrás

Fecha para adquirir las boletas en preventa

La preventa oficial para aprovechar estos descuentos en las salas de cine dará inicio el martes 17 de febrero, desde las 3:00 p.m. en canales digitales y taquillas físicas de cada cadena, incluyendo los kioscos de autoservicio.

Para tener una mejor experiencia y evitar largas filas en las taquillas, se recomienda adquirir las entradas a través de las aplicaciones móviles y llegar con antelación, incluso si ya se cuenta con reserva, especialmente para quienes desean comprar en confitería que, a propósito de esta jornada, también tendrá una oferta especial.

Sala de cine
Una oportunidad para disfrutar lo mejor del cine a bajo costo. Foto: Getty Images

“Además de la programación cinematográfica, los asistentes podrán acceder, de manera opcional, a una confitería VIP, disponible para cualquier tipo de entrada. Esta oferta incluye opciones gastronómicas diferentes a las tradicionales del cine, como sushi y postres especiales”, detalla Viziona Cines en un comunicado.

Adicionalmente, se aconseja comprobar si se tiene algún beneficio extra por pertenecer a programas de fidelidad, como Tarjeta Cineco o Cine Club Cinemark, que permiten acumular puntos o acceder a promociones exclusivas.

La Berlinale inicia una edición 2026 que busca defender “la libertad artística” en medio de las tensiones

Por último, vale recalcar que se debe confirmar el formato para acceder a la oferta que convierte esta jornada, denominada como la Fiesta del Cine, en una oportunidad limitada de solo dos días para disfrutar de lo mejor del cine sin gastar de más.

De hecho, con este descuento, se amplía la posibilidad de hacer planes en familia o con amigos sin excusas.

Más de Arcadia

Netflix lleva historias intensas y nuevas temporadas a audiencias de todo el mundo.

Netflix estrena la nueva temporada de “En el barro” con alianzas inesperadas y batallas en La Quebrada

La película que ya supera los 100 millones de visualizaciones en menos de un mes en Netflix.

La película que arrasa en Netflix: 104 millones de visitas en 24 días y un detalle que la vuelve imparable

Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de diciembre.

Estrenos que llegan a Netflix en la semana del 16 al 22 de febrero

Bryan Adams encapsula en su música los mejores días de la vida...

“No se me ocurre una vida mejor”: Bryan Adams nos habla de más de 40 años de carrera y su concierto en Bogotá

Nació en Boston en 1964 y vive en Nueva York, donde ubica varios relatos. Towles se hizo global siguiendo su propio método y ritmo.

Amor Towles habla con Arcadia: “La literatura intenta significar algo distinto para cada lector”

Kevin Sussman y otros dos actores confirmados para la nueva serie de Max.

El universo de ‘The Big Bang Theory’ se expande: se anuncia el regreso de tres personajes de la serie

'Cumbres Borrascosas', protagonizada por la nominada al Óscar y al BAFTA Margot Robbie junto al nominado al BAFTA Jacob Elordi.

Cinco cosas sobre ‘Cumbres borrascosas’, la nueva y polémica adaptación del libro de Emily Brontë

Alternativa Film Festival se anuncia para 2026 en Medellín.

Alerta diseñadores y afines: Alternativa Film Festival busca artista local para crear su imagen oficial 2026

El Punto Ska realizará el lanzamiento de su videoclip 'Sweet Loretta' en el escenario de La Media Torta.

Concierskazo Fest 2026: este festival internacional gratuito mezcla ska, circo, teatro y artes gráficas

‘El botín’ en Netflix

‘El botín’ ya es la película más vista del año superando los 100 millones de vistas en Netflix; conozca el talento paisa que hay detrás

Noticias Destacadas