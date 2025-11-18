Estrenos de películas y series de Netflix que llegan este miércoles, 19 de noviembre del 2025

El 19 de noviembre llega con un paquete de lanzamientos que dará mucho de qué hablar entre los usuarios de las plataformas de streaming, en especial para quienes tienen a Netflix como su plataforma preferida.

La compañía, reconocida mundialmente por su amplio y diverso catálogo de películas, series y documentales, se prepara para renovar su oferta.

Fiel a su estrategia de variedad, Netflix apuesta por captar de nuevo la atención de sus suscriptores con estrenos que abarcan múltiples géneros (del drama y la comedia al thriller, la animación, el terror y el documental) reafirmando así su posición como uno de los gigantes del entretenimiento digital.

Estrenos de Netflix. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Películas y series que llegan a Netflix el miércoles 19 de noviembre de 2025

Estas son las producciones que desde este día forman parte del catálogo de la plataforma de streaming:

Envidiosa

Tras una ruptura devastadora a sus casi 40 años, Vicky va en busca de un nuevo amor. Pero no sabe que ahora comienza un viaje profundo (y divertido) de autodescubrimiento.

Esta producción del año 2025, cuenta con dos temporadas y hace parte de las series de comedia en la plataforma.

Elenco: Griselda Siciliani, Esteban Lamothe y Benjamin Vicuña, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Bárbara Lombardo, Marina Bellati, Martín Garabal, Lorena Vega y Susana Pampín.

El hijo de mil hombres

En un pequeño pueblo, un solitario pescador que anhela un hijo es atraído por una luz etérea que lo vincula con otras personas... y sus más recónditos secretos.

Esta producción es de drama y está basada en un libro.

Elenco: Rodrigo Santoro, Rebeca Jamir, Johnny Massaro, Miguel Martines, Juliana Caldas, Grace Passô, Inez Viana, Lívia Silva, Antonio Haddad y Tuna Dwek.

El misterio de la familia Carman

En esta serie documental sobre crímenes reales, un joven rescatado en el mar enfrenta duras acusaciones: haber asesinado a dos miembros de su adinerada familia de Nueva Inglaterra.

Según deja ver la plataforma, esta producción es de películas documentales, películas policiales y documentales sobre crímenes.

El encanto del champán

Una ambiciosa ejecutiva estadounidense viaja a París decidida a adquirir una marca de champán antes de Navidad, pero se enamora del heredero de ese burbujeante imperio.

Según la plataforma, esta película hace parte de comedias románticas, películas para reír y cine romántico.

Elenco: Minka Kelly, Tom Wozniczka, Sean Amsing, Thibault de Montalembert, Astrid Whettnall, Flula Borg y Xavier Samuel.