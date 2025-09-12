La mujer rey, el drama histórico que lidera el ranking de lo más visto de Netflix en Colombia

En tiempos modernos, donde las personas tienen diversas opciones y plataformas para ver cualquier tipo de contenido en casa, es muy común pasar horas y horas buscando un título para ver y no terminar por encontrar nada. Pero no hay por qué preocuparse, ya que a continuación encontrará las películas más vistas en Netflix Colombia y que podrá disfrutar durante este fin de semana.

Netflix es uno de los proveedores de streaming más famoso y con más suscriptores en el mundo. Desde el año de su fundación, en 1997, ha experimentado un incremento continuo de suscripciones a su servicio, superando la marca de 301 millones.

De acuerdo a la explicación de Statista, plataforma especializada en estadística, este incremento se debe a que las cuentas, la gran mayoría, sigue estando en EE. UU. “Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”.

Entre las mejores propuestas para ver durante este segundo fin de semana de septiembre se encuentra La mujer rey, una película que cuenta con la participación estelar de la ganadora del Óscar, Viola Davis y que, a día de hoy (12 de septiembre de 2025), se encuentra en la segunda posición de lo más visto en el país.

Esta obra es una epopeya histórica inspirada en los hechos reales que ocurrieron en el Reino de Dahomey, uno de los más poderosos en el continente de África en los siglos XVIII y XIX. Esta atrapante historia narra la vida de Nanisca (Davis), general de la unidad militar integrada únicamente por mujeres, y a Nawi (interpretada por Thuso Mbedu), una ambiciosa recluta que se une a la general. En la película, ambas mujeres luchan contra enemigos que violaron su honor, esclavizaron a su gente y amenazaron con destruir todo lo que habían vivido.

La Mujer Rey, película de Netflix que está rompiendo récords en esta plataforma de streaming | Foto: Captura de video de Netflix

En la descripción de Netflix se puede leer, “La ganadora del Óscar Viola Davis interpreta a la general Nanisca, líder de las Agojie: un ejército de mujeres que debe defender al reino de Dohomey del imperio Oyo”.