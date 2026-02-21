Las 15 películas imprescindibles para ver en Disney+: de joyas animadas a clásicos inolvidables

Actualmente, las plataformas de streaming se han convertido en la opción para disfrutar lo mejor de la industria cinematográfica desde la comodidad de la casa, ofreciendo una amplia variedad de producciones entre series y películas e, incluso, documentales que rápidamente llaman la atención del público.

En este contexto, Disney + se ha posicionado como una de las mejores alternativas para ver contenido de calidad, compitiendo directamente con Netflix, la plataforma que lidera en popularidad a nivel global.

Estrenos de Netflix que llegan a la plataforma de ‘streaming’ en la última semana de febrero de 2026

Entre las mejores películas que se encuentran en la plataforma de streaming de Disney, se destacan:

Clásicos

1. ‘Basil, el ratón superdetective’ (‘The Great Mouse Detective’, 1986)

Aunque para muchos ya pasó de moda, esta película sigue siendo un clásico imprescindible para ver en familia, sin pausas innecesarias y con un par de canciones antológicas para aquellos que buscan opciones diferentes dentro de la producción animada de la compañía.

Clásicos de Disney. Foto: Crédito: Filmaffinity

2. ‘El rey león’ (‘The Lion King’, 1994)

Esta película marcó a toda una generación de espectadores, siendo hoy uno de los clásicos inolvidables que muchos están dispuestos a repetir una y otra vez, ya sea en familia, solos e, incluso, en pareja.

3. ‘La bella y la bestia’ (‘Beauty and the Beast’, 1991)

Esta producción se convirtió en la primera cinta animada en ser nominada al Óscar de mejor película y, pese a que no se llevó el premio, sí marcó la infancia de muchos convirtiéndose en un clásico imperdible.

4. ‘Lilo y Stitch’ (2002)

El éxito de este clásico tomó fuerza en 2025, luego de que se estrenada la versión en acción real que logró romper récords en taquilla.

De acuerdo con The Walt Disney Company, la adaptación de esta cinta se convirtió en la primera película de 1.000 millones de dólares recaudada en taquilla a nivel mundial el año pasado.

5. ‘Vaiana’ (‘Moana’, 2016)

Esta aventura animada logró envolver al público con su trama, carismáticos protagonistas y esa mezcla de diversión, emoción y el profundo mensaje ecológico que transmite.

‘Vaiana’ (‘Moana’, 2016) Foto: Crédito: Filmaffinity

6. ‘Zootrópolis’ (‘Zootopia’, 2016)

Tanto la primera como la segunda temporada de esta cinta han sido todo un éxito en taquillas. Esto se debe, en gran parte, a sus grandes dosis de diversión y aventura, dejando en la memoria de los espectadores la imagen del oso perezoso.

7. ‘Coco’ (2017)

Reflejar una festividad mexicana a través de un proyecto animado fue una excelente decisión de Disney. Esta emotiva película sigue la historia de Miguel, un niño que sueña con convertirse en músico pese a la prohibición familiar.

Otras cintas imprescindibles

8. ‘El club de la lucha’ (1999), una de las mejores películas de David Fincher.

9. ‘Star Wars episodio V: El imperio contraataca’ (1980), considerada parte de las mejores películas de los años 80 y 90 que se encuentran en la plataforma.

‘Star Wars episodio V: El imperio contraataca’ (1980), Foto: Crédito: Filmaffinity

10. ‘Star Wars episodio IV: Una nueva esperanza’ (1977), la más conocida y mítica de todas las películas del espacio.

11. ‘El pianista’ (2002), es una de las más valoradas de IMDb.

12. ‘Alien, el octavo pasajero’ (1979), es catalogada como una de las mejores películas apocalítpcas de la historia y una de las mejores películas de terror, misterio y suspenso de Disney.

13. ‘Wall-E’ (2008), el mensaje medioambientalista que transmite la convirtió en un gran éxito.

14. ‘Spider-Man: un nuevo universo’ (2018), para la creación de esta cinta animada Disney y Marvel unieron fuerzas dejando sorprendidos tanto a grandes como a pequeños.

15. ‘Vengadores: Endgame’ (2019), la épica culminación de más de una década de historias del Universo Cinematográfico de Marvel.