Mono Zabaleta estrena ‘Pa’ que les duela’, un regalo musical previo a su próximo álbum

Su reciente lanzamiento obtuvo una gran aceptación del público.

Redacción Cultura
30 de agosto de 2025, 7:27 p. m.
Nuevo estreno musical del Mono Zabaleta
Nuevo estreno musical del Mono Zabaleta | Foto: Cortesía

El reconocido cantante vallenato Mono Zabaleta presenta su nuevo sencillo ‘Pa’ que les duela’, una canción de su autoría que refleja con picardía y sentimiento la historia de un hombre que intenta conquistar a una mujer, aunque ella ya tiene pareja y no está dispuesta a dejarlo.

Con este lanzamiento, Mono Zabaleta ofrece un regalo especial a sus seguidores, como antesala a lo que será el lanzamiento de su nuevo álbum en octubre, uno de los trabajos más esperados de su carrera.

Nuevo estreno musical del Mono Zabaleta
Nuevo estreno musical del Mono Zabaleta | Foto: Cortesía

El video de ‘Pa’ que les duela’ fue grabado en Valledupar en forma de parranda vallenata, escenario que resalta la esencia festiva y tradicional de este género.

En esta producción, su acordeonero Daniel Maestre tiene un papel destacado al incluir su famoso “pase de moda”, movimiento que se ha viralizado en redes sociales y que conecta de manera especial con el público.

Contexto: Yeison Jiménez le cantó al desamor con la española Natalia Jiménez: lanzaron canción y hablaron de terminar relaciones rotas

Este nuevo sencillo llega después de una gran agenda de presentaciones en diferentes ciudades de Colombia, donde el artista ha reafirmado su conexión con el público y el lugar que ocupa actualmente como uno de los exponentes más representativos del vallenato.

Mono Zabaleta, Daniel Maestre - Pa&#39; Que Les Duela (Video Oficial)

Con “Pa’ que les duela” el Mono Zabaleta reafirma su compromiso de llevar nuevas propuestas musicales sin perder la raíz que lo identifica, y dando un adelanto de lo que será su próximo álbum con canciones cargadas de sabor, picardía y sentimiento vallenato.

A través de sus redes sociales, el Mono Zabaleta se encargó de invitar a todos sus seguidores a escuchar su nuevo sencillo.

“Que les duela. Mi gente, como ustedes pusieron de moda este pase en las redes, les tengo una sorpresa y es que estará disponible en YouTube mañana. @danielmaestreoficial el contundente”, escribió.

En respuesta a este post, sus colegas, amigos más cercanos y seguidores le dejaron comentarios reaccionando a este nuevo sencillo que estrenó el pasado viernes 29 de agosto.

Contexto: Hamilton estrena ‘Afrorockstar’: álbum que le apuesta al afrobeats en Colombia y que lo ubica en la esfera musical

“Con toda mi nene”; “Qué sabrosura mi hermano”; “Otro éxito más hermano, con la bendición de Dios”; “Sabroso es el pico, que meke, eso se pegó solo, con la voluntad de Dios no hay quien pueda, que se prenda”; “Ese es el viaje nene”; “Ese tema con esa sabrosura va a bundeá es bastante desde ahora hasta carnavales”; “Ni quien se meta, porque si se meten le damos pan pan nene”; “Qué pretinazo, pa’ que les duela”; “Del viernes hasta carnaval”; “Mucha calidad”; “Con toda mi nene”; “Si así es el desayuno no me imagino el almuerzo mi nene @monozabaleta, si mal no estoy la canciónm tiene el estilo de Tato Fragozo”; fueron algunos de los comentarios.

