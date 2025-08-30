Mono Zabaleta estrena ‘Pa’ que les duela’, un regalo musical previo a su próximo álbum

El reconocido cantante vallenato Mono Zabaleta presenta su nuevo sencillo ‘Pa’ que les duela’, una canción de su autoría que refleja con picardía y sentimiento la historia de un hombre que intenta conquistar a una mujer, aunque ella ya tiene pareja y no está dispuesta a dejarlo.

Con este lanzamiento, Mono Zabaleta ofrece un regalo especial a sus seguidores, como antesala a lo que será el lanzamiento de su nuevo álbum en octubre, uno de los trabajos más esperados de su carrera.

Nuevo estreno musical del Mono Zabaleta | Foto: Cortesía

El video de ‘Pa’ que les duela’ fue grabado en Valledupar en forma de parranda vallenata, escenario que resalta la esencia festiva y tradicional de este género.

En esta producción, su acordeonero Daniel Maestre tiene un papel destacado al incluir su famoso “pase de moda”, movimiento que se ha viralizado en redes sociales y que conecta de manera especial con el público.

Este nuevo sencillo llega después de una gran agenda de presentaciones en diferentes ciudades de Colombia, donde el artista ha reafirmado su conexión con el público y el lugar que ocupa actualmente como uno de los exponentes más representativos del vallenato.

Con “Pa’ que les duela” el Mono Zabaleta reafirma su compromiso de llevar nuevas propuestas musicales sin perder la raíz que lo identifica, y dando un adelanto de lo que será su próximo álbum con canciones cargadas de sabor, picardía y sentimiento vallenato.

A través de sus redes sociales, el Mono Zabaleta se encargó de invitar a todos sus seguidores a escuchar su nuevo sencillo.

“Que les duela. Mi gente, como ustedes pusieron de moda este pase en las redes, les tengo una sorpresa y es que estará disponible en YouTube mañana. @danielmaestreoficial el contundente”, escribió.

En respuesta a este post, sus colegas, amigos más cercanos y seguidores le dejaron comentarios reaccionando a este nuevo sencillo que estrenó el pasado viernes 29 de agosto.