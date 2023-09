Oración a la Santísima Trinidad para pedir un favor o un milagro

Oración para pedir un favor o un milagro

Te pudo Dios trino, que por el amor que me profesas, tengas piedad de mí, y me des el consuelo a mi dolor, que permitas ver tu luz en medio de la oscuridad y sentir el poder de tu majestad actuando en mi vida, aunque no lo merezca.

Me postro ante Ti, Santísima Trinidad, humildemente, para que me des tu bendición, para que esa bendición abarque todo en mi vida, me renueve, me llene de fe, de gozo y de esperanza.