Pluribus podría tener una segunda temporada; ¿cuándo sería su estreno? Esto es lo que se sabe

Pluribus, la serie de ciencia ficción de Apple TV+ sigue conquistando a la audiencia a nivel mundial. Creada por Vince Gilligan, conocido por Breaking Bad y Better Call Saul, esta producción explora una distopía donde una pandemia de felicidad colectiva amenaza el libre albedrío, y ahora los fans se preguntan cuándo regresará Carol Sturka a las pantallas.​

La pregunta sobre si habrá o no una segunda temporada ya tiene una respuesta, la cual se conoció luego de que Gilligan conversara con Entertainment Weekly y revelara que la segunda temporada de la serie ya tiene luz verde, pero su estreno podría demorarse más allá de 2026.

La historia de la serie de ficción gira en torno a Carol Sturka, una escritora amargada e inmune a una extraña epidemia extraterrestre que convierte a la humanidad en una mente colmena de euforia forzada. En un mundo donde la infelicidad se ha erradicado a costa de la individualidad, Carol emerge como la última resistencia humana, cuestionando el precio de una felicidad impuesta.

La primera temporada consta de nueve episodios intensos, que se emitieron entre noviembre y diciembre de 2025, culminando en un final explosivo que deja cabos sueltos y clamores por más.​

Rhea Seehorn protagoniza la nueva serie de Vince Gilligan. Foto: cortesía Apple TV

El recibimiento de la serie ha sido arrollador, reportes de audiencia la ubican entre los lanzamientos más vistos de la plataforma, con elogios por su guion afilado y su reflexión sobre control social en tiempos de polarización.​

La actriz Rhea Seehorn lidera como Carol Sturka, entregando una actuación visceral que ya se perfila como una de las mejores de su carrera, respaldada por un reparto coral que incluye a veteranos como Scoot McNairy en un rol secundario clave y nuevos rostros que brillan en la tensión distópica. Destaca el actor colombiano Carlos Manuel Vesga, quien interpreta a un médico disidente en la trama, aportando matices de vulnerabilidad y rebeldía a un personaje que conecta con las raíces latinas del conflicto moral.​

Vesga, oriundo de Cali, ha forjado un recorrido actoral sólido en Colombia y el exterior. Debutó en teatro con montajes como El zoo de cristal y saltó a la televisión con papeles en telenovelas como El cartel de los sapos.

En cine, participó en La frontera y series como Narcos de Netflix, ganando visibilidad internacional. Sus reconocimientos incluyen el India Catalina al mejor actor de reparto en 2022 por Pantanal y nominaciones en los Premios TVyNovelas, consolidándolo como uno de los talentos colombianos más versátiles en la escena global.​

El ojo y las letras de Vince Gilligan así como la actuación de Rhea Seehorn son claves en 'Pluribus'. Foto: cortesía Apple TV

Aunque no hay fecha oficial de rodaje ni nuevos fichajes anunciados, el final abierto de la temporada con Carol enfrentando una traición masiva sugiere arcos más amplios: alianzas frágiles, revelaciones sobre el origen alienígena y dilemas éticos que profundizarán la crítica al conformismo social. Voces de la industria especulan que la nueva entrega llegará en 2027 o 2028, dependiendo de postproducción y agenda de Seehorn, pero el entusiasmo garantiza que Pluribus no será una serie para olvidar rápidamente.