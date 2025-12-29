Televisión

Pluribus podría tener una segunda temporada; ¿cuándo sería su estreno? Esto es lo que se sabe

Vince Gilligan, conocido por Breaking Bad y Better Call Saul, hizo la revelación a través de entrevista con Entertainment Weekly.

GoogleSiga todas las noticias de la cultura en Discover, manténgase al día con las novedades

Redacción Cultura
29 de diciembre de 2025, 4:20 p. m.
Karolina Wydra y Samba Schutte en 'Pluribus'.
Karolina Wydra y Samba Schutte en 'Pluribus'. Foto: cortesía Apple TV

Pluribus, la serie de ciencia ficción de Apple TV+ sigue conquistando a la audiencia a nivel mundial. Creada por Vince Gilligan, conocido por Breaking Bad y Better Call Saul, esta producción explora una distopía donde una pandemia de felicidad colectiva amenaza el libre albedrío, y ahora los fans se preguntan cuándo regresará Carol Sturka a las pantallas.​

La pregunta sobre si habrá o no una segunda temporada ya tiene una respuesta, la cual se conoció luego de que Gilligan conversara con Entertainment Weekly y revelara que la segunda temporada de la serie ya tiene luz verde, pero su estreno podría demorarse más allá de 2026.

Así es ‘Pluribus’, la nueva serie del creador de ‘Breaking Bad’ y de ‘Better Call Saul’
YouTube video a6lzvWby9UE thumbnail

La historia de la serie de ficción gira en torno a Carol Sturka, una escritora amargada e inmune a una extraña epidemia extraterrestre que convierte a la humanidad en una mente colmena de euforia forzada. En un mundo donde la infelicidad se ha erradicado a costa de la individualidad, Carol emerge como la última resistencia humana, cuestionando el precio de una felicidad impuesta.

La primera temporada consta de nueve episodios intensos, que se emitieron entre noviembre y diciembre de 2025, culminando en un final explosivo que deja cabos sueltos y clamores por más.​

Arcadia

El poderoso salmo para realizar este 31 de diciembre en familia

Arcadia

¿Qué pasa si me meto debajo de la mesa en Año Nuevo? Y por qué este ritual es tan celebrado en Colombia

Arcadia

Cómo iniciar el 2026 lleno de energía: los 7 rituales que cambiarán de forma radical su año

Arcadia

El sencillo ritual del Feng Shui que debe realizar para atraer amor y abundancia en 2026

Televisión

Netflix iniciará 2026 con un catálogo recargado: producciones que llegarán a la plataforma del 1 al 4 de enero

Televisión

Netflix no se guarda nada: Bridgerton regresa como la joya de la corona

Televisión

Netflix se despide de la saga que cambió para siempre la ciencia ficción en TV

Cultura

El épico viaje de Manousos Oviedo, el particular personaje que puso a Carlos-Manuel Vesga en los ojos del planeta

Cultura

‘Alaska: La última frontera’: charla con Jason Clarke sobre un thriller imperdible en el borde helado del planeta

Cultura

Así es ‘Pluribus’, la nueva serie del creador de ‘Breaking Bad’ y de ‘Better Call Saul’

El épico viaje de Manousos Oviedo, el particular personaje que puso a Carlos-Manuel Vesga en los ojos del planeta
Rhea Seehorn protagoniza la nueva serie de Vince Gilligan.
Rhea Seehorn protagoniza la nueva serie de Vince Gilligan. Foto: cortesía Apple TV

El recibimiento de la serie ha sido arrollador, reportes de audiencia la ubican entre los lanzamientos más vistos de la plataforma, con elogios por su guion afilado y su reflexión sobre control social en tiempos de polarización.​

La actriz Rhea Seehorn lidera como Carol Sturka, entregando una actuación visceral que ya se perfila como una de las mejores de su carrera, respaldada por un reparto coral que incluye a veteranos como Scoot McNairy en un rol secundario clave y nuevos rostros que brillan en la tensión distópica. Destaca el actor colombiano Carlos Manuel Vesga, quien interpreta a un médico disidente en la trama, aportando matices de vulnerabilidad y rebeldía a un personaje que conecta con las raíces latinas del conflicto moral.​

Recomendados: cuatro series con protagonistas y creadores de altísimo nivel y un documental imperdible

Vesga, oriundo de Cali, ha forjado un recorrido actoral sólido en Colombia y el exterior. Debutó en teatro con montajes como El zoo de cristal y saltó a la televisión con papeles en telenovelas como El cartel de los sapos.

En cine, participó en La frontera y series como Narcos de Netflix, ganando visibilidad internacional. Sus reconocimientos incluyen el India Catalina al mejor actor de reparto en 2022 por Pantanal y nominaciones en los Premios TVyNovelas, consolidándolo como uno de los talentos colombianos más versátiles en la escena global.​

El ojo y las letras de Vince Gilligan así como la actuación de Rhea Seehorn son claves en 'Pluribus'.
El ojo y las letras de Vince Gilligan así como la actuación de Rhea Seehorn son claves en 'Pluribus'. Foto: cortesía Apple TV

Aunque no hay fecha oficial de rodaje ni nuevos fichajes anunciados, el final abierto de la temporada con Carol enfrentando una traición masiva sugiere arcos más amplios: alianzas frágiles, revelaciones sobre el origen alienígena y dilemas éticos que profundizarán la crítica al conformismo social. Voces de la industria especulan que la nueva entrega llegará en 2027 o 2028, dependiendo de postproducción y agenda de Seehorn, pero el entusiasmo garantiza que Pluribus no será una serie para olvidar rápidamente.

Mas de Arcadia

Biblia

El poderoso salmo para realizar este 31 de diciembre en familia

Esta es la razón por la que las personas se meten debajo de la mesa en Año Nuevo

¿Qué pasa si me meto debajo de la mesa en Año Nuevo? Y por qué este ritual es tan celebrado en Colombia

Rituales de Año Nuevo

Cómo iniciar el 2026 lleno de energía: los 7 rituales que cambiarán de forma radical su año

Este año, se puede dar la bienvenida a la temporada festiva con un toque especial al conocer el sencillo ritual del Feng Shui para atraer amor en 2026.

El sencillo ritual del Feng Shui que debe realizar para atraer amor y abundancia en 2026

Karolina Wydra y Samba Schutte en 'Pluribus'.

Pluribus podría tener una segunda temporada; ¿cuándo sería su estreno? Esto es lo que se sabe

Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de diciembre.

Netflix iniciará 2026 con un catálogo recargado: producciones que llegarán a la plataforma del 1 al 4 de enero

Bidgerton temporada 4 llega en 2026

Netflix no se guarda nada: Bridgerton regresa como la joya de la corona

Anuncio de Netflix sobre el retiro de las series clásicas de la saga de su catálogo.

Netflix se despide de la saga que cambió para siempre la ciencia ficción en TV

Cine en casa

Maratón de fin de año: estas son las películas más destacadas de 2025 y dónde verlas en streaming

La venta de Warner Bros Discovery avanza entre varias propuestas, incluida una que convertiría a Netflix en un gigante aún mayor.

Estrenos que llegan a Netflix en la semana de Año Nuevo: estas producciones estarán disponibles del 26 al 31 de diciembre

Noticias Destacadas