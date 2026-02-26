Concierto

Poder de mujer, huracán innegable: Lzzy Hale y su banda Halestorm desatarán su hard rock en Bogotá

Pasaron por la épica despedida de Ozzy Osbourne, en julio de 2025, donde dejaron una muy grata impresión. Ahora, en abril, prometen agitar el Royal Center de la capital.

Redacción Arcadia
26 de febrero de 2026, 3:37 p. m.
Lzzy Hale de Halestorm en la Utilita Arena de Cardiff.
Lzzy Hale de Halestorm en la Utilita Arena de Cardiff. Foto: Redferns / Mike Lewis Photography

Entre los varios anuncios de conciertos y los muchos espectáculos programados en la ciudad (entre ellos, imperdibles conciertos como los de Katatonia y Moonspell tocando en noches consecutivas y la visita primeriza y doble de Tom Morello), a este anuncio hay que ponerle cuidado. Al frente, una de las mujeres indiscutibles del rock en 2026.

Esta semana se anunció que Bogotá recibirá un altísimo voltaje con la llegada de Halestorm, una de las agrupaciones más influyentes del hard rock contemporáneo, que traerá a la capital colombiana un espectáculo cargado de energía, potencia sonora y una puesta en escena reconocida en los principales escenarios del mundo.

El huracán se desatará el próximo 12 de abril de 2026 en el Royal Center, en un concierto presentado por CK Concerts y Lemmy Prods, que promete atraer a los seguidores del rock moderno a través de una experiencia en vivo intensa y electrizante.

En primer lugar, no fue por casualidad que Lzzy Hale y su Halestorm hicieron parte del show de despedida a Ozzy Osbourne y a Black Sabbath, el pasado julio, en el Villa Park de Birmingham. Tienen buenos contactos, claro, pero también una trayectoria y un talento que los validó en esa lista de invitados.

Death to All en Ace of Spades: un hervidero humano celebró y se estremeció con la música de Chuck Schuldiner

Pero el asunto no se quedó en una mera participación. La banda y su alma vital, su frontwoman Lzzy Hale, dejaron una muy grata impresión. Con los ojos del mundo y a metros de la realeza del rock, la agrupación tocó “Love Bites (So Do I)”, “Rain Your Blood on Me” y cerró con un muy intenso cover de Perry Mason de Ozzy Osbourne. Sonaron muy poderosos y demostraron que la presencia de su líder no pasa desapercibida. Comanda y rockea.

Liderada por la vocalista y guitarrista Lzzy Hale, Halestorm se ha consolidado como uno de los cuartetos más sólidos del rock actual gracias a su combinación de hard rock, metal alternativo y una identidad sonora marcada por riffs contundentes y una interpretación vocal poderosa. Ganadores del premio Grammy en 2012 (Best Hard Rock/Metal Performance por “Love Bites (So Do I)”) y protagonistas de giras internacionales junto a grandes nombres del género, la banda ha construido una reputación basada en shows en vivo explosivos, donde la conexión con el público y la intensidad musical son protagonistas absolutos.

Halestorm
Halestorm dará su primer concierto en Bogotá en el Royal Center, una casa del rock en una ciudad del rock. Foto: CK Concerts / Lemmy Prods
Jerry Cantrell habla con Arcadia: “Si evoca emociones en ti, resonará en otros”

El show que traerán a Bogotá, desafiando los 2.600 metros por primera vez, planteará un recorrido por los momentos más representativos de su discografía, incluyendo canciones como “I Miss the Misery” que se han convertido en himnos del rock contemporáneo, junto con material reciente que refleja la evolución artística del grupo. Reconocida por su energía escénica y su sonido contundente, Halestorm promete una presentación diseñada para emanar rock en su más vibrante expresión, consolidando al teatro como una casa de rock y a la ciudad como una parada clave dentro del circuito internacional del género.

En conciertos recientes, Halestorm ha propuesto un setlist con mucha confianza en su trabajo más reciente, Everest, del que toca 9 canciones, siguiendo en intensidad de inclusión The Strange Case of… con 5 canciones, e Into the Wild Life con dos. Pero siendo esta su primera vez en la capital, seguramente la banda sabrá conjurar lo mejor para su público.

