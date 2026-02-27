Sociales

Postales ilustres de la presentación del 40 Festival Nacional de la Música Colombiana en Bogotá

Esta edición de aniversario se realizará del 15 al 23 de marzo en Ibagué, capital musical de Colombia, y rendirá homenaje a las artistas colombianas. Pero antes tendrá lugar la gala, el 6 de marzo, en el Teatro Mayor.

Redacción Cultura
27 de febrero de 2026, 1:28 p. m.
Alexander Castro, Secretario Cultura y Turismo Tolima; Doris Morera de Castro, fundadora y directora del Festival Nacional de la Música Colombia; Alfonso Gómez Méndez, presidente emérito de la Fundación Musical de Colombia.
Este miércoles, en el auditorio Compensar de Bogotá, se dio a conocer la programación oficial del 40° Festival Nacional de la Música Colombiana, que se realizará del 15 al 23 de marzo en Ibagué, capital musical de Colombia, caracterizada por un memorable homenaje a las artistas colombianas.

Así mismo se anunció la gran Gala de Lanzamiento del Festival Nacional de la Música Colombiana, que se llevará a cabo el 6 de marzo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

La presentación estuvo liderada por la presidenta de la Fundación Musical de Colombia, Doris Morera de Castro; su presidente emérito, doctor Alfonso Gómez Méndez; el vicepresidente Efraín Valencia; la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda; y el secretario de Cultura y Turismo del Tolima, Alexander Castro; y Mauricio Hernánez, Secretario de Cultura de Ibagué, quienes resaltaron el legado cultural de la Fundación y su aporte a la preservación y proyección de la música andina colombiana.

Alexander Castro, Secretario Cultura y Turismo Tolima; Alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, Jorge Barón Ortiz, Presidente Jorge Barón Televisión; Alfonso Gómez Méndez, presidente emérito de la Fundación Musical de Colombia; Doris Morera de Castro, fundadora y directora del Festival Nacional de la Música Colombia.
Durante la velada también se realizó la entrega de la distinción de Miembro Honorario 2026 del Festival Nacional de la Música Colombiana, a grandes periodistas de trayectoria en el país, vinculados con su apoyo de décadas, a Jorge Barón Ortiz, presidente de Jorge Barón Televisión; Fernando Molina Soto, expresidente de RCN Radio; Juan Lozano, director de La FM y actual director de RCN Radio; Jaime Monsalve, Jefe musical de Radio Nacional de Colombia; e Indalecio Castellanos, director de “Al Fin de Semana” de RCN Radio.

En imágenes: íconos, aliados, artistas y protagonistas

Adriana Lucía, cantautora colombiana; Yolanda Rayo, cantante colombiana, Katie James, cantautora colombo-irlandesa. Artistas participantes en el Festival entonando “Huri”, canción del folclor tolimense e himno de la Fundación Musical de Colombia.
Katie James, cantautora colombo-irlandesa; Alfonso Gómez Méndez, presidente emérito de la Fundación Musical de Colombia; Yolanda Rayo, cantante colombiana.
Juan Lozano, Director RCN Radio y La FM; Fernando Molina, ex presidente RCN Radio; Jorge Barón Ortiz, Presidente Jorge Barón Televisión.
Adriana Lucía, cantautora colombiana y Katie James, cantautora colombo-irlandesa.
Katie James cantando clásicos del folclor tolimense acompañada de Alfonso Arrieta y Vladimir Ardila, integrantes del Dueto Nocturnal, Príncipes de la canción del año 2003 del Festival Nacional de la Música Colombiana.
Juan Lozano, Director RCN Radio y La FM; Indalecio Castellanos, Director del programa “Al fin de semana” de RCN Radio y Jorge Barón, Presidente de Jorge Barón Televisión, tres de los ganadores de la mención como Miembros Honorarios del Festival Nacional de la Música Colombiana.
Jorge Barón Ortíz, Presidente de Jorge Barón Televisión y Jaime Monsalve, Jefe Musical de Radio Nacional de Colombia.
Este evento fue convocado por la Fundación Musical de Colombia (entidad sin ánimo de lucro), encargada de liderar el Festival Nacional de la Música Colombiana .
