Este miércoles, en el auditorio Compensar de Bogotá, se dio a conocer la programación oficial del 40° Festival Nacional de la Música Colombiana, que se realizará del 15 al 23 de marzo en Ibagué, capital musical de Colombia, caracterizada por un memorable homenaje a las artistas colombianas.

Así mismo se anunció la gran Gala de Lanzamiento del Festival Nacional de la Música Colombiana, que se llevará a cabo el 6 de marzo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

La presentación estuvo liderada por la presidenta de la Fundación Musical de Colombia, Doris Morera de Castro; su presidente emérito, doctor Alfonso Gómez Méndez; el vicepresidente Efraín Valencia; la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda; y el secretario de Cultura y Turismo del Tolima, Alexander Castro; y Mauricio Hernánez, Secretario de Cultura de Ibagué, quienes resaltaron el legado cultural de la Fundación y su aporte a la preservación y proyección de la música andina colombiana.

Alexander Castro, Secretario Cultura y Turismo Tolima; Alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, Jorge Barón Ortiz, Presidente Jorge Barón Televisión; Alfonso Gómez Méndez, presidente emérito de la Fundación Musical de Colombia; Doris Morera de Castro, fundadora y directora del Festival Nacional de la Música Colombia. Foto: cortesía Festival Nacional de la Música Colombiana

Durante la velada también se realizó la entrega de la distinción de Miembro Honorario 2026 del Festival Nacional de la Música Colombiana, a grandes periodistas de trayectoria en el país, vinculados con su apoyo de décadas, a Jorge Barón Ortiz, presidente de Jorge Barón Televisión; Fernando Molina Soto, expresidente de RCN Radio; Juan Lozano, director de La FM y actual director de RCN Radio; Jaime Monsalve, Jefe musical de Radio Nacional de Colombia; e Indalecio Castellanos, director de “Al Fin de Semana” de RCN Radio.

En imágenes: íconos, aliados, artistas y protagonistas

Adriana Lucía, cantautora colombiana; Yolanda Rayo, cantante colombiana, Katie James, cantautora colombo-irlandesa. Artistas participantes en el Festival entonando “Huri”, canción del folclor tolimense e himno de la Fundación Musical de Colombia. Foto: cortesía Festival Nacional de la Música Colombiana

Katie James, cantautora colombo-irlandesa; Alfonso Gómez Méndez, presidente emérito de la Fundación Musical de Colombia; Yolanda Rayo, cantante colombiana. Foto: cortesía Festival Nacional de la Música Colombiana

Juan Lozano, Director RCN Radio y La FM; Fernando Molina, ex presidente RCN Radio; Jorge Barón Ortiz, Presidente Jorge Barón Televisión. Foto: cortesía Festival Nacional de la Música Colombiana

Adriana Lucía, cantautora colombiana y Katie James, cantautora colombo-irlandesa. Foto: cortesía Festival Nacional de la Música Colombiana

Katie James cantando clásicos del folclor tolimense acompañada de Alfonso Arrieta y Vladimir Ardila, integrantes del Dueto Nocturnal, Príncipes de la canción del año 2003 del Festival Nacional de la Música Colombiana. Foto: cortesía Festival Nacional de la Música Colombiana

Juan Lozano, Director RCN Radio y La FM; Indalecio Castellanos, Director del programa “Al fin de semana” de RCN Radio y Jorge Barón, Presidente de Jorge Barón Televisión, tres de los ganadores de la mención como Miembros Honorarios del Festival Nacional de la Música Colombiana. Foto: cortesía Festival Nacional de la Música Colombiana

Jorge Barón Ortíz, Presidente de Jorge Barón Televisión y Jaime Monsalve, Jefe Musical de Radio Nacional de Colombia. Foto: cortesía Festival Nacional de la Música Colombiana