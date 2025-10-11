¿Qué ver en HBO Max? Estas son 10 películas populares para disfrutar en familia del 11 al 13 de octubre

Cuando llega un fin de semana largo, como el del 11 al 13 de octubre —que incluye un día festivo—, muchas personas buscan en qué ocupar su tiempo libre, con el propósito de salir de la rutina y dedicarse a actividades de ocio que sean de su interés. Algunos optan por viajar, visitar lugares o probar nuevos restaurantes, mientras que otros prefieren quedarse en casa y disfrutar de una buena película.

Sin embargo, ante la amplia oferta que presentan las plataformas de streaming, es común que los usuarios se sientan indecisos y no sepan qué ver. En ocasiones, se aburren de recurrir siempre a los mismos contenidos, por lo que explorar nuevas opciones puede resultar una buena forma de descubrir propuestas diferentes.

En la actualidad, existen numerosas plataformas digitales que albergan una gran variedad de producciones. Una de ellas es HBO Max, que no solo ofrece películas, sino también series, documentales y otros contenidos populares.

Disfrutar de una buena película en compañía de amigos o familia es el plan favorito de muchos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Para este fin de semana, estas son algunas de las producciones más comentadas que los usuarios pueden aprovechar para disfrutar:

Destino Final: Lazos de Sangre : El sexto capítulo de la sangrienta franquicia revela el origen del retorcido sentido de justicia de la Muerte.

: El sexto capítulo de la sangrienta franquicia revela el origen del retorcido sentido de justicia de la Muerte. Una Película de Minecraft : La primera adaptación en acción real del videojuego más vendido de todos los tiempos.

: La primera adaptación en acción real del videojuego más vendido de todos los tiempos. Hannibal : Libre en Europa, el Dr. Lecter intenta reconectarse con la agente Starling, sin saber que su pasado aún lo persigue.

: Libre en Europa, el Dr. Lecter intenta reconectarse con la agente Starling, sin saber que su pasado aún lo persigue. Madagascar 2 : Alex, Marty, Melman y Gloria logran escapar de Madagascar, pero acaban en el destino equivocado una vez más.

: Alex, Marty, Melman y Gloria logran escapar de Madagascar, pero acaban en el destino equivocado una vez más. El Origen: Christopher Nolan dirige este thriller de ciencia ficción que explora un mundo donde la mente humana puede ser invadida a través de los sueños.

HBO Max es una plataformas streaming con gran cantidad de contenidos. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El Contador : Ben Affleck protagoniza este thriller de acción como un contador que ajusta las cuentas de los criminales más peligrosos del mundo.

: Ben Affleck protagoniza este thriller de acción como un contador que ajusta las cuentas de los criminales más peligrosos del mundo. Harry Potter y la Cámara Secreta : La cámara ha sido abierta... Harry, Ron y Hermione enfrentan una oscura fuerza que aterroriza los pasillos de Hogwarts.

: La cámara ha sido abierta... Harry, Ron y Hermione enfrentan una oscura fuerza que aterroriza los pasillos de Hogwarts. Los Goonies : Un grupo de niños encuentra un mapa del tesoro pirata y se embarca en una aventura para salvar sus hogares de la demolición.

: Un grupo de niños encuentra un mapa del tesoro pirata y se embarca en una aventura para salvar sus hogares de la demolición. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos : Jim Carrey y Kate Winslet protagonizan este drama sobre una pareja que se somete a un tratamiento para borrar los recuerdos de su relación.

: Jim Carrey y Kate Winslet protagonizan este drama sobre una pareja que se somete a un tratamiento para borrar los recuerdos de su relación. Compañera perfecta: El idílico viaje de fin de semana de una pareja da un giro inesperado cuando un violento incidente revela que uno de ellos es un androide.