Cinco estrenos de HBO y que todo ‘fan’ de terror debe ver en octubre

Octubre llega pisando fuerte, con una de las celebraciones más famosas en el mundo. El misterio, el terror y Halloween se unen para ofrecer una parrilla distinta, presentando títulos clásicos y nuevos.

La plataforma prepara un catálogo diverso que va desde producciones animadas y opciones para toda la familia, hasta impactantes thrillers de terror y suspenso, pensados especialmente para la temporada de Halloween.

Con esta selección, HBO Max busca reforzar su papel como referente del entretenimiento en el hogar, ofreciendo títulos que han logrado conquistar tanto a la audiencia como a la crítica, además de incluir cintas destacadas en la más reciente temporada de premios.

‘Exterminio: la evolución’

Estreno: 3 de octubre

En una isla en cuarentena, un grupo de sobrevivientes intenta mantenerse a salvo. Sin embargo, cuando uno de ellos decide abandonar el lugar para volver al continente, se encuentra con una realidad aún más aterradora: los infectados han mutado y el mundo exterior parece mucho más hostil que aquello de lo que había escapado.

‘Sé lo que hicieron el verano pasado’

Estreno: 17 de octubre

Cinco jóvenes cometen un grave error al ocultar un accidente mortal con un pacto de silencio. Un año después, alguien parece conocer su secreto y busca venganza. Con un asesino acechándolos, deberán recurrir a los sobrevivientes de la masacre de Southport de 1997 para intentar salvarse.

HBO Max busca reforzar su papel como referente del entretenimiento en el hogar. (Photo Illustration by Soumyabrata Roy/NurPhoto via Getty Images). | Foto: NurPhoto via Getty Images

‘La sustancia’

Estreno: 10 de octubre

Elisabeth Sparkle, una estrella de fitness cuya carrera se apaga al cumplir 50 años, se enfrenta a los estándares de belleza y juventud que la rechazan. En medio de la desesperación, encuentra un extraño suero que le permite transformarse en una versión más joven de sí misma, a la que llama Sue.

‘IT: bienvenidos a Derry’

Estreno: 26 de octubre

Situada en el universo de It, de Stephen King, esta nueva serie amplía la aterradora propuesta que Andy Muschietti presentó en sus dos películas. La trama se desarrolla en 1962, es decir, 27 años antes de los acontecimientos mostrados en It (Eso), explorando el origen del miedo que marcó a la ciudad de Derry.

‘El mal con el que vivo’

Estreno: 10 de octubre