Raquel Sofía Amaya y Ana Cristina Botero regresan al teatro con ‘Las ochenteras’, horarios y fechas de la nueva temporada

Las reconocidas actrices se vuelven a unir para una nueva temporada teatral que honra los años 80.

Redacción Cultura
16 de febrero de 2026, 3:34 p. m.
Las ochenteras vuelve a los escenarios bogotanos este 2026 tras convertirse en un éxito rotundo en 2025. La obra de teatro marcó un hito en 2025 como uno de los fenómenos teatrales del año, con funciones a boletería agotada en cada presentación.

La obra está dirigida por Santiago Vargas, quien guía esta propuesta que rescata el espíritu de los años 80 en Colombia. Raquel Sofía Amaya y Ana Cristina Botero dan vida a las protagonistas, Helena Santamaría y Sara Pombo, dos mujeres de 60 años llenas de energía. Ambas actrices cuentan con una amplia trayectoria en televisión y teatro colombiano, acompañando a varias generaciones de espectadores con su versatilidad y carisma.​

Las ochenteras sigue la historia de Sara y Helena, dos amigas que navegan los cambios de un mundo en transformación, desde lo analógico hasta lo digital. Pasan por la máquina de escribir al computador, del teléfono de disco al celular, y recuerdan eventos como la caída del Muro de Berlín mientras bailan merengue y reviven amores pasados.

La obra mezcla humor sutil, nostalgia y música de la época, como temas de Las Chicas del Can, para ofrecer un viaje en el tiempo sin vulgaridades ni excesos, apto para toda la familia.​

Raquel Sofía Amaya y Ana Cristina Botero regresan al teatro con una nueva temporada de ‘Las ochenteras’, fechas y horarios de la obra de teatro
Raquel Sofía Amaya y Ana Cristina Botero regresan al teatro con una nueva temporada de ‘Las ochenteras’, fechas y horarios de la obra de teatro Foto: RSA Producciones

Raquel Sofía Amaya y Ana Cristina Botero decidieron regresar al teatro con Las Ochenteras para complacer al público. La nueva temporada se monta nuevamente en el Teatro Belarte, ubicado en la carrera 7 No. 152-54, en Bogotá. Las funciones se llevarán a cabo solamente los sábados a las 8:00 p. m.. La temporada inició en San Valentín el 14 de febrero de 2026.

Las boletas están disponibles en las taquillas del teatro y en la plataforma de Atrápalo. Esta breve temporada invita a compartir la experiencia con madres, tías, hijos o en solitario, fomentando un encuentro generacional alrededor de los recuerdos de los años 80.

