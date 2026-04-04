Sinopsis y más detalles de la película española más taquillera del año; pronto llegaría al catálogo de Netflix

Un éxito rotundo ha marcado el lanzamiento de Torrente Presidente, una cinta que desde el primer día de su estreno en las salas de cine en España, el pasado 13 de marzo, ha tenido una destacada acogida por parte del público.

En menos de tres semanas, según datos de Comscore, la producción logró superar los 21 millones de euros en taquilla, consolidándose como uno de los estrenos más exitosos del momento.

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De acuerdo con portales especializados en cine como Espinof, su impacto ha sido tal que, solo en España, ha logrado superar a un fenómeno global como Proyecto Salvación y está a punto de entrar en el top 10 histórico del cine español.

Esta es la sinopsis de la cinta: “José Luis Torrente, siempre convencido de ser un héroe nacional de España pese a su ineptitud, es persuadido para meterse en política y, con su estilo vulgar, demagógico y lleno de ocurrencias, logra convertirse en líder de un partido populista”.

En palabras de su creador, Santiago Segura, se trata de una sátira política sobre el panorama nacional español, y representa la sexta entrega de una de las sagas más conocidas y divertidas del país.

Las expectativas sobre si estreno eran muy altas, ya que era la primera vez en la historia de España que una película se llegaba a las salas de cine sin tráiler y ningún avance.

Santiago Segura arrasa con ''Torrente presidente' Foto: Cortesía - Filmaffinity

Aunque todavía no se ha anunciado una fecha oficial para su estreno en cines de Colombia, se espera que Torrente Presidente llegue al catálogo internacional de Netflix entre junio y septiembre de 2026, según reveló Santiago Segura en sus redes sociales.

El cineasta habría revelado este dato al responder en su cuenta de X el mensaje de una seguidora que lo cuestionó al respecto. «¿Sabes cuándo estará disponible para alquilar o comprar en alguna plataforma?», escribió.

Ante esta duda, Segura además de anunciar que será Netflix la plataforma en la que podrá disfrutarse, agregó: “Pues yo creo que para verano estará”.

No obstante, por ahora la plataforma no ha confirmado la fecha concreta de estreno.

Cabe mencionar que por medio de esta misma red social, el creador de Torrente presidente también reaccionó al éxito arrollador de la producción con un mensaje de agradecimiento.

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“Por fin hoy se ha estrenado “Torrente Presidente”…he visitado tres sesiones distintas en dos cines, salas abarrotadas, gente riendo en cada gag y sorprendiéndose con cada cameo, carcajadas y al final en cada sesión… aplausos”, anotó en una de sus publicaciones.

Y agregó: “Misión cumplida. No puedo ser más feliz. GRACIAS. (Y de postre, hasta ahora, leyendo vuestros espectaculares comentarios)”.