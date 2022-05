Taquilla de “Dr. Strange” cayó fuertemente este fin de semana en todo el mundo

No obstante, sigue a la cabeza como una de las más vistas en el mundo.

Haciendo honor a la buena crítica que ha recibido tras su estreno, la más reciente muestra del Universo de Marvel se posiciona como la película más taquillera de América del Norte y una de las más vistas en todo el mundo.

No obstante, en los últimos días Doctor Strange en el multiverso de la locura, del grupo Disney, experimentó una fuerte caída este fin de semana, pero sigue al tope de la taquilla en América del Norte, según cifras provisorias difundidas el domingo por el observador especializado de la industria Exhibitor Relations.

Así mismo, según Box Office Mojo, en su segunda semana, Doctor Strange in the Multiverse of Madness hizo 61 millones de dólares (mdd) en Estados Unidos y 83 más en el resto del mundo.

- Foto:

La secuela de superhéroes de los estudios Marvel, nuevamente protagonizada por Benedict Cumberbatch, obtuvo 61 millones de dólares luego de su fabuloso estreno de la semana pasada, cuando ingresó 187 millones de dólares, la mayor recaudación en un fin de semana en el año.

Los diferentes reportes dan cuenta de una caída de entre un 55 y 88 %, sin embargo, se sigue manteniendo a la cabeza en las taquillas de todo el mundo, con especial fuerza en América del Norte.

Hasta ahora, ‘Doctor Strange’ ha ganado 292 millones de dólares a nivel nacional y 396 millones adicionales en el extranjero, un total global de 688 millones. Muy atrás en el segundo lugar en el período de viernes a domingo se ubicó la comedia de acción animada de Universal Los tipos malos (The Bad Guys).

La producción de DreamWorks Animation, con un elenco de voces encabezado por Sam Rockwell, Awkwafina y Anthony Ramos, recaudó 6,9 millones de dólares.

En tercer lugar por segundo fin de semana consecutivo figura de Sonic 2, la secuela de Sonic (2020) con las aventuras animadas del famoso erizo azul de los video juegos. La cinta lanzada por los estudios Paramount totalizó 4,6 millones de dólares.

Firestarter, un nuevo lanzamiento de Universal basado en el thriller de terror de Stephen King, recaudó 3,8 millones de dólares, un estreno decepcionante para una película de gran estudio.

Está protagonizada por Zac Efron (el otrora rompecorazones de High School Musical) y Sydney Lemmon (de Fear the Walking Dead) como padres que intentan ocultar a su hija Ryan Kiera Armstrong de una oscura agencia federal.

La película recibió una pésima calificación en el sitio web de Rotten Tomatoes, en marcado contraste con la película que se colocó este fin de semana en quinto lugar, la historia de ciencia ficción de A24 Todo a la vez en todas partes, que fue muy bien recibida y ganó 3,3 millones de dólares en su octavo fin de semana en salas.

Michelle Yeoh es la principal protagonista de esta cinta como la asediada propietaria de una lavandería a la que se le pide que salve el mundo. Las siguientes cinco películas de la lista de las más vistas fueron:

6. Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore (2,4 millones de dólares)

7. La ciudad perdida (USD 1,7 millones)

8. El hombre del norte (USD 1,7 millones)

9. Family Camp (USD 1,4 millones)

10. El peso del talento (USD 1,1 millones)

Doctor Strange en el multiverso de la locura registró un muy exitoso fin de semana de estreno en los cines norteamericanos, recaudando un estimado de 185 millones de dólares, informó el domingo Exhibitor Relations, observador de la industria.

En WandaVision, Elizabeth Olsen probó que era mucho más que una figura de adorno. En esta entrega asombra. - Foto:

Se trata de la mayor recaudación de un fin de semana en el año, la segunda más grande en tiempos de pandemia de covid-19 y la undécima de todos los tiempos, destacaron los analistas.

“Este es otro estreno sensacional de Marvel, según el estándar dominante de Marvel”, dijo David A. Gross, de Franchise Entertainment Research.

Con información de AFP.