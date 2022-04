Una charla con Julen Martin, director de BIME PRO, sobre la llegada del evento a Colombia y la industria musical actual

Tras 10 años de trayectoria en Bilbao, el BIME salta el charco como nunca antes para hacer presencia firme en Bogotá. La semana que viene, del 4 al 7 de mayo, en la capital, BIME propone cuatro días de charlas y actividades en la primera edición que hará por fuera de su hogar natural. Su base de operaciones será el barrio de Usaquén, pero tocará otros puntos de la ciudad. Hay entradas disponibles para sus días de charlas, para su concierto de cierre, pero también hay toques gratis de los cuales vale la pena estar pendiente.

Sobre el evento, hablamos con el director de BIME PRO, Julen Martin. La entrevista se encuentra unos párrafos abajo, porque mencionaremos antes el lado más masivo del evento: su concierto de cierre. Este tendrá lugar el 7 de mayo, en el Palacio de los Deportes, y presenta un cartel marcado por sonidos latinos. Lo lidera la compositora, cantante y rapera Nathy Peluso, que encarna la dimensión más provocadora y multifacética del Festival, que se presenta en el país, en el marco de su gira Calambre, justo después de hacerlo en Coachella. Por Colombia estarán Nanpa Básico, referente de la nueva generación del hip hop, con una importante carga de crítica social en sus letras, y el dúo bogotano Rap Bang Club con su fraseo y sampleo moldeados por el jazz, el funk, el reggae, el trap y el dancehall.

Los nuevos sonidos urbanos del caribe harán presencia con The Change de República Dominicana y también Recycled J, representante de la vanguardia musical de España. Según los programadores, estas presentaciones “reflejan el espíritu iberoamericano que caracteriza a BIME desde sus comienzos y más que nunca en esta primera edición en América Latina”.

El sonido y las tendencias de Iberoamérica

BIME es mucho más que un concierto de cierre, y por eso hablamos con el director de su rama —quizá— más trascendente: BIME PRO, la que promueve ese intercambio de saberes en las charlas que abren puertas o caminos, que enseñan y cambian. Dejamos aquí abajo un enlace a su cuenta de Instagram donde se da cuenta de las varias ramas de su pertinente e interesante programación profesional que incluye a estos protagonistas del sector: Albina Cabrera y Chris Kellogg (de la emisora KEXP), Alicia Zertuche (Ruido Fest), Camila Saravia (M3), Daniel Fletcher (Primavera Sound), Diana Rodríguez (Criteria Entertainment), Erika Elliot (Summer Stage), Javier Lafuente (El País), María Fernández (Sony Music Entertainment), Leila Cobo (Billboard Latino), Rafa Sardina (productor), Salvador Toache (Discos Intolerancia), Sergio Pabón (Festival Estéreo Picnic), Tomás Cookman y Ulía Moreno (Industria Works).

La programación también propone BIME CITY, una serie de showcases de los talentos que considera “emergentes con mayor proyección de Europa y América Latina”. Estos son Amantes del Futuro (COL/MEX), Cala Vento (ESP), Catnapp (ARG), Fingathing (UK), Francisca Valenzuela (CHI), Gabriel Ríos (PR), ha$lopablito, (COL), Indus (COL), IPOW DJs (UK), Jossman (COL), Killabeatmaker (COL/FRA), La Muchacha, (COL), La Perla (COL), LaTenaz (COL), Luciana Tagliapietra (ARG), Mariel Mariel (CHI), Meztizo, (COL/UK), MIxhell (UK), Niña Tormenta (CHI), Oh’laville (COL), pau (CHI), San Ignacio (AR) y Zetak (ESP).

Los showcases serán de acceso libre y se realizarán por la tarde en diferentes escenarios de Usaquén y por la noche, en las salas Cumbia House y Kaputt, donde se mezclarán profesionales y público general para descubrir las más novedosas propuestas musicales a nivel internacional.

A esto se suman actividades inéditas de la edición Bogotá, como el congreso de la industria latina del vinilo, actividades familiares (BIME PEQUES) y proyecciones.

Sobre el evento, sobre la industria: Julen Martin

Nació en Bilbao, en 1978, y en 2017, en calidad de gestor de contenidos, llegó al proyecto que hoy dirige y del que siempre ha sido entusiasta. Julen Martin algo se ha movido en las aguas de la industria. Trabajó como manager de artistas en la agencia Cuatro Barbas, fue promotor en la extinta agrupación Nunca Más y programador de conciertos para el aula de cultura de Basauri durante más de 10 años. En su época universitaria formó el sello Biak Bat recordings. Y estos días, el tiempo lo permite, toca guitarra en el grupo Señores.

Sabe de música, y tiene uno que otro disco interesante debe haber en su colección de apenas 2000 ejemplares. Antes de tomarse el vuelo para Colombia, hablamos con él. Esto nos dijo.

SEMANA: ¿Qué es BIME y por qué se llevará a cabo en Colombia?

JULEN MARTIN: BIME nace en 2013, en aquella época buscaba generar un encuentro, un lugar que sirviera de herramienta para profesionalizar la industria musical en España. Y no solo en este país. Uno de los grandes objetivos también siempre ha sido, como un encuentro de industria musical, el ser el mercado que uniese los dos continentes, el americano y el europeo. Durante los últimos nueve años (estamos en el décimo año de ser socios de BIME) siempre se ha trabajado en este sentido, sobre todo, en ser un punto de unión para los mercados de habla hispana y con los europeos también.

" Siempre se ha trabajado en este sentido, sobre todo, en ser un punto de unión para los mercados de habla hispana y con los europeos "

Y después de todo este tiempo tenía todo el sentido, para fortalecer este puente, que necesita dos patas sobre las cuales pivotar, el poder tener una segunda fecha, un segundo encuentro presencial. Ahora, BIME no solo son los encuentros presenciales, al final es una plataforma de networking que funciona todo el año con contenido y actividades que hacemos, pero veíamos importante tener estos dos eventos presenciales, uno a cada lado del charco. Sobre Colombia, tenía sentido como sitio por la tradición musical que tiene, el desarrollo que está teniendo tan grande estos últimos años, y por lo bien situado que está geográficamente en el continente.

SEMANA: ¿Qué retos y satisfacciones ha tenido armar esta edición?

J.M.: Nosotros no es algo que hagamos desde Bilbao hacia Colombia. Lo teníamos muy claro, que la idea era construirlo con la gente de Bogotá y de Colombia entera. En BIME, dentro de las redes internacionales que hemos trabajado, ya tenemos una red de profesionales, y la idea era aliarnos y llevar el evento adelante, siempre desde Colombia.

SEMANA: Es un tema de nicho, pero ¿cómo se desarrolla el evento? ¿Quién no se lo puede perder?

J.M.: Por la parte más profesional, BIME tiene dos patas bien fuertes. Una puede ser la parte de formación, para todos los niveles, formación para gente que quiere acceder a la industria musical, mediante nuestro Campus, pero también para los profesionales que ya trabajan en esta industria, porque al final de eso se tratan las charlas y los paneles que el evento organiza. Compartir el conocimiento para llegar a mejorar como profesionales y para que la industria de la música vaya adelante.

Tenemos también una parte de startups, en la que tratamos toda la innovación, y nos permite ver hacia dónde nos encaminamos y cuáles son las próximas soluciones técnicas de hacia donde vamos.

Como BIME organizamos además varias sesiones de networking en las que procuramos darles a los profesionales que se acercan la oportunidad de reunirse con otros profesionales de primer nivel que pudiesen ser de su interés. Pero luego, de forma natural, en los últimos años, cuando la gente ya se va desenvolviendo en el evento, se ha dado un networking en torno a todo el espacio y las cosas que hacemos en la ciudad, de forma orgánica y espectacular, y da gusto verlo suceder.

También tenemos una parte de showcases, es el punto en el que los artistas, los profesionales de la industria y el público final se juntan. El BIME City es un espacio en el que los artistas emergentes pueden mostrar su propuesta artística tanto a los profesionales (que pueden ser los que les contraten o sus próximos aliados en sus carreras) como para el público. Es la parte más abierta del evento. Y el BIME Live, que es netamente música en directo para todo el que quiera acercarse.

SEMANA: ¿Cómo miden el éxito de un evento así? ¿Cómo ilustrar el impacto?

J.M.: Hay muchos casos de profesionales. Recuerdo que hablando con Luis Gómez, el manager de La Moda, me comentaba que en un BIME cerró su primera gira por Latinoamérica para la banda española. Ese tipo de cosas ilusionan. Vemos también, por ejemplo, que, las startups que han pasado por BIME los últimos años, las ganadoras, siguen funcionando al día de hoy. Se ve que la curaduría, la búsqueda del talento empresarial, sobre todo en un mundo de éxitos tan reducidos como el de los startups, da muestras de un caso de éxito.

" Recuerdo que hablando con Luis Gómez, el manager de La Moda, me comentaba que en un BIME cerró su primera gira por Latinoamérica para esa banda española "

Y por ponerte un ejemplo así, muy personal, yo también soy músico y hace años, antes de trabajar aquí, estuve actuando en un showcase de BIME, pues nos seleccionaron por una convocatoria. El que era nuestro manager nos cerró una gira muy completa, la cerró ahí. Hay muchos casos. Luego, por ejemplo, en el Campus, viene mucha gente aspirante a trabajar en la industria musical, tenemos varios casos de gente que conoció a sus jefes o a la gente con la que trabaja ahora porque fueron alumnos del campus.

SEMANA: Mucho ha cambiado en la industria con la llegada de internet, se habla del streaming, que da exposición pero que no recompensa económicamente, ¿qué opinión le merece la actualidad? ¿Qué lo emociona y qué lo preocupa?

J.M.: Son muchos aspectos, pero con respecto al de la música grabada, creo que el público general tiene más acceso que nunca a la música. Lo que sí ha conseguido el modelo de plataformas es terminar con una tendencia: la gente compartía la música sin pagar nada a cambio mediante archivos compartidos por internet, y a día de hoy ya casi todo el mundo, al igual que con las plataformas de audiovisual, entiende que hay que pagar por los contenidos.

" Lo que sí ha conseguido el modelo de plataformas es terminar con una tendencia: la gente compartía la música sin pagar nada, y hoy ya casi todo el mundo entiende que hay que pagar "

Ahora, sobre cómo se reparte el dinero que se recauda y cuánto llega a los artistas, todavía hay una gran batalla ahí por parte de los artistas y de la gente que gestiona sus derechos. Sí, la gente paga más por la música digital, pero lo que recibe el artista final no se corresponde tanto y podría ser un porcentaje mayor.

SEMANA: En Latinoamérica esto ha derivado en ver más artistas, porque los conciertos se han vuelto más importantes que nunca... ¿cuánto ha cambiado el escenario de la música en vivo?

J.M.: Es difícil saber el momento, porque los dos últimos años han sido horrorosos para la música en vivo. La pandemia ha sido a la música en directo lo que ha sido la piratería durante años, como lo fue Napster para la música grabada. La música en vivo estaba en unos índices de crecimiento espectaculares, en 2019 estábamos en unos números que la verdad impresionaban. Ahora, lo que veo a nivel cercano, es que a medida que se vuelve a abrir el mercado tiene pinta de que volvemos a los niveles de 2019 y los superaremos. Sucederá a medida que la gente vaya perdiendo el miedo al contacto, y veo que esto viene sucediendo bastante rápido.

Ya se ve la cantidad de giras en grandes estadios que se hacen, con todos los boletos vendidos... Al final, el público valora el espectáculo en directo. Había números que indicaban que muchísima gente en su vida nunca había ido a un concierto, y esto prueba que hay mucho margen de crecimiento. Y cada vez se está popularizando más. Y quien va a un buen concierto en directo, suele repetir.

" La pandemia ha sido a la música en directo lo que ha sido la piratería durante años, como lo fue Napster para la música grabada. Pero a medida que se vuelve a abrir el mercado tiene pinta de que volveremos a los niveles de 2019 y los superaremos "

SEMANA: Tuvo lugar recién el Estéreo Picnic, rompió récords, y allá un artista español como C Tangana dio un show que mucha gente calificó de memorable. ¿Suena a algo el diálogo musical entre Latinoamérica y España, suena a algo Iberoamérica o es imposible encasillarla?

J.M.: Estamos en un momento musical muy rico y muy variado. Siempre hay quien intenta encasillar todo, y vender tendencias, porque eso interesa, generar tendencias para vender lo que tienes para vender. Pero sí siento que los ciclos son cada vez más cortos. Antiguamente iba por décadas, ahora todo cambió muy rápido, de repente se habla del trap, luego se habla del reggaetón, ahora parece que vuelven los grupos de guitarras, cuando hace dos años se decía que el rock había muerto. Creo que, a medida que van surgiendo nuevos estilos, los viejos no desaparecen, solo van obteniendo cuotas del mercado y todo se va regulando.

" Es un momento rico de estilos y de variedad de música. Para todo el mundo. "

SEMANA: Volviendo a BIME Bogotá, cuéntenos sobre la curaduría de los showcases, de los speakers...

J.M.: Los showcases solemos hacerlos mediante convocatorias, con diferentes instituciones que participan en BIME. Se suele hacer una preselección, se escuchan todas las bandas (que son muchísimas, toma tiempo). Los artistas cada vez entienden más el valor de participar en ferias profesionales, por las puertas que te puede abrir y el número de contactos que puedes hacer. Y luego, ya con el equipo de booking que tenemos, de contratación artística, de varias personas con su propio criterio, se realiza la selección final de estos artistas emergentes.

" Nos pasamos todo el año viendo cuáles son las tendencias, lo que más puede interesar, consultando a cientos de profesionales para que se animen a venir a BIME "

Con la parte de programa, somos un equipo de bastante personas, que en colaboración con asociaciones profesionales de las diferentes ramas de la industria musical (muy variada). Esto es algo a destacar. BIME no es algo que hagamos nosotros por nuestro lado, siempre ha sido un evento que hemos construido con la industria, en colaboración con asociaciones privadas, asociaciones de músicos, de sellos, de promotores. Y, con esa colaboración, curamos un programa que sea muy interesante para los profesionales, que les sea de utilidad. Nos pasamos todo el año viendo cuáles son las tendencias, lo que más puede interesar, consultando a cientos de profesionales para que se animen a venir a BIME.

SEMANA: Por último, ¿qué está escuchando? ¿Qué lo ha agitado musicalmente estos días?

J.M.: Últimamente me ha pasado una cosa curiosa, quizá por el tema de la edad, pero he empezado a escuchar todas las bandas que escuchaba de joven. Es algo temporal, creo, una pequeña demencia que me ha dado. Yo tengo una gran colección de discos en casa, no como los grandes melómanos, pero tendré unos 2000 discos originales, aproximadamente. Y siempre he escuchado mucho punk y hardcore melódico, post hardcore, estilos underground. Y estoy haciendo un poco el repaso de todo el catálogo, y lo bueno de las plataformas digitales es que también me permite recuperar mucha música antigua, mucho material que yo tenía en cassette y ya no lo tengo.

Por otro lado, hay otras bandas que me encantan actualmente, que escucho muchísimo porque me apasionan. Una es Big Thief, una banda de Nueva York, me encanta, y también me gusta mucho Sharon Van Etten, que vivía en NY y se ha ido a Los Ángeles. Es música tranquila, un poco para contrarrestar esta rama de hardcore que me ha dado de nuevo.

*Las boletas para el concierto y para el evento en general se pueden adquirir en www.bime.net y en See Tickets.