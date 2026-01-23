Desde Londres, donde preparaba su gira latinoamericana ultimando canciones y practicando riffs endemoniados de James Hetfield (de Metallica, uno de los mejores guitarristas rítmicos de la historia), el prolífico Daniel Cavanagh habló con ARCADIA. Por años, guitarrista y compositor líder de Anathema, una banda que se hizo institución de un rock progresivo atmosférico y sentido tras dejar atrás raíces más pesadas, Daniel fundó la agrupación con sus hermanos Vincent (cantante y pieza clave) y Jamie (no tan presente en la composición). Después de décadas de cimentar un camino marcado por sus propias inquietudes, desde 2017 pararon las grabaciones y pocos años después cesaron los conciertos y la banda. Daniel, sin embargo, no dejó de escribir canciones.

Daniel Cavanagh y Vincent Cavanagh de Anathema en 2019. Foto: Will Ireland/Future Publishing via Getty Images. Foto: Future Publishing via Getty Imag

Para fortuna de los seguidores de la música técnicamente estimulante, llena de un corazón que conjuraron, Cavanagh lidera ahora el grupo Weather Systems (WS), en una etapa “nueva” que conecta directamente con Anathema. El proyecto se hizo realidad para el público desde el lanzamiento del excepcional LP Ocean Without a Shore, en septiembre de 2024. Le preguntamos al músico si WS se siente como un regreso o un renacimiento. “Intento no analizarlo demasiado”, responde. “No es Anathema, pero es como el primo. Es lo más cercano que hay, y seis o siete de las canciones de Ocean Without a Shore iban a ser canciones de Anathema, ¡así que se acerca bastante!”.

Ocean Without a Shore, el disco de Weather Systems, demuestra un sello intemporal y brillante en la composición de Daniel, que ya tiene el siguiente álbum listo. Lo grabará con la banda que trae a Bogotá. Foto: Music Theories Recordings

Consciente de que sin su hermano no usaría el nombre de Anathema (“él tampoco lo haría”, cuenta), Daniel adoptó el nombre de uno de los discos de mayor conexión con el sonido actual. Pero no sin antes consultar a Vincent. “Fui a su casa y le pregunté si pensaba que era un buen nombre. Y dijo que sí, tan simple como eso”, cuenta. No hacen música ahora, pero viven muy cerca. Y eso ayuda, porque nada es más peligroso para una relación fraternal que prestar dinero o compartir una banda.

Sobre el combo que lo acompañará en su concierto en Bogotá, el 2 de febrero en Ace of Spades, Cavanagh atribuye la conformación a su baterista actual y colaborador cercano. El portugués Daniel Cardoso, que tocaba con Anathema desde 2012, le presentó al bajista André Marinho, un “profesional, trabajador y talentoso músico que sabe cantar y es una buena persona”, y a la cantante necesaria para completar el sonido. “Me habló de Soraia Silva, porque había grabado a su banda”, relata Cavanagh. “Viendo un video de ella, supe que era una cantante excelente con un carisma enorme, capaz de tener a mil personas en la palma de su mano desde el centro del escenario”.

Weather Systems, ¿primo hermano de Anathema? Foto: Melanie Lhote / API / Weather Systems

Con estos músicos planea grabar el nuevo trabajo de WS, que ya tiene básicamente escrito. Le interesa armar un equipo, que no sea un proyecto ‘solo’ de Daniel Cavanagh, y si bien explica que “la disquera firma mi composición”, agradece a la banda “el darme una oportunidad, ayudarme. Espero que lo disfruten tanto como yo”.

Detalles personales y familiares, fundamentales para todo ser humano, los retan a él y a millones, así como mantener la sanidad y la sobriedad. Danny ha luchado por mantener una salud mental estable y, en ese sentido, escucharlo hablar de los efectos de estas giras recientes en su vida es esperanzador. “La gira de 2024 es lo mejor que he hecho en siete años, incluso más que grabar el disco”, explica. “Estuve muy nervioso hasta el primer día, en la primera prueba de sonido, y entonces todo desapareció”. Cavanagh recalca que WS es lo mejor que ha hecho desde que se separó de Anathema. “Sin ponerme demasiado emocional, porque he pasado por mucho; hacer esto me reconstruyó el corazón”.

La disolución de Anathema, una banda que inspiró a millones (entre ellos a Ani Guillén, voz y guitarra de la agrupación Argovia, que abrirá el concierto de Weather Systems en Bogotá), dejó huérfanos a muchos seguidores, y esto suele despertar la faceta más tóxica en los fans. A esto, Daniel no le pone cuidado. Pero le preguntamos si se siente apoyado por quienes van a ver Weather Systems. “Se siente así. No es tan grande como antes, pero no lo espero ni lo necesito. Lo único que quiero es una sala llena: unos pocos cientos de personas disfrutándolo de verdad. Eso es todo. No necesito que sea como antes. Y ojalá siga creciendo, porque tengo 53 años y estoy escribiendo las mejores canciones que he hecho. No conozco a mucha gente que esté haciendo eso a esta edad”, sentencia. Entonces menciona a genios como John Lennon, cuya vida y arte fueron truncados demasiado temprano; Kate Bush y un músico que admira por su grandeza, Thom Yorke, así como su banda Radiohead.

Daniel Cavanagh, Daniel Cardoso, Soraia Silva y André Marinho son Weather Systems en 2026. Foto: Melanie Lhote

El prog-rock parece siempre más claro para quienes lo escuchan que para quienes lo hacen. Cuando le preguntamos si piensa en el lugar de su música en ese vasto subgénero del rock que agrupa sonoridades distintas y también a millones desde una exploración sonora, Cavanagh confiesa: “No escucho ese tipo de música, pero sí agradezco a quienes nos dieron una oportunidad escuchando Anathema”.

Entonces, profundiza: “La única banda prog que realmente me gustó fue Pink Floyd, y en realidad no son tan prog: lo eran un poco, pero no eran técnicos ni llamativos. Eran lentos y emocionales. Radiohead no es una banda prog. Y, joder, son mejores que Pink Floyd, en mi opinión, que es controversial, pero que creo cierta.

La mejor banda de todos los tiempos es The Beatles y Sgt. Pepper’s podría considerarse el primer disco progresivo... Pero, ¿han visto la película Sinners? Muestra que vino primero el blues, luego vino el rock and roll y entonces vino todo lo demás. Ese es el linaje. Y sí, también está la música folk; Dylan es un puto genio; sin embargo, en la música moderna está el blues, hace 100 años; luego está el rock and roll y después todo lo demás. Así que, ¿prog? ¡Lo que sea! Yo veo una gran cadena, y la película Sinners la muestra bien”.

Michael B. Jordan lo deja todo en 'Sinners' de Ryan Coogler, y Daniel Cavanagh es un fan absoluto de lo que dice sobre le blues... Foto: Warner Brothers.

Antes de despedirlo, volvemos a lo que será su concierto en Bogotá, indagando sobre el balance entre canciones de Weather Systems y Anathema. Daniel entra en detalles que en décadas previas no había mencionado.

“Yo escribí todas las canciones que van a escuchar, obviamente. Y cuando digo que las escribí, lo digo literalmente. En Anathema –y la gente no lo sabe–, Lee (Douglas) tenía una voz increíble, ¿cierto? Y Vincent (Cavanagh) también tenía una gran voz y aportaba muchas ideas, pero cuando mis canciones estaban escritas, yo las grababa cantando cada palabra. Ellos las aprendían y las cantaban como en karaoke. Así que todo lo que se escucha, aunque ellos lo estuvieran haciendo, lo escribí yo, cada nota. Y nadie lo sabía. Nunca lo dije cuando estábamos juntos. Nunca se lo conté a nadie. Ahora puedo decirlo”.

En Ace of Spades de Bogotá, este lunes 2 de febrero, un concierto imperdible. Foto: Melanie Lhote

“Sin ponerme muy emocional, porque he pasado por mucho, esta gira me reconstruyó el corazón”: Daniel Cavanagh

Ahí frena la marcha un poco y explica que esto no significa que no hubiera una gran química, porque la hubo, especialmente con John (Douglas) y Vincent, como equipo de composición. “Era telepática. Yo tomaba decisiones sobre las canciones basándome en la reacción facial de John. ¡Cambiaba algo simplemente por la manera en que me miraba! Eso fue atrapar un rayo en una botella: eso no ocurre dos veces”.

Quienes han escuchado Ocean Without Shore y Anathema dimensionan que el concierto que viene será muy especial. Quienes no lo han hecho, pueden atenerse a la descripción que Daniel ofrece de la experiencia de su música en vivo: “Si alguien puede imaginar las emociones más profundas que tiene, sonando muy fuertes y hermosas, es eso”.

Información sobre boletos, aún disponibles. Foto: Melanie Lhote / API / Weather Systems