¿Sin planes para este segundo fin de semana de abril? No se preocupe, en Colombia, la cartelera de cine se renueva con lanzamientos que no paran de sorprender a los amantes del séptimo arte.

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Después del tan anhelado estreno de Super Mario Galaxy, cadenas de cine como Cine Colombia, Cinemark, Procinal, Royal Films y Cinépolis, se preparan para recibir a los espectadores con más producciones que se pueden disfrutar en todas las salas del país.

Entre ellas se encuentra El Drama, una cinta que llegó a ser parte de la cartelera el pasado 9 de abril, disponible para mayores de 12 años. Con una duración de 105 minutos, la película narra la historia de una pareja que, en los días previos a su boda, enfrenta una profunda crisis tras una serie de revelaciones inesperadas que ponen en duda todo lo que uno de ellos creía conocer sobre el otro.

Bajo la dirección de Kristoffer Borgli, en el elenco de destacan estrellas del cine como Robert Pattinson, Alana Haim, Mamoudou Athie y Zendaya.

Otro de los estrenos recientes es El Testimonio de Ann Lee, una producción que cuenta con un destacado elenco encabezado por Christopher Abbott, Stacy Martin y Amanda Seyfried, junto a Lewis Pullman, Thomasin McKenzie, Matthew Beard, David Cale, Scott Handy y Jeremy Wheeler.

A la lista se suma Tu Reina, exclusiva para mayores de 15 años. Esta producción, con la que Lucho Velasco se lanza como como director y también marca el debut de Mara Cifuentes como actriz, se centra en la experiencia una mujer trans durante el Carnaval de Barranquilla, abordando una narrativa de dignidad, valentía y resistencia frente a la violencia.

También está el impactante documental San Pedro y las Basílicas Papales de Roma, una producción que presenta un viaje cinematográfico excepcional al corazón del Vaticano, revelando los tesoros de las cuatro basílicas papales: Basílica de San Pedro, Basílica de San Juan de Letrán, Basílica de Santa María la Mayor y Basílica de San Pablo Extramuros.

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Para el 11 de abril, llega a las salas de cine de Colombia el tan esperado concierto en vivo de los BTS, un show con el que la agrupación de K-pop marca su regreso a los escenarios internacionales con su esperada gira mundial, la primera a gran escala en casi cuatro años.

En esta ocasión, bajo el título ARIRANG, la gira mundial de BTS presenta su quinto álbum completo, que refleja la identidad del grupo desde una perspectiva honesta y emociones universales como el anhelo y el amor profundo, plasmadas en una música que los define en sus propios términos.