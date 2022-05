Coldplay confirma segunda fecha en Bogotá, ¿cuándo será?

Coldplay estará en Colombia este 2022. Desde meses atrás se conoció que la agrupación conformada por Chris Martin, Guy Berryman, Jon Buckland y Will Champion se presentaría el 17 de septiembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en la ciudad de Bogotá.

El show de la banda está enmarcado dentro de su gira Music of the Spheres World Tour, nombrada así por su álbum más reciente. Se conoció que la invitada especial para el evento en la capital del país será la famosa cantante de música pop Camila Cabello, cuyo álbum más reciente, Romance, fue lanzado en 2019, incluyendo sencillos como Shameless, Living Proof y el exitoso tema Señorita, junto a su expareja Shawn Mendes.

Pero debido al éxito en la venta de boletería, los promotores y patrocinadores en Colombia confirmaron que una nueva fecha se abrió para que los fanáticos de la banda que se quedaron por fuera tengan otra oportunidad para ver a los artistas en acción. La segunda fecha será el viernes 16 de septiembre y el escenario será el mismo, El Campín.

De acuerdo con Ocesa, organizador del evento, todas las boletas del primer concierto se agotaron en tiempo récord. Se espera que ocurra lo mismo con esta segunda fecha.

Los precios de la boletería para esta nueva presentación quedaron de la siguiente manera: 179.500 pesos para Norte Baja, 331.000 pesos para Norte Alta, 483.500 para Oriental Baja, 407.250 para Oriental Alta, 386.000 para Cancha General, 497.000 para Occidental Alta, 662.000 para Occidental Baja y 856.000 para Cancha Platino. La preventa exclusiva para los clientes de Grupo Aval será el próximo 25 de mayo.

La agrupación ya ha confirmado conciertos en República Dominicana, Puerto Rico, Brasil, México y Argentina, lo que daba los primeros toques de ilusión para verlos nuevamente en Colombia. La última vez que Coldplay visitó el país fue en 2016, cuando llenó de color a más de 40.000 espectadores que asistieron a El Campín, en el marco de la gira A Head Full of Dreams Tour.

“Tocar en vivo y encontrar conexión con la gente es, en última instancia, la razón por la que existimos como banda. Hemos estado planeando esta gira durante años y estamos muy emocionados de tocar canciones de todo nuestro tiempo juntos”, comentó la agrupación en redes sociales.

Así mismo, como es característico de Coldplay, anunció que su gira será “sostenible y más amigable con el planeta”. “Somos muy conscientes de que el planeta se enfrenta a una crisis climática. Así que hemos pasado los últimos dos años consultando con expertos en medioambiente para hacer que esta gira sea lo más sostenible posible y, lo que es más importante, aprovechar el potencial de la gira para impulsar las cosas. No haremos todo bien, pero estamos comprometidos a hacer todo lo que podamos y a compartir lo que aprendamos”.

En mayo de 2021, como anticipo de lo que sería su álbum más reciente, Music of the Spheres, presentó al mundo Higher Power, sencillo principal del disco, nominado a mejor actuación de dúo/grupo pop en los Grammy 2022. Posteriormente, se sumaron temas como Coloratura, People of the Pride y My Universe, su colaboración con la exitosa banda de K-Pop BTS.