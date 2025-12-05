El Trío Nueva Colombia anuncia el lanzamiento de Cosecha, un álbum que vibra con la fuerza de una trayectoria de cuatro décadas de resistencia cultural. Fundado en 1986 por el visionario Germán Darío Pérez Salazar, este ensamble de piano, tiple y contrabajo ha sido un faro para la música instrumental andina, tejiendo tradición con audacias que resuenan en escenarios de Colombia, Europa y América Latina.

Cosecha no es solo un disco; es la huella de una siembra paciente que hoy florece en sonidos que abrazan el ayer y desafían el mañana.​ Desde 1986 este trío ha marcado hitos como el primer puesto en el Festival Mono Núñez de 1992 y el Concurso Anselmo Durán en 1993, con obras como Garrapatica o Pitituya que ganaron el Festival Nacional del Bambuco.

Hoy, con Germán Darío Pérez Salazar, director, pianista, compositor y arreglista, Mauricio Acosta Avellaneda, contrabajista y Diego Felipe Blanco Velásquez, tiplista, el trío respira madurez, evocando el aroma terroso de festivales como el del Pasillo en Aguadas, donde recibieron homenaje en vida en 2003.​

Apoyado por la Beca de Creación en Música del Ministerio de las Culturas 2025, Cosecha es una fiesta colectiva que expande horizontes tímbricos. Este álbum reúne obras emblemáticas, piezas inéditas y colaboraciones con artistas invitados que amplían el horizonte tímbrico del Trío, aunque conservando su esencia.

El álbum reúne obras de Germán Darío Pérez Salazar, interpretadas por el Trío en compañía de artistas invitados como Santiago Cañón Valencia, Alexis Cárdenas, Francisco Javier Rivera, el Cuarteto Q-Arte, el dueto Madera y Barro y Poncho Pérez Manrique, quienes aportan nuevas sonoridades y texturas sin perder la identidad del formato original.

El lanzamiento también presenta la Suite Colombia Nueva, del compositor Diego Felipe Blanco, tiplista del trío, que aporta una mirada renovada al género musical. El proyecto contó con la producción ejecutiva de Vanessa Jordán Beghelli, la ingeniería de sonido de Diego Martínez, el diseño de arte de Stefanny Cerquera Velasco y el apoyo al lanzamiento de la Fundación Desarrollarte.