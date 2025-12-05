Suscribirse

Música

Rindiendo un homenaje a sus raíces, Trío Nueva Colombia celebra sus 40 años con nuevo álbum

El ensamble musical fue posible gracias a la Beca de Creación en Música del Ministerio de las Culturas 2025.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Cultura
5 de diciembre de 2025, 6:07 p. m.
El Trío Nueva Colombia celebra 40 años con el lanzamiento de su nuevo álbum Cosecha
El Trío Nueva Colombia celebra 40 años con el lanzamiento de su álbum 'Cosecha'. | Foto: Trío Nueva Colombia

El Trío Nueva Colombia anuncia el lanzamiento de Cosecha, un álbum que vibra con la fuerza de una trayectoria de cuatro décadas de resistencia cultural. Fundado en 1986 por el visionario Germán Darío Pérez Salazar, este ensamble de piano, tiple y contrabajo ha sido un faro para la música instrumental andina, tejiendo tradición con audacias que resuenan en escenarios de Colombia, Europa y América Latina.

Contexto: Oasis no pasó por Bogotá, pero hay una manera de recrear la magia, ver a su banda tributo The Masterplan

Cosecha no es solo un disco; es la huella de una siembra paciente que hoy florece en sonidos que abrazan el ayer y desafían el mañana.​ Desde 1986 este trío ha marcado hitos como el primer puesto en el Festival Mono Núñez de 1992 y el Concurso Anselmo Durán en 1993, con obras como Garrapatica o Pitituya que ganaron el Festival Nacional del Bambuco.

Hoy, con Germán Darío Pérez Salazar, director, pianista, compositor y arreglista, Mauricio Acosta Avellaneda, contrabajista y Diego Felipe Blanco Velásquez, tiplista, el trío respira madurez, evocando el aroma terroso de festivales como el del Pasillo en Aguadas, donde recibieron homenaje en vida en 2003.​

Contexto: Así se escucha ‘Stendhal’, lo nuevo de Beéle y Ozuna; fans afirman que tienen una canción digna del Mundial 2026

Apoyado por la Beca de Creación en Música del Ministerio de las Culturas 2025, Cosecha es una fiesta colectiva que expande horizontes tímbricos. Este álbum reúne obras emblemáticas, piezas inéditas y colaboraciones con artistas invitados que amplían el horizonte tímbrico del Trío, aunque conservando su esencia.

El álbum reúne obras de Germán Darío Pérez Salazar, interpretadas por el Trío en compañía de artistas invitados como Santiago Cañón Valencia, Alexis Cárdenas, Francisco Javier Rivera, el Cuarteto Q-Arte, el dueto Madera y Barro y Poncho Pérez Manrique, quienes aportan nuevas sonoridades y texturas sin perder la identidad del formato original.

Contexto: Estos son los colombianos que lideran el Spotify Wrapped 2025: hombres y mujeres brillan en la lista

El lanzamiento también presenta la Suite Colombia Nueva, del compositor Diego Felipe Blanco, tiplista del trío, que aporta una mirada renovada al género musical. El proyecto contó con la producción ejecutiva de Vanessa Jordán Beghelli, la ingeniería de sonido de Diego Martínez, el diseño de arte de Stefanny Cerquera Velasco y el apoyo al lanzamiento de la Fundación Desarrollarte.

Contexto: Rosalía regresa a Bogotá: la artista española anuncia parada de su ‘Lux Tour 2026’ en Colombia

El álbum ya se encuentra disponible en plataformas digitales como Spotify y en formatos de circulación pública, lo que garantiza el acceso de nuevas audiencias y el fortalecimiento del repertorio contemporáneo de la Música Instrumental Andina Colombiana.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Vamos a salir de esta”: más detalles de los colombianos que suplantaron al gobierno de EE.UU. y estafaron a ciudadanos de cinco países. Serán extraditados

2. Presentadora de Caracol confesó el deseo de muerte que la invadió, tras estar internada un mes en UCI: “Ya quiero descansar”

3. Gustavo Petro sorprendió y decidió ratificar a Angie Rodríguez como directora del Dapre: ¿qué pasó?

4. La reacción de Néstor Lorenzo al grupo K del Mundial 2026, donde se mide a la Portugal de Cristiano Ronaldo

5. Estos son los días que la Selección Colombia jugará en el Mundial 2026: partido con Portugal cae sábado con puente

LEER MENOS

Noticias relacionadas

lanzamientos musicalesTrío

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.