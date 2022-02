Daft Punk sorprendió a sus seguidores de Instagram y Twitter. ¿Regresará?

Un año después de anunciar su separación, los músicos franceses de Daft Punk firmaron el martes su regreso en las redes sociales.

Todo comenzó con una publicación enigmática en Instagram y Twitter, que antecedió la retransmisión por parte de Daft Punk en la plataforma Twitch de un concierto en vivo de diciembre de 1997 en Los Ángeles, en donde se ve al dúo formado en 1993 por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo.

Según cifras compartidas en Twitter por fanáticos, el concierto comenzó a ser difundido a las 22:22 horas, lo que desencadenó una cascada de rumores sobre un eventual regreso del tándem separado el 22 de febrero de 2021.

Sin embargo, de momento no se puede asegurar que haya un reencuentro, ya que al parecer solo se trata de una estrategia de marketing aprovechando el contexto de su separación.

Para marcar la fecha, los pioneros de la French Touch también lanzaron una edición de lujo en homenaje al 25 aniversario de su primer álbum, Homework, de 1997. El disco incluye su primer éxito, Around the World, que los llevó a la fama internacional.

El 22 de febrero de 2021, Daft Punk anunció su separación con un enigmático video publicado en redes sociales, llamado “Epílogo”, que provocó un verdadero tsunami en el mundo musical.

El video de más de 8 minutos mostraba a los dos miembros, con sus tradicionales cascos de robots, avanzando en un desierto. Tras algunas señas evocadoras de una renuncia, uno terminaba por iniciar el sistema de autodestrucción del otro, que se pulverizaba.

El dúo era, desde Homework, el mayor embajador de la electro francesa. Un estatus afianzado con tres otros opus, siempre éxitos planetarios: “Discovery” (2001), “Human after all” (2005) y “Random Acces Memories” (2013), así como con destacadas actuaciones escénicas.

Su ausencia de conciertos durante 14 años estuvo acompañada de una estrategia de silencio mediático que conservaron desde un inicio, por lo que no se conoce oficialmente sus rostros disimulados bajo máscaras de robots.

Britney Spears publicará sus memorias

La reconocida cantante de pop Britney Spears venía anunciando en sus redes sociales que escribiría un libro en el que contaría su verdad sobre el proceso para quitar a su padre como su tutor legal, odisea que terminó en noviembre del año pasado.

No obstante, a pesar de que no se conocía nada seguro sobre el libro, Page Six dio a conocer el nombre de la editorial que adelantará el proyecto. Se trata de Simon & Schuster, que se llevó el premio después de un proceso bastante largo y competido.

De acuerdo con lo revelado por el portal, las memorias completarían algunos datos que se conocieron por el documental de The New York Times, Coontrolling Britney Spears. Además, aseguran que se trata de detalles inéditos y espeluznantes sobre la complicada época de su vida.

Por otro lado, también se conoció que en el libro Spears tendrá un espacio para Jamie Lynn, hermana menor de la cantante, quien también publicó un libro. Por lo que se sabe, el acuerdo se trata de 15 millones de dólares.

La pelea entre Jamie y Britney

La historia de la familia Spears podría tener un nuevo capítulo protagonizado por la princesita del pop y su hermana, Jamie Lynn Spears, y podría terminar en una batalla legal entre las dos hermanas.

Recientemente, la hermana menor de Britney, que saltó a la fama por su participación en una serie de televisión infantil, publicó su libro Things I Should Have Said, que traduce Cosas que debí haber dicho, en el cual hace confesiones con respecto a su vida.

Sin embargo, la publicación no ha sido muy bien vista por la cantante, ni las declaraciones que ha dado su hermana durante la gira promocional del libro, las cuales han sido rechazadas categóricamente por Britney en sus redes sociales y por medio de su abogado.

De hecho, la cantante publicó en sus redes sociales un mensaje en el que decía: “Jamie Lynn, no fui lo suficientemente fuerte como para hacer lo que debería haber hecho... una cachetada a ti y a mamá en sus j***das caras!!!!!”.

También dijo: “Jamie Lynn, te felicito, nena. Lograste desbloquear otro nivel de bajeza. Nunca estuve cerca de ti con un cuchillo ni tampoco se me hubiese ocurrido hacer algo así. Así que, por favor, para con estas locas mentiras para los libros de Hollywood. Ahora y solo ahora sé que solo una basura podría decir cosas similares sobre mí”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.