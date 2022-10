Def Leppard y Mötley Crüe visitarán Bogotá: lugar, fecha y precios de su concierto

El año 2023 se convirtió en protagonista de cientos de comentarios y reacciones entre los usuarios de las plataformas digitales, luego de que se anunciaran nuevas presentaciones y shows. El próximo año pinta como un nuevo escenario para que varios artistas internacionales visiten el país y contagien a su público con toda clase de sonidos y temas que los catapultaron a la fama.

Sin haberse terminado 2022, las empresas y productoras comenzaron a anunciar las sorpresas que llegarán a la capital y a otras ciudades de Colombia, ubicando como blanco de emociones a los famosos rostros que darán sus conciertos en festivales y fechas individuales. Poco a poco se fue revelando la lista de artistas que tocarán, cantarán y disfrutarán con los habitantes del territorio nacional.

Recientemente, los fanáticos del rock quedaron sorprendidos con el anuncio de la visita de las legendarias bandas Mötley Crüe y Def Leppard, las cuales realizarán una gira mundial producida por Live Nation para contagiar de su estilo a sus seguidores en distintas partes del mundo. Este recorrido, llamado The World Tour, fue revelado después del viaje que hicieron los grupos por estadios de Estados Unidos en 2022, donde vendieron más de 1.3 millones de entradas.

Las icónicas bandas llegarán en 2023 a Bogotá, donde se presentarán el 25 de febrero en el Parque Simón Bolívar. La gira mundial comenzará el 18 de febrero en Ciudad de México, exactamente en el Foro Sol, y se desplazará a otros escenarios latinos, proyectando sus emblemáticos shows antes de pisar el territorio europeo, donde finalizarán en Hampden, Glasgow, Reino Unido.

. @DefLeppard y @MotleyCrue, las leyendas del rock más emblemáticas y célebres del mundo, llegan el próximo 25 de febrero de 2023 al Parque Simón Bolivar con su gira #TheWorldTour después de la mayor gira de estadios en Estados Unidos.🔥 🎸 pic.twitter.com/bfCh2dDVK9 — Ocesa Colombia (@OcesaColombia) October 20, 2022

A través de sus redes sociales, las agrupaciones anunciaron su próximo viaje y la cita musical que tendrán con miles de seguidores, quienes esperan interpretar grandes éxitos que marcaron el género artístico en la historia.

“Pasamos un tiempo increíble en The Stadium Tour en América del Norte este verano y realmente estamos ansiosos por llevar el espectáculo alrededor del mundo con The WORLD Tour en 2023. Crüeheads en América Latina y Europa: ¡Prepárense! Estamos llegando para ustedes y no puedo esperar para finalmente verlos a todos de nuevo el próximo año”, dijo Mötley Crüe.

Por su parte, Ocesa Colombia, organizador del evento, dio a conocer las fechas de las preventas, indicando que los clientes de Bancos Aval tendrán la posibilidad de adquirir las entradas a partir del 25 de octubre a las 9:00 a. m. hasta el 26 de octubre a las 11:59 p. m. ETicket estará detrás de la boletería, anunciando horarios y precios.

Según se compartió en MusicTrendsCol, los precios del evento se dividen en dos locaciones, rodeando los 450.000 y los 290.000, sin incluir el servicio.

Artistas que visitarán Colombia en 2023

Por el momento se reveló una extensa lista de famosos grupos, bandas y cantantes que llegarán a los escenarios del país, buscando conectarse y compartir con sus fieles seguidores de las plataformas digitales. La cuenta MusicTrendsCol ya anunció varios nombres que llegarán el próximo año.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, en el marco del Festival Estéreo Picnic, que se realizará en marzo de 2023, las estrellas musicales que darán su show son: Billie Eilish, Blink-182, Drake, Tame Impala, The Chemical Brothers, Lil Nas X, Aurora, Cigarette After Sex, Rosalía, Wu-Tang Chan, The 1975, Blondie, Armin Van Buuren, Tove Lo, jamie XX, Kali Uchis, Moderat, entre otros.

En cuanto a los shows en solitario, Paramore fue el primer grupo que se confirmó, además de Lauren Jauregui. Las especulaciones en las redes sociales y los medios apuntan a que otros artistas que llegarían el próximo año serían The Weeknd, Red Hot Chilli Peppers, entre otros.