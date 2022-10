FilCali 2022 a cielo abierto: Desde Israel llega el músico Yoav Eshed

Octubre llega recargado en materia cultural, ya que del 13 al 23 en el Bulevar del Río, en Cali, la sucursal del cielo, se llevará a cabo la séptima edición de la Feria Internacional del Libro 2022 y en 13 municipios del Valle, a través de los Festivales del Libro y la Lectura, FLL. Tendrá a Israel como país Invitado de Honor, con destacadas figuras representativas de su cultura, como el guitarrista y compositor israelí Yoav Eshed.

El artista que empezó a tocar el piano desde los 3 años y mostró habilidades prodigiosas tocando melodías de Haydn, Bach y Mendelssohn. Tomó la guitarra a la edad de 13 años y encontró su manera única de tocarla, con un enfoque de pianista. Desde entonces, ha estado actuando en todo el mundo.

Yoav, en diálogo con SEMANA, afirmó que está muy emocionado de participar en la FilCali 2022, ya que también estuvo en la 16° Fiesta del Libro de Medellín, impartiendo algunas máster class. Y mencionó que le gusta la cultura latina, porque “generalmente, siento que hay tanta calidez y amor en esta cultura, que como público creo que son los mejores”.

Asimismo, expresó que lo que más le llama la atención del país es la “¡guanábana!, y las similitudes con la cultura israelí, en cuanto a los abiertos y acogedores que son”, además recalcó que “actuar y compartir mi música en Colombia es especial porque los colombianos tienen un corazón abierto y son muy buenos oyentes”.

Yoav Eshed músico guitarrista israelí estará en filCali 2022 - Foto: Yoav Eshed músico guitarrista israelí estará en filCali 2022

Y destacó que conoce un poco de cumbia y bullerengue, y admira “los ritmos de la música tradicional colombiana y su fuerte conexión con África Occidental, en especial Marruecos”. A su vez, mencionó que el mayor reto que encontró en el camino musical y profesional fue hallar un “equilibrio entre componer, practicar mi instrumento y estudiar las obras de los maestros de la composición clásica e improvisadores de jazz”.

El joven músico ganó el Prestigious Dean Award de Berklee, así como el Guitar Achievement Award por musicalidad sobresaliente. También el concurso de jazz Lee Ritenour ‘Six String Theory’, y el concurso anual de jazz en Israel ‘The Jazz Player’ y ganador del premio del Montreux Jazz Festival Guitar Competition en Suiza; ganó el premio al mejor instrumento solista de ‘Made in New York, un concurso internacional de jazz de York.

¿Alguna vez ha dudado en continuar en la música?, cuestionó SEMANA, ante lo cual Yoav, de manera decidida, contestó: “Nunca y siempre. La música siempre ha sido una parte importante de mi vida desde que tengo 3 años. Siempre estuvo ahí, así que nunca pensé que podría ir por un camino diferente porque la música era y sigue siendo parte de mí”.

“Pero, cada mañana, elijo conscientemente continuar después de debatirme a mí mismo si voy por el camino correcto para mí. Así que es esta mezcla de siempre tener dudas y siempre elegir continuar”, agregó.

El guitarrista destaca que “la música es una droga. Te permite viajar muy lejos en segundos y te permite sentir éxtasis sin tomar ninguna droga. Elegí un camino de jazz porque busco la libertad en mis pensamientos cotidianos y en tener cualquier tipo de prejuicio”.

Y continuó diciendo: “En la música, el jazz y la improvisación te dan esta libertad de expresión, te permiten cerrar el proceso de pensamiento y estar realmente presente en el momento. Además, me encantan los desafíos. El jazz es, y probablemente siempre será un gran desafío, difícil pero el más gratificante”.

Finalmente, el guitarrista galardonado reveló que su playlist está llena de “mucha música clásica (Tchaikovsky, Schubert, Liszt), música cubana (Cachao, Adonis & Osain del monte, Los Muñequitos de Matanzas), jazz de los años 50 y 60, cantautores (Chris Weisman, Don Mclean, Paul Simon)”.