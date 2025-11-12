La Academia Latina de la Grabación reveló la lista oficial de nominados para la vigésima sexta edición de los Latin Grammy, el galardón más importante de la música latina a nivel internacional. Este reconocimiento destaca la excelencia artística y técnica dentro de la industria, siendo además el único premio otorgado por profesionales del sector musical.

En el Proceso de Premiación, participan miembros activos de la Academia Latina que forman parte del mundo creativo de la música, incluyendo intérpretes, compositores, productores e ingenieros de grabación y mezcla.

Cada uno de ellos contribuye con su voto para seleccionar a los artistas y las obras más sobresalientes del año, garantizando así una representación diversa de los distintos géneros y estilos que componen la riqueza musical del mundo latino.

¿Dónde ver los Latin Grammy?

La transmisión de los esperados premios se presentará por Televisa Univision, permitiendo que Univisión sea el canal oficial para los usuarios. De igual manera, a través de Direct TV también se podrá disfrutar de la ceremonia.

Por medio de YouTube, los Latin Grammy se verán por el canal Latin Recording Academy, presentando cada instante de la noche musical.

No obstante, Ditu, plataforma de Caracol Televisión, estará disponible para que se aprecie este evento anual, donde hay colombianos en la lista de nominados.

“Nuestro propósito es que cada colombiano viva los Latin Grammy como si estuviera allí: en tiempo real, con emoción, orgullo y conexión. Porque la música también se ve, se siente y se comparte”, dijo Marcio Guilherme, CEO de Ditu.

Por último, el Canal TNT y HBO Max contarán con un espacio para la trasmisión.

Bad Bunny lidera los Latin Grammy

El puertorriqueño Bad Bunny, con doce nominaciones, es el gran favorito de la 26ª edición de los Latin Grammy que regresarán este jueves a Las Vegas, luego de un intervalo de dos años en España y Miami.

A la par de la disputa está el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso con diez nominaciones, al igual que el laureado productor y compositor mexicano Édgar Barrera.

El artista puertorriqueño llevará la música latina al escenario del Super Bowl LX 2026. | Foto: Getty Images

Con su Debí tirar más fotos Benito Antonio Martínez Ocasio conquistó a la Academia Latina de la Grabación, y compite por el álbum, grabación y canción del año, los tres premios más importantes de la noche de la música latina.

Bad Bunny, de 31 años, viene de ser nominado además a las mismas tres categorías de los Grammy que se celebrarán en febrero en Los Ángeles.