Rock al Parque vuelve a tomarse Bogotá en octubre de 2026 con una nueva edición que reunirá sonidos, generaciones y propuestas musicales de distintas escenas. El festival, uno de los encuentros más reconocidos de la música en Colombia, se celebrará del 10 al 12 de octubre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, con una programación distribuida en cuatro escenarios: Plaza, Bio (Vans), ECO y BBC.

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Durante tres días, el público podrá disfrutar de una oferta artística que combina agrupaciones nacionales e internacionales, además de una destacada participación de músicos locales. En esta ocasión, 26 proyectos distritales harán parte del cartel, seleccionados mediante convocatorias que buscan visibilizar la diversidad y el movimiento musical de Bogotá.

Entre los nombres incluidos en la programación se encuentran agrupaciones con una trayectoria consolidada dentro del rock colombiano, así como artistas que representan nuevas búsquedas sonoras. La selección también refleja la presencia de distintos géneros y estilos que conviven dentro de la escena alternativa de la capital, uniéndose con voces internacionales.

Horarios y artistas por días

Sábado 10 de octubre

Escenario Plaza:

Solegnium (14:00)

Narcocracia (14:55)

Vein (15:50)

Hellbutcher (16:50)

Burning Witches (18:00)

Stratovarius (19:15)

Perpetual Warfare (20:35)

Apocalyptica (21:45)

Escenario Bio (Vans):

Maskhera (15:20)

Ataque de Pánico (16:15)

Syracusæ (17:15)

Entre los enterrados y yo (18:15)

Valore (19:20)

Grave (20:20)

Triptykon (21:30)

Escenario ECO:

No Dependiente (15:00)

End It (15:55)

Agua Bendita (17:00)

Nadie (18:05)

IRA (19:10)

Darkest Hour (20:15)

Escenario BBC:

Oscuridad (14:50)

El EM3 (15:50)

Real House of Hate (16:55)

Kraken (18:00), Info (19:05)

Pornomotora (20:10)

Los Setas (21:15).

Con esta edición, Rock al Parque vuelve a convertir el Simón Bolívar en punto de encuentro para los seguidores del género y para quienes buscan descubrir nuevas agrupaciones.

La cita reunirá distintas expresiones de la música alternativa en una celebración que conecta la trayectoria del festival con las propuestas que continúan renovando la escena colombiana.