Prime Video es una de las plataformas de streaming favoritas de las personas, gracias a su amplio catálogo ha logrado conquistar a la audiencia y la variedad en su contenido se ha destacado, pues también cuenta con producciones cinematográficas originales.

Entre sus series más exitosas se encuentra Maxton Hall, que continúa conquistando al público internacional. Se estrenó en mayo de 2024 y está basada en las novelas de Mona Kasten - escritora alemana-, las cuales combinan romance, drama y crítica social dentro del elitista internado británico que lleva el mismo nombre de la producción.

La historia se trata de Ruby Bell, una joven becada que ingresa al exclusivo colegio y se enfrenta a la arrogancia de James Beaufort, un heredero millonario. Lo que inicia como un choque de mundos se transforma en una relación marcada por secretos y tensiones de clase.

Protagonizada por Harriet Herbig-Matten y Damian Hardung, la serie destaca por su fotografía impecable y la química de sus actores que plasma un sentimiento muy real. Es considerada el mayor éxito internacional de la plataforma estadounidense.

Se dice que la segunda temporada se basa en el libro Save You y los tres primeros episodios están disponibles desde el pasado 7 noviembre, mientras que los restantes llegarán semanalmente hasta el 28 de noviembre. La trama promete emociones más intensas y con un tono más maduro.

En esta nueva entrega, Ruby debe enfrentar un destino incierto cuando una tragedia sacude a la familia Beaufort. James, por su parte, se ve obligado a redefinir su vida, enfrentando la culpa, el amor y la pérdida en un contexto aún más oscuro.

Maxton Hall está disponible exclusivamente en Prime Video, tiene opciones de audio original en alemán y doblaje al español y sigue consolidándose como una de las apuestas más sólidas de la plataforma en el género juvenil y romántico.

La crítica ha destacado la calidad visual y narrativa de esta producción, incluso la han comparado con famosas series como Élite y Bridgerton; sin embargo, lo que ha logrado conquistar es el equilibrio entre el romance, la reflexión del poder y las clases sociales.

Reacción de los seguidores

En una de las publicaciones en la página oficial de Prime Video, en donde se muestra una parte de uno de los nuevos capítulos, los fanáticos aprovecharon para escribir lo que pensaban frente a la secuencia de esta nueva temporada.