‘Los Bridgerton’ regresan a Netflix: lo que se sabe de la temporada 4 y la historia de Benedict y Sophie

Netflix puso la fecha oficial de la cuarta temporada de ‘Los Bridgerton’: los primeros cuatro episodios llegan el 29 de enero de 2026 y los cuatro restantes el 26 de febrero de ese mismo año; la historia se centrará en Benedict Bridgerton y Sophie Baek.

La decisión de publicar la temporada por partes busca repetir el formato que la plataforma ya ha usado en entregas anteriores. La nueva entrega pone foco en Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y en Sophie Baek (Yerin Ha).

El material promocional y teaser oficial muestran el encuentro de ambos en un baile de máscaras: Sophie aparece como una “dama de plata” enmascarada, un momento que dispara la centralidad romántica de la temporada. Allí, Benedict pasaría de resistirse a formalizarse a iniciar la búsqueda de la misteriosa mujer que conoció en el baile.

La temporada se estrenará así: la primera (episodios de 1 a 4) el 29 de enero de 2026 y la segunda (episodios 5 a 8) el 26 de febrero del próximo año.

Vuelve gran parte del elenco

En la temporada 4 regresan figuras clave de la serie: Luke Thompson (Benedict), Nicola Coughlan (Penelope), Jonathan Bailey (Anthony), Claudia Jessie (Eloise), Luke Newton (Colin), Adjoa Andoh (Lady Danbury) y la voz de Lady Whistledown a cargo de Julie Andrews.

La coreografía de personajes secundarios y nuevas caras se difundirá con más detalle a medida que Netflix publique materiales adicionales.

Además, esa temporada retomará la adaptación de la saga literaria de Julia Quinn y regresará al orden de los libros: esta entrega contendrá la historia correspondiente al tercer título de la serie conocido en español como ‘Te doy mi corazón’.

Las primeras imágenes

El avance oficial, de corta duración, enfatiza el tono romántico y el misterio del encuentro entre Benedict y Sophie: secuencias del baile de máscaras, un guante plateado en una escalera y escenas en las que ambos aparecen tomados de la mano en salones abarrotados. Todo el material apunta a una temporada que combinará elementos clásicos del romance regency con la estética moderna que caracteriza a la serie.