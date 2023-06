Los protagonistas de ‘Perfil Falso’, de Netflix, hablaron con SEMANA y advirtieron al público: “nada es lo que parece”, ¿por qué?

Como si comenzara a tratarse de una costumbre o de una fórmula ganadora, Netflix vuelve a crear contenido colombiano. Esta vez se trata de un drama lleno de intriga, engaños, muertes y donde nada es lo que parece. ‘Perfil Falso’, la nueva serie de la plataforma, es protagonizada por Lincoln Palomeque, Carolina Miranda, Rodolfo Salas y Víctor Mallarino.

De acuerdo con la productora, la sinopsis del show se define de la siguiente manera: “Camila conoce a su príncipe azul a través de una aplicación de citas. Tras un idílico romance, planea darle una sorpresa, pero termina atrapada en un paraíso de mentiras”.

Creada por el chileno Pablo Illanes, recordado por crear el drama ‘¿Dónde está Elisa?’, vuelve a hacerse de un equipo encabezado por celebridades colombianas para sacar adelante un trabajo que se rodó en Las Vegas y Cartagena.

A fin de saber más sobre lo que será ‘Perfil Falso’, SEMANA se contactó con los actores principales, quienes dijeron todo lo que el público necesitaría saber antes de dar play.

Perfil Falso S1 Carolina Miranda es Camila en Perfil Falso S1. Cr Gustavo Cabrera / Netflix © 2023 - Foto: Cr Gustavo Cabrera / Netflix © 2023

Sobre su nuevo proyecto, Palomeque admitió: “la narrativa es increíble, nuestro escritor es maravilloso, por lo que de repente cada personaje da unos giros súper dramáticos. En mi caso, por ejemplo, no esperaba que David fuera a terminar enredado en todo esto. A la hora de leer el guion, solo quería seguir leyendo más y más. Al final no van a saber quién es quién y cómo es cada personaje”.

Por otra parte, es clave destacar que el histrión dará vida a David, un chofer particular que, por ayudar a la protagonista, acabará envuelto en situaciones que pondrán en riesgo todo lo que conocía hasta el momento como realidad.

Así las cosas ,como se dijo anteriormente, en el reparto lo acompañarán el venezolano Rodolfo Salas y Carolina Miranda, quienes también estuvieron en entrevista con este medio. El primero encarnará a Fernando (o Miguel), un hombre poderoso dispuesto a hacer lo que sea para conquistar a Camila, quien es personificada por la famosa actriz mexicana.

Perfil Falso S1 (izq. a der.) Rodolfo Salas, Manuela González en Perfil Falso S1. Cr Renata Bolivar / Netflix © 2023 - Foto: Cr Renata Bolivar / Netflix © 2023

Ella es una bailarina con toda la intención de encontrar el amor, pero los engaños que encontrará en el camino la alejarán poco a poco de su meta.

Ya charlando sobre la producción, Miranda confesó que “es hermosa. Te cuenta una historia al comienzo, pero los televidentes llegarán al final y van a sentir que deberán volver a verla porque nada es lo que parece, todo es falso. Maneja unos personajes tridimensionales y llenos de misterio”.

Por su lado, Salas añadió que “tiene una montaña rusa de vivencias, de engaños, de sexo prohibido, de mentiras y otras muchas cosas que van llegando para enganchar a todos. Hay sensualidad, erotismo y demasiados elementos interesantes... Demasiados (risas)”.

El show creado por Illanes ya está disponible en la mencionada plataforma de streaming y consta de diez episodios, los cuales tienen una duración cercana a los cincuenta minutos, cada uno.

Con lo anterior, Netflix reafirma su intención de hacerse fuerte en Colombia creando contenido hecho en el país, con talento local. Producciones recientes como el thriller protagonizado por Sebastián Martínez y Ana Lucía Domínguez, Pálpito, o la comedia juvenil de Dago García, La primera vez, lo demuestran .

Perfil Falso S1 Victor Mallarino en Perfil Falso S1. Cr. Renata Bolívar / Netflix © 2023 - Foto: Cr. Renata Bolívar / Netflix © 2023

Asimismo, clásicos de la televisión colombiana como Betty, la fea; Pasión de Gavilanes, El cartel de los sapos o Pecados Capitales también hacen parte -o hicieron parte- del catálogo digital, sirviendo como un baúl de recuerdos para los televidentes.

No obstante, lo anterior no ha sido un solo un compromiso de la compañía de entretenimiento, sino también un logro para Colombia, pues cada uno de los programas hechos recientemente en el territorio patrio han entrado por varias semanas al top 10 de Latinoamérica, superando con creces a otras colaboraciones internacionales que ha hecho el servicio de video on demand.