¿Qué ver en Netflix este domingo 15 de febrero? Estas son las tendencias para maratonear hoy

Estas son las producciones recomendadas para ver a lo largo de este día.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mariana Lizeth Urrea Moreno

15 de febrero de 2026, 9:17 a. m.
Ver películas los fines de semana es una tradición popular.
Ver películas los fines de semana es una tradición popular. Foto: Getty Images

En medio de una avalancha de estrenos y producciones originales, Netflix sigue estando adelante en el mundo del streaming y manteniéndose como una de las plataformas más elegidas.

Estrenos que llegan a Netflix en la semana del 16 al 22 de febrero

Series, películas, documentales y realities se renuevan casi a diario en su catálogo, con propuestas para todos los gustos y edades.

Dentro de ese amplio menú, algunas películas logran despegarse del resto y convertirse en las favoritas de los suscriptores.

Si está buscando qué ver, acá está el ranking con las 10 películas más elegidas para maratonear este domingo 15 de febrero de 2026.

La venta de Warner Bros Discovery avanza entre varias propuestas, incluida una que convertiría a Netflix en un gigante aún mayor.
Top 10 de las películas favoritas de Netflix para maratonear este domingo 15 de febrero Foto: NurPhoto via Getty Images

Top 10 de películas para maratonear el domingo 15 de febrero

En tierra de santos y pecadores

En una remota aldea irlandesa, un Finbar dañado se ve obligado a luchar por la redención después de una vida de pecados, pero ¿qué precio está dispuesto a pagar? En la tierra de santos y pecadores, algunos pecados no pueden enterrarse.

Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche

Una chica despierta cada mañana sin recuerdos del día anterior. Cuando acepta tener una cita con un tímido compañero de clase, ¿podrá surgir el amor con cada nuevo comienzo?

YouTube video bFQq9Xv49OE thumbnail

La trampa

Un padre lleva a su hija al concierto de su estrella pop favorita, pero pronto descubre que están atrapados en una operación encubierta del FBI para capturar a un asesino serial.

No me olvides

Al abandonar su ciudad y a su esposo para conocer Manhattan, Melanie usa otro apellido. Con esa identidad, atrae a un novio que la obliga a regresar y firmar el divorcio.

YouTube video E2ySMc4iT04 thumbnail

El botín

La confianza tambalea cuando un grupo de policías de Miami descubre millones de dólares en efectivo en una casa de seguridad abandonada. Ya nada (ni nadie) queda fuera de sospecha.

96 minutos

Cuando sube a un tren de alta velocidad lleno de explosivos, un hombre debe correr contra el tiempo para desactivarlos y salvar la vida de todos los pasajeros.

YouTube video sPasJKsvz5A thumbnail

Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego

Los amigos invisibles de un chico de diez años (Sharkboy, el poderoso niño tiburón, y Lavagirl, la niña de fuego) cobran vida y lo reclutan para combatir a un temible villano.

La investigación sobre Lucy Letby

Con material y testimonios inéditos, este documental revela el polémico caso de Lucy Letby, la enfermera neonatal condenada por la muerte de bebés.

YouTube video x93eZD1F4vs thumbnail

Super Mario Bros: La película

Un par de plomeros valientes de Brooklyn se teletransportan al Reino Champiñón donde, junto a una princesa, luchan contra una tortuga tiránica que escupe fuego.

Susurros mortales 3

Fuerzas malévolas y un espíritu vengativo atacan a una colegiala, y obligan a su hermano a adentrarse en un bosque retorcido para salvarla de una secta maldita.

YouTube video JpeKSYojYpY thumbnail

