¿Qué ver en Netflix este fin de semana? Estos son los contenidos que lanzará la plataforma en Colombia

Netflix renueva su catálogo justo antes del fin de semana con una lista variada de estrenos que llegan este 17 de octubre, para los usuarios en Colombia. Entre ellos, hay documentales sobre casos reales, dramas latinoamericanos, thrillers internacionales y una propuesta animada para ver en familia.

Uno de los títulos más esperados es ‘La vecina perfecta’, un documental dirigido por Geeta Gandbhir re reconstruye a través de entrevistas u archivos policiales un conflicto vecinal en Ocala, Florida, que terminó en homicidio y abrió un fuerte debate en Estados Unidos sobre la aplicación de la ley Stan Your Ground. La historia se presentó en Sundance y ahora estará disponible en la plataforma.

Desde Argentina llega ‘17 noches’, una película basada en la novela homónima de Natalia Zito,que narra la historia de Martha, una mujer de 83 años internada en contra de su voluntad.

Netflix se lanza a variedad de documentales, series y películas. | Foto: Getty Images

La cinta, dirigida por Daniel Hendler y protagonizada por Miralú Marini, pone el foco en la autonomía, la vejez y las tensiones familiares.

Otro estreno es ‘Marea blanca: la surrealista historia de Rabo de Peixe’, un documental que revive el episodio ocurrido en junio de 2001 cuando paquetes de cocaína llegaron a las costas de las Azores y transformaron la vida de esa comunidad. La producción muestra las consecuencias sociales y económicas que dejó aquel suceso.

También estará disponible ‘un fantasma en la batalla’, un drama en español dirigido por Agustín Diaz Yanes inspirado en operaciones reales contra ETA. La historia sigue a una agente infiltrada que se hace pasar por miembro del grupo armado para ubicar escondites en el sur de Francia. La película tuvo un paso previo por salas de cine en España antes de su llegada a Netflix.

En el terreno del thriller internacional destaca ‘Good News’, una cinta coreano japonesa ambientada en los años setenta que recrea una operación de espionaje para recuperar un avión secuestrado. La película está dirigida por por Byun Sung Hyun y protagonizada por Sul Kyung gi. Hong Kyung y Ryoo Seung bum, y es uno de los estrenos fuertes de la plataforma en esta fecha.

Finalmente, para el público infantil y familia, Netflix lanza ‘Los cretinos’, una adaptación animada de la obra de Roald Dahl. Es una historia de villanos extravagantes, niños que se rebelan y animales mágicos que enfrentan a una pareja despreciable.