Angustia por Raúl Asencio: choque lo sacó en camilla y dejó sensible imagen en Champions

Una colición con su compañero, Camavinga, dejó inmovil al defensor que necesito de la asistencia médica urgente en el Santiago Bernabéu.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

25 de febrero de 2026, 4:53 p. m.
Raúl Asencio se fue en camilla después de chocar con un compañero del Real Madrid
Raúl Asencio se fue en camilla después de chocar con un compañero del Real Madrid Foto: Captura de pantalla ESPN

Al suelo y de manera brusca cayó el defensa central del Real Madrid, Raúl Asencio, luego de haber chocado con su compañero de escuadra, el francés Camavinga.

Ambos madridistas que iban en busca del balón en los aires se estrellaron y quien se llevó la peor parte fue el defensor de 23 años.

Boca abajo quedó el ibérico, que requirió de una asistencia médica inmediata en el campo. Después de la intervención de los galenos en la escena, el futbolista tuvo que ser retirado en camilla ante el aplauso unísono del Santiago Bernabéu.

Causó gran preocupación en dicho instante ver a los jugadores de ambos equipos rodeando al joven defensa. Rostros como el de Nicolás Otamendi hacían pensar que lo sucedido con su colega no tenía buena pinta.

Será necesario que se le realicen pruebas a Asencio para determinar la gravedad de lo ocurrido. De momento, y tras la finalización del juego en el que Real Madrid pasó a los octavos de final tras dejar a Benfica en el camino, el club blanco no ha emitido concepto médico claro de lo sucedido con el central.

Se espera que en las próximas horas haya un reporte completo del equipo madridista para saber lo que le depara al jugador español en lo que respecta a su salud.

Serie solucionada en Madrid

Real Madrid terminó el trabajo iniciado en Lisboa (victoria 1-0 en la ida) y con otro triunfo, por 2-1 ante el Benfica en su estadio Santiago Bernabéu, selló este miércoles su boleto a los octavos de final de la Liga de Campeones europea.

El centrocampista francés #14 del Real Madrid, Aurelien Tchouameni (2D), celebra el gol del empate durante el partido de vuelta de los playoffs de la ronda eliminatoria de la UEFA Champions League entre el Real Madrid CF y el SL Benfica en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 25 de febrero de 2026. (Foto de Thomas COEX / AFP)
El centrocampista francés #14 del Real Madrid, Aurelien Tchouameni (2D), celebra el gol del empate durante el partido de vuelta de los playoffs de la ronda eliminatoria de la UEFA Champions League entre el Real Madrid CF y el SL Benfica en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 25 de febrero de 2026. (Foto de Thomas COEX / AFP) Foto: AFP

Fue con susto incluido, ya que las Águilas llegaron a igualar provisionalmente la eliminatoria al adelantarse en el 14′ con un tanto de Rafa Silva, antes de que el francés Aurélien Tchouaméni (16′) y el brasileño Vinícius Jr (80′) dieran la vuelta al marcador.

Gracias a esta victoria, el Real Madrid estará en el sorteo del viernes, donde conocerá su próximo adversario, que será el Manchester City inglés o bien otra formación de Lisboa, el Sporting.

Otros clasificados a octavos de final

Borussia Dortmund e Inter de Milán se quedaron por fuera de la Champions League de manera temprana. Quienes en algún momento fueron finalistas, en la temporada actual se quedaron fuera ante rivales que parecían ser menores.

Un día antes había sido el conjunto italiano quien corriera la mala suerte, y para este miércoles el que se fue del torneo fue el Dortmund.

Atalanta's Isak Hien, top, fights for a head ball with Dortmund's Felix Nmecha, right, during the Champions League second leg playoff match between Atalanta and Borussia Dortmund in Bergamo, Italy, Wednesday, Feb. 25, 2026. (Spada/LaPresse via AP)
Atalanta eliminó a Borussia Dortmund de la Champions League. Foto: AP

Atalanta en Bérgamo le paso por encima a los alemanes que perdieron por 4-1, después de haber triunfado en la ida 2-0. Aunque los amarillos llevaban venta a Italia, no supieron manejarla a favor para instalarse en octavos.

En el resto de series se dio lo que se veía como probable. Sufriendo algo más de la cuenta ante un Mónaco combativo, PSG terminó por arañar su clasificación en la Champions donde defiene ser el campeón vigente.

Podría ir al Mundial 2026 en lugar de Falcao García: igualó récord del Tigre en Champions

Ocho clasificados desde los playoff a octavos:

PSG

Juventus-Galatasaray

Real Madrid

Atalanta

Newcastle United

Atlético de Madrid

Bodo Glimt

Bayer Leverkusen

*Con información de AFP.

