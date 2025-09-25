Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al fracaso de Once Caldas en Copa Sudamericana: “Vulgar”

Independiente del Valle lo hizo de nuevo. Se volvió a vestir de matagigantes y, contra todo pronóstico, acabó con el sueño de Dayro Moreno y su Once Caldas en cuartos de final de la Copa Sudamericana este miércoles, donde el Atlético Mineiro se clasificó para semifinales al ganar con un gol en los descuentos.

En una dramática definición por penales, Independiente del Valle se vistió de aguafiestas y en un Estadio Palogrande de Manizales vestido con sus mejores galas acabó con el sueño de su héroe, Dayro Moreno.

Once Caldas quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025. | Foto: AFP

Todo parecía servido para el once colombiano, que con un doblete de Moreno había ganado 2-0 en Quito. Pero Independiente del Valle sacó a relucir su clase y con un doblete de Michael Hoyos, a los 26 y 51 minutos, llevó la definición a la tanda desde los doce pasos.

Allí, Independiente del Valle aprovechó el envión anímico y, tras empatar 4-4 en los primeros cinco lanzamientos, en el sexto el portero de Once Caldas, James Aguirre, falló su disparo y acto seguido Layan Loor anotó el suyo y le dio al matagigantes ecuatoriano una nueva página cerca de la gloria.

Reacción de Carlos Antonio Vélez

Hacer análisis de lo sucedido con Once Caldas, la llave ante los ecuatorianos, es complicado. Uno que no maquilló en lo absoluto lo sucedido fue Carlos Antonio Vélez.

A través de su cuenta de X, el periodista deportivo apuntó a una falta notoria de “jerarquía” y que el resumen se calificaba con un frío “arrugaron”.

También lo puedo decir con plastilina…arrugaron!!! — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) September 25, 2025

Dando mérito absoluto a Independiente del Valle, a la par que criticó las formas del Once Caldas, emitió un concepto público.

“El favoritismo nacido en la ventaja que tenía, por el juego de ida, destrozó el fútbol habitual del Once Caldas, haciéndose vulgar, inferior al rival, superado en todo y al final derrotado por un rival que tuvo cómo liquidarlo y no lo hizo”, apuntó.

Para Vélez no se dieron los puntos altos que se le vieron al cuadro colombiano en fases previas. Fue desconocido y alejado del Once que logró 15 puntos de visita.

“Le faltó la jerarquía que habían tenido en otros partidos. Muy flojo todo en el blanco… Perdió por arriba, inferior en duelos, sin poder de fuego y seriamente vulnerado a la espalda de Tamayo y sin filtro en el medio”, aterrizó sin filtro.

De la tanda de penales dio algo de responsabilidad al golero, que no hizo la tarea en ninguno de los dos ítems que le correspondían.

“En la definición, Aguirre no pudo parar y tampoco anotar”, aseveró.

“Otra vez el punto blanco, asignatura pendiente. La Copa se perdió en la cancha… Faltó lo que tantas veces sobró… ¡Jerarquía!”, generalizó en el cierre de su comentario.

Once Caldas e Independiente del Valle protagonizaron un gran partido en el Palogrande, por la Copa Sudamericana. | Foto: AFP

Para finiquitar su reacción al papelón de los de Manizales, les dijo: “¡También lo puedo decir con plastilina… arrugaron!!!”.

Otros comunicadores deportivos del país también criticaron el juego del Once, quien se quedó con las manos vacías, y ahora deberá remar para clasificar en Liga.