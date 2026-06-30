Así reaccionó Larissa Riquelme a la histórica victoria de Paraguay vs. Alemania: la grabaron en vivo

Paraguay dio el batacazo más importante de su historia, luego de eliminar a Alemania en los dieciseisavos del Mundial 2026. La hinchada guaraní celebró a rabiar en el Gillette Stadium de Boston en Estados Unidos.

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Entre los miles de paraguayos que asistieron al partido estuvo Larissa Riquelme, modelo y presentadora conocida como ‘la novia del Mundial’ tras hacerse viral en Sudáfrica-2010.

Larissa rompió en llanto tras el último penal convertido por José Canale y le dedicó el triunfo a todos sus compatriotas que vivieron la transmisión por TV.

“Todo el partido escuchando la alabanza y orando. Luego me puse de rodillas”, dijo cuando terminó el partido en Boston. Mientras se disputaba la tanda definitiva, estuvo sentada con la cabeza en sus rodillas y lanzando plegarias al cielo para la clasificación de su selección.

Cuando Canale metió el sexto penal de Paraguay, todos los hinchas se fundieron en un abrazo y Larissa Riquelme reaccionó con lágrimas en sus ojos por la histórica victoria que acababan de conseguir.

Paraguay hace historia en el Mundial 2026

El entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, dijo que este lunes sus dirigidos “hicieron un partido extraordinario” al derrotar a Alemania en la tanda de los penales, un resultado que clasificó a la albirroja a octavos de final del Mundial 2026.

La selección guaraní llevó el empate 1-1 hasta el tiempo extra y luego a los penales, con una noche brillante para el portero Orlando Gill, que atajó dos disparos en la instancia definitiva de los once metros.

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“Lo viví con muchísima intensidad, como todos. Fue un partido cargado de tensión de principio a fin, porque sabíamos que enfrente teníamos a uno de los grandes candidatos al título, un rival de enorme jerarquía y que, en la previa, aparecía como favorito”, expresó el seleccionador a la prensa paraguaya.

Alfaro destacó que sus pupilos “entendieron perfectamente cuáles eran las necesidades del encuentro y realizaron un desgaste enorme para impedir que Alemania encontrara los espacios y desarrollara su juego”.

“Es cierto que nos faltaron algunas cosas, pero también las condiciones del partido fueron muy exigentes. La temperatura era alta y el esfuerzo permanente para retroceder y cerrar espacios muchas veces nos quitaba energía para atacar”, explicó.

Jugadores paraguayos reaccionan a la victoria contra Alemania en el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Mark Stockwell

Alfaro recordó que antes del partido les había dicho que si eran “capaces de asegurar la primera pelota, romper la presión rival y obligarlos a retroceder, íbamos a tener oportunidades para lastimarlos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en la jugada del gol de Julito (Enciso)”.

Después del empate del equipo alemán, “el equipo volvió a demostrar una enorme fortaleza. Resistió con mucha personalidad hasta el final, incluso en esa última jugada en la que hubo mucha incertidumbre”, detalló el DT.

“Parece que si no sufrimos, no vale”, dijo el entrenador sobre la definición de los penales, donde “hubo que llegar hasta el sexto penal para conseguir la clasificación”.