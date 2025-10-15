El próximo jueves 16 de octubre se llevará a cabo el tercer partido correspondiente a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional entre Los Ángeles Dodgers y Milwaukee Brewers.

En los dos encuentros anteriores, Dodgers se alzó con la victoria pese a las pésimas actuaciones de su estrella, el japonés Shohei Ohtani.

Teoscar Hernández ha sido el jugador clave de la franquicia angelina, conectando jonrones determinantes en la serie para mantener al equipo del Estado Dorado con una ventaja inmejorable.

YOSHINOBU YAMAMOTO LANZÓ EL JUEGO COMPLETO. 🔥 pic.twitter.com/Undzgi2aFT — Los Dodgers (@LosDodgers) October 15, 2025

Pero también, la ventaja de dos juegos que tiene el equipo angelino se debe a dos abridores con excelentes actuaciones, como Blake Snell y Yoshinobu Yamamoto.

El estadounidense en el juego uno apareció desde la lomita 8 entradas. Mientras que el japones realizó un hito histórico enviando lanzamientos desde el montículo, durante todo el juego dos.

¿Dónde ver el partido?

El siguiente encuentro será en el Dodger Stadium, de Los Ángeles, California, a las 17:08 (hora Colombia). Será el primer partido de la serie que se desarrolle en el estadio de Dodgers.

La transmisión oficial se podrá sintonizar a través de Disney Plus, ESPN y la app o el portal web de la MLB.

De ganar este partido, Los Ángeles Dodgers se pondría a match point de ganar la serie, además de acercarse a su segunda Serie Mundial de manera consecutiva.

Mientras que Milwaukee Brewers, si obtiene la victoria, reduciría la ventaja de los Dodgers al mínimo y alargaría la serie al menos un partido más.

Missed the last watch party? We've got you covered 👇 pic.twitter.com/JW4PmeSrf9 — Milwaukee Brewers (@Brewers) October 15, 2025

Milwaukee va por su primera Serie Mundial. Desde su fundación en 1978, solo ha llegado una vez a la definición del clásico de otoño: en la temporada de 1982, donde enfrentó a Saint Louis Cardinals en una serie que se definió en un agónico séptimo partido.

Por su parte, Dodgers busca su noveno título de Serie Mundial para igualar a Boston Red Sox y a Oakland Athletics en el tercer lugar de los equipos más laureados.

El ganador de la serie se enfrentará en la definición del campeonato al equipo que resulte vencedor en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

En dicha llave, Toronto Blue Jays y Seattle Mariners actualmente se enfrentan.

Este miércoles 15 de octubre se llevará a cabo el tercer partido en el T-Mobile Park, en Seattle, Washington, Estados Unidos.

Hasta el momento, Marineros tienen ventaja de dos partidos, y de ganar el encuentro de esta noche quedarán a match point de poder participar por primera vez en su historia en una definición de Serie Mundial.