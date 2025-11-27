Suscribirse

Deportes

Cristiano Ronaldo sorprende al mundo con inesperado anuncio oficial: “Es algo único y poderoso”

El astro portugués expande su imperio multimillonario en Europa y ahora invertirá en las artes marciales mixtas.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

27 de noviembre de 2025, 8:04 p. m.
DUBLIN, IRELAND: NOVEMBER 13: Cristiano Ronaldo #7 of Portugal during team warm-up before the Republic of Ireland V Portugal, 2026 World Cup Qualifying - UEFA, Group Stage match at Aviva Stadium on November 13th, 2025, in Dublin, Ireland. (Photo by Tim Clayton/Getty Images)
Cristiano Ronaldo, capitán y referente de Portugal. | Foto: Getty Images

Cristiano Ronaldo, leyenda del fútbol mundial, es nuevo accionista de WOW FC, promotora española de artes marciales mixtas y que ya cuenta con el luchador hispano-georgiano Ilia Topuria entre su lista de accionistas.

“WOW FC anuncia con orgullo que Cristiano Ronaldo, uno de los más deportistas influyentes y admirados en el planeta, pasará a ser accionista de la empresa. Su entrada marca un hito definitorio para WOW FC y un momento transformador para el futuro de las artes marciales mixtas en todo el mundo”, explicó la compañía en un comunicado.

Contexto: FIFA anunció la sanción oficial contra Cristiano Ronaldo: se confirmó cuántas fechas pagará

Cristiano considera que WOW FC está construyendo “algo único y poderoso”, por lo que está orgulloso de unirse “a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación”.

“Las MMA representan valores en los que realmente creo: disciplina, respeto, resistencia y la búsqueda constante de la excelencia”, comentó Ronaldo.

Desde la propia compañía esperan que la participación del futbolista ganador de cinco balones de oro acelere la expansión global de WOW y refuerce su misión de hacer de las MMA un movimiento cultural dominante en Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y más allá, influyendo no sólo en el mundo del deporte, sino también en la cultura, la moda, el entretenimiento y la educación.

Contexto: Cristiano Ronaldo desata la locura en Al-Nassr: golazo de chilena le da la vuelta al mundo

WOW FC ha expresado su confianza en que el papel de Ronaldo será “orgánico y activo”, ayudando a la organización a expandir las MMA como “catalizador para mejorar la vida de millones de personas”. Tanto los deportistas como el público, “inspirados por WOW y la influencia de CR7, se sentirán capacitados para lograr más y ser mejores”.

“Desde el principio, WOW FC se ha comprometido a promover los principios fundamentales que han definido la carrera de Cristiano Ronaldo: disciplina, dedicación, esfuerzo, resiliencia y la búsqueda incesante de la excelencia, valores que, como se ha destacado anteriormente, están intrínsecamente ligados a CR7 y son fundamentales para la cultura de WOW”, prosiguió la nota de prensa.

Portugal's Cristiano Ronaldo leaves the pitch after being shown a red card during a World Cup 2026 group F qualifying soccer match between Ireland and Portugal in Dublin, Thursday, Nov. 13, 2025. (AP Photo/Peter Morrison)
Cristiano Ronaldo es un referente del deporte a nivel mundial. | Foto: AP

Le dieron la bienvenida a Cristiano Ronaldo

Para el presidente ejecutivo de WOW FC, Arturo Guillén, esta incorporación de Ronaldo a WOW FC llega en “un momento histórico” porque “CR7 es más que una superestrella mundial: es un símbolo de ambición, resistencia y excelencia. Su creencia en nuestra misión valida todo lo que hemos construido y eleva el futuro que estamos forjando”.

Por su parte, Topuria, accionista de WOW FC, añadió que el futbolista portugués representa los “más altos estándares de profesionalidad, trabajo duro y excelencia global”.

“Juntos, llevaremos las MMA a nuevas cotas e inspiraremos a atletas y aficionados de todo el mundo para que crean que todo es posible”, confesó.

*Con información de Europa Press.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Daniela Álvarez reveló haber visto un extraterrestre y lo relacionó con la amputación de su pierna: “Todo que ver”

2. “Los sicarios lo estaban esperando en la rotonda”: amigo del coronel asesinado en Popayán, Cauca, reveló detalles a SEMANA

3. La fiscal Luz Adriana Camargo reconoció que evidencias sobre Calarcá estuvieron un año sin ser entregadas por la Dijín

4. David Racero se salvó de una sanción: MinTrabajo archivó investigación en su contra de forma exprés

5. Corte le tira salvavidas a Juan Fernando Cristo; tumban sentencia que le quitó la personería a En Marcha

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Cristiano RonaldoArtes Marciales MixtasEspaña

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.