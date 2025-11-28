Cuándo son los próximos partidos de Atlético Nacional en la Liga Betplay

Atlético Nacional es considerado un equipo grande en el fútbol colombiano por varias razones. Los millones de hinchas que tienen alrededor del país y en el exterior, el reconocimiento internacional, los estadios que llena, los televisores que enciende, una envidiable vitrina que pocos en el FPC poseen y la influencia digital y voz a voz en el ambiente futbolero. Se cree que Millonarios y América de Cali también están en este grupo y rojos y azules pelean por ser el máximo rival de los verdes en el gran clásico del FPC.

Millonarios quedó eliminado de forma prematura y no clasificó a las finales de la Liga Betplay, mientras que América de Cali sí accedió a los cuadrangulares semifinales desde la octava posición, al borde del abismo, y quedó instalado en el mismo grupo de Atlético Nacional, que ingresó a los cuadrangulares desde la tercera posición, perdiendo la ventaja deportiva en la fecha 20.

Tras ese resultado, Nacional quedó expuesto a quedar en un grupo peligroso y así tal cual sucedió. El club ‘Verdolaga’ es protagonista por estar en el considerado ‘grupo de la muerte’ con el mencionado América de Cali, Independiente Medellín y Junior de Barranquilla. Ya se han jugado tres fechas de los cuadrangulares y queda la vuelta para determinar quién será el finalista.

Edwin Cardona (primero, abajo, de izquierda a derecha) fue titular con Atlético Nacional ante Medellín. | Foto: Colprensa - David Jaramillo

Hasta el momento, el equipo verde comparte el liderato con el Junior de Barranquilla, que suma cinco unidades, una victoria y dos empates, casi empatados en todos los ítems, pero el club barranquillero le gana la posición por goles a favor (3 sobre 2). Más abajo aparece el América de Cali que revivió tras vencer al Medellín en el Pascual Guerrero y tiene cuatro unidades. DIM lleva solamente uno y tiene el punto invisible. Las cosas siguen muy abiertas, pero con el riesgo de que se perfile un finalista en la próxima jornada.

Los próximos partidos de Atlético Nacional

El más reciente juego que tendrá Atlético Nacional es ante Junior de Barranquilla en el Metropolitano, estadio que fue confirmado como la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026. En el coloso de la Costa Caribe y con un ambiente hostil, el equipo verde espera al menos mantener la igualdad y la paridad en la cima, para revertir las cosas en el Atanasio Girardot.

En la quinta fecha, será local ante el Independiente Medellín en el clásico paisa, que ahora se pintará de verde y cerrará en condición de visitante ante América de Cali en el Pascual Guerrero. Un recital de clásicos le esperan al gigante verdolaga en su camino por ser finalista y antes de la final de la Copa Betplay, donde nuevamente enfrentará al DIM en la capital de Antioquia.

Programación de Atlético Nacional