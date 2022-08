Deportivo Cali manifiesta “desazón” por la sanción de la Dimayor a Jarlan Barrera

El jueves 28 de julio, Atlético Nacional visitó al Junior de Barranquilla por los cuartos de final de la Copa BetPlay. Este partido, que ganó el local 0-3, tuvo un momento de bastante tensión cuando Jarlan Barrera fue sustituido y se mostró desafiante ante la hinchada del tiburón.

Al momento de salir del campo de juego, entre insultos, Jarlan hizo una seña que no gustó en la tribuna y de inmediato le comenzaron a lanzar varios objetos.

Antes de vestir la camiseta del conjunto verdolaga, el volante samario defendió los colores del tiburón por cinco años, en los que fue campeón de una liga y dos copas a nivel local. Asimismo, es recordado por desperdiciar un penalti en la final de la Copa Sudamericana 2018, que pudo significar el primer título internacional para el club barranquillero.

Dos semanas después de lo sucedido, la Dimayor decidió archivar la investigación que se llevaba a cabo. El jueves -11 de agosto-, por medio de la resolución No. 046 de 2022, el comité disciplinario informó que “para el caso presente no se cumplen los presupuestos jurídicos ni fácticos a fin de imponer una sanción al jugador investigado, en tanto es claro que la conducta en sí misma de señalar el escudo del club no constituye prima facie (primera vista) una conducta sancionable de manera disciplinaria”.

Conoce la Resolución No. 046 de 2022, mediante la cual el Comité Disciplinario resuelve:

👉Todos los detalles en nuestro link 👇https://t.co/h1jRsQi0qQ pic.twitter.com/n1gvqEDTUv — DIMAYOR (@Dimayor) August 11, 2022

Al haber repercusiones, otro equipo del FPC se mostró en desacuerdo con la decisión de la Dimayor y manifestó su inconformidad porque uno de sus jugadores sí fue sancionado por una acción similar.

Por medio de un comunicado, el Deportivo Cali recordó el caso de Teófilo Gutiérrez en la final de Superliga, cuando el volante mostró su escudo y fue tomado como un acto de provocación a la hinchada del Deportes Tolima. Por esa seña, Teo fue suspendido por dos fechas en la Liga BetPlay I-2022 y recibió una multa económica.

“La Asociación Deportivo Cali manifiesta su desazón ante la evidente disparidad en las decisiones disciplinarias que se han tomado respecto de conductas similares. El hecho de que Teófilo Gutiérrez, jugador de nuestro registro, mostrase el escudo de su camiseta a la tribuna en la SuperLiga BetPlay 2022 fue reportado como un gesto de provocación en el informe del Comisario de Campo. Los integrantes en aquel entonces del Comité Disciplinario del Campeonato determinaron la suspensión de nuestro capitán por dos partidos en la Liga BetPlay 2022-I, y le impusieron una multa de dos millones de pesos”, indica el comunicado.

Al conocer la nueva resolución, en la que dejan archivado el caso de Jarlan Barrera, el conjunto azucarero expresó que se “publicó una decisión sobre una conducta similar, cometida por un jugador de otro equipo, reportada como provocación con total precisión y veracidad en el informe del Comisario de Campo respectivo”.

📃 La Asociación Deportivo Cali manifiesta su desazón ante la disparidad en decisiones disciplinarias. pic.twitter.com/aSkM8K7ENH — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) August 12, 2022

“En este caso, la decisión fue diferente: ni suspensión ni multa para el mismo comportamiento. A pesar de que el acto también fue calificado como una provocación por parte del Comisario de Campo, esta vez el Comité consideró que no constituía infracción disciplinaria, obrando de conformidad con sus facultades de valorar las pruebas y corregir los errores manifiestos contenidos en los informes”, agrega el reclamo.

Para el Cali, en el caso de Teófilo Gutiérrez “no se aplicó el mismo raciocinio” y expresó que “se debe dar trato igual a situaciones iguales o análogas”.

“Un fútbol profesional y de altura requiere que a todos se les trate de la misma manera. En la administración de justicia no debe haber lugar al doble rasero, el cual configuraría una grave manifestación de discriminación y violación del derecho constitucional a la igualdad”, finaliza el comunicado del Cali con evidente malestar.