El CM del Bayern Múnich enloquece con gracioso meme sobre Luis Díaz y su magia: “La vida es simple”

El CM del Bayern Múnich lanzó el meme del fin de semana y generó la reacción de fanáticos e hinchas del equipo bávaro, club que hizo lo propio con el St. Pauli, en juego válido por la fecha 12 de Bundesliga. El gestor de comunidad elogió a Lucho, sacó sus dotes de vidente y predijo todo lo que pasó en modo jocoso.

El meme en la red social X ya supera las 40 mil visualizaciones y tuvo buena acogida entre los hinchas. Algunos respondieron elogiando el gran nivel de Luis Díaz y su brillante actuación ante St. Pauli, luego de su ausencia en la Champions League entre semana, donde Bayern Múnich perdió contra Arsenal con tres goles en Emirates Stadium (3-1).

La locura del CM podría entenderse porque Luis Díaz fue un show total en la cancha del Allianz Arena. Sus labores en la ofensiva no solamente marcaron la diferencia en el resultado, sino que disminuyeron la mentalidad del rival, que primeramente abrió el marcador, pero terminó cayendo 3-1 por los goles del Bayern, con tintes individuales y jerárquicos de Luis Díaz.

Luis Díaz vive uno de los mejores momentos de su carrera en Bayern Múnich | Foto: Getty Images via AFP

St. Pauli, pese al 1-1 con el pase de Lucho, se aferró a esa defensa para sumar un punto que pudo ser histórico, pero se llevó tres goles en contra en el final, nuevamente con el toque magistral del guajiro, con golpazo de cabeza que definitivamente acabó con la muralla defensiva que el St. Pauli había impuesto.

¿Qué dijo el CM del Bayern Múnich tras el show de Luis Díaz ante el St. Pauli?

En la red social X, Bayern Múnich tiene varias cuentas oficiales del club. Se encuentra el perfil en alemán, en árabe, portugués, inglés (Estados Unidos y Reino Unido) y en español.

En la cuenta del Bayern en español, el CM dio muestras de su creatividad. El meme lo acompañó con un “la vida es simple”, para lanzar la particular imagen y la frase que pasó los límites en Latinoamérica.

¡¡EL GUAJIROOO!! LUCHO DÍAZ APARECIÓ EN EL ÁREA Y MARCÓ EL 2-1 AGÓNICO DE BAYERN MUNICH SOBRE ST. PAULI.



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/a0r9lY67MT — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2025

“Ya le entendí a la vida. Solo tienes que dormirte temprano para apoyar al Bayern por la mañana, ver anotar a Lucho, tomar agüita y querer al admin”. Juzguen ustedes.

Pantallazo X: @FCBayernES | Foto: Pantallazo X: @FCBayernES