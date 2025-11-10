Suscribirse

El gesto de Luis Díaz al llegar a Selección Colombia que los hinchas no dejaron pasar: levantó miles de interacciones

La empatía de Luis Díaz le vuelve a jugar una buena pasada: su gesto con los hinchas de la Selección Colombia provocó tendencia en redes sociales.

Redacción Deportes
11 de noviembre de 2025, 1:55 a. m.
Primer gesto de Luis Díaz al llegar a la concentración de la Selección Colombia se llevó todos los aplausos.
Primer gesto de Luis Díaz al llegar a la concentración de la Selección Colombia se llevó todos los aplausos. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: FCF Media.

En la noche del domingo, 9 de noviembre de 2025, Luis Díaz se unió a la concentración de la Selección Colombia para los amistosos ante Nueva Zelanda y Australia. Se trata de la carta más importante de Néstor Lorenzo, por su presente y cómo brilla en Bayern Múnich.

La llegada de Luis Díaz fue a la ciudad de Fort Lauderdale, en el estado de Florida, Estados Unidos. Apenas llegó tuvo un gesto que no pasa desapercibido entre los hinchas, y por el cual lo están aplaudiendo.

El primer gesto de Luis Díaz al llegar a la concentración de Selección Colombia

Díaz se bajó del bus que lo llevó al hotel del concentración y le bastaron pocos segundos, tras descender, para tener el tiempo suficiente de compartir con los hinchas de la Selección Colombia que lo esperaban.

Habían niños llevados por la emoción e hinchas que le pedían una foto y autógrafos. Lucho, fiel a su estilo, les dedicó unos instantes para hacerlos felices y dejar un recuerdo imborrable en sus memorias.

¿Cuál fue el resultado? Las redes sociales estallaron y los números lo demuestran. Van más de 60 mil reacciones, además de cientos de comentarios donde alaban el actuar de Díaz, además de su excelente presente futbolístico.

Ya en otra toma del video se ve a Luis Díaz compartiendo con los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol. Estos últimos le dieron el balón Trionda, oficial para el Mundial 2026, al guajiro de 28 años.

Lucho no dudó en ocultar su alegría por el regalo. Además, afirmó que ya lo ha probado y que con él espera hacer muchos goles y hacer regates en la venidera Copa del Mundo 2026, donde él es uno de los llamados a brillar.

Contexto: El mensaje de James Rodríguez a Luis Díaz tras la obra maestra ante Unión Berlín en la Bundesliga

Luis Díaz se presenta a la Selección Colombia tras una pintura en Bayern Múnich

Fue el pasado 8 de noviembre de 2025 que Luis Díaz hizo uno de los goles más bonitos de la temporada con Bayern Múnich. Y no solo eso, también puede entrar en los más bellos de toda su carrera hasta ahora.

Ese día, Bayern Múnich visitó a Unión Berlín por la fecha 10 de la Bundesliga. Luis Díaz fue titular, como lo es habitualmente, y a los 38′ anotó el gol que le daba el empate parcial a los suyos.

Gol de Luis Díaz al Unión Berlín que sacudió la Bundesliga.
Gol de Luis Díaz al Unión Berlín que sacudió la Bundesliga. | Foto: FC Bayern via Getty Images

Parecía que el balón se le iba, pero Luis Díaz lo controló casi sobre la raya. Acto seguido, dejó en el camino a un defensa rival, de manera magistral, y metió un golazo sin ángulo de tiro.

Al final, Unión Berlín y Bayern Múnich empataron 2-2, los bávaros siguen líderes y ahora Luis Díaz se empeña en tener una buena doble fecha amistosa con la Selección Colombia.

