Falcao García eligió entre James Rodríguez y famoso jugador brasileño: clara respuesta

El experimentado centro delantero Radamel Falcao García, en charla con Mario Suárez, eligió entre James David Rodríguez y el famoso jugador brasileño Hulk, que en la actualidad milita en Atlético Mineiro.

Sin dudarlo, el ‘tigre’, que está sin equipo, eligió a su compatriota, con el que supo compartir en Porto de Portugal, Mónaco de Francia y la misma Selección Colombia de Mayores.

Entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, el exjugador de Millonarios de Bogotá no eligió, valoró la carrera de ambos futbolistas. El argentino está Inter Miami de Estados Unidos y el luso está en Al Nassr de Arabia Saudita.

En conversación también con Mario Suárez, Falcao hizo referencia al Mundial de Brasil 2014, el cual no pudo jugar con la Selección Colombia por una lesión de ligamentos cruzados.

“Me acuerdo de que esa noche me traen de ese lugar en avión privado a mi casa y hacían llamadas, pero ya sabía. Ya el doctor me había hecho los test donde te mueven la rodilla y la rodilla se iba para todo lado, y yo en ese momento ya dije, ‘ya está’. No me lo habían confirmado, pero yo ya sabía”, dijo.

El exfutbolista del Atlético de Madrid de España y Manchester United de Inglaterra se lesionó en enero de 2014 cuando vestía los colores del Mónaco de la Ligue 1.

Falcao García, máximo goleador de la Selección Colombia | Foto: Getty Images

“Entré en un momento difícil de lucha, de preguntas, de ‘Dios, ¿por qué? Una guerra interna. Dentro de todo, cuando me lesiono digo: ‘sé que es difícil, voy a dar todo lo de mí, a matarme, vamos a hacer todo lo posible’ y después, cuando llegue el momento decir ‘vemos en qué estamos’“, añadió.

“Yo creo que por José, él me lleva al Mundial. Él esperó, él tenía mucha fe y esperó hasta el último momento y ya tenía que dar la lista y la noche anterior me llama y me pregunta: ‘¿y qué vamos a hacer?’ Yo le digo, ‘mira, no estoy haciendo tales ejercicios, ahora menos voy a competir’“, sentenció.

En la misma entrevista, el ‘tigre’ contó que cuando llegó a Millonarios, llegó a sufrir de ansiedad. También comentó sobre lo que es estar en una ciudad como Bogotá.