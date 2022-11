Foto | J Balvin si está presente en el Mundial de Qatar 2022; famoso periodista lo boleteó

Artistas como Shakira, Dua Lipa, J Balvin, BTS, Jung Kook, Black Eyed Peas, Nora Fatehi, Patrick Nnaemeka Okorie, Aisha, Trinidad Cardona y Davido estaban en la lista principal para hacer parte de la inauguración del Mundial de Qatar 2022.

Los colombianos, sin embargo, habrían cancelado a última hora su aparición en el máximo evento deportivo del año. Asimismo, Noticias RCN dio a conocer que tuvo comunicación con el representante del cantante paisa y aseguró que este no se presentó por la supuesta violación de los Derechos Humanos durante la construcción de los estadios en el país asiático, que ha sido bastante criticado.

Pese a que no estuvo en la inauguración de la cita orbital, el reguetonero colombiano si viajó recientemente a la nación árabe y realizó esta semana un pequeño show en Doha, al que asistieron cerca de 2.000 personas.

Eduardo Luis López, reconocido periodista colombiano de Win Sports, no dejó pasar por alto la visita del cantante en medio de la Copa del Mundo y compartió en Instagram una galería de fotos junto a este.

“Gracias de corazón parceros por esta cena maravillosa e inolvidable para mí. J Balvin Qué humildad parcero, te vi desde tus inicios y hoy con tanta grandeza te portaste increíble conmigo monstruo. Sigue creciendo, sos un orgullo”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Dj Pope, crack. Dios le pague, un bacán siempre, también adelante amigo. Esta no la olvido monstruo. La mejor noche de Qatar. La buena con el Toxi Relator. Entre reguetoneros nos entendemos”.

Tras su presentación, el antioqueño volvió a ser objeto de varias críticas y generó reacciones encontradas en las diferentes redes sociales debido a que inicialmente había descartado la posibilidad de viajar a ese país, principalmente como señal de respaldo a los Derechos Humanos.

No obstante, hubo un cambio de planes y los éxitos del paisa se robaron la atención entre los connacionales que asistieron al Mundial, que corearon sus temas más reconocidos.

“Se perdió la libertad en el mundo, y ya los artistas son los títeres de las redes y sus fans. El miedo a perder seguidores y ‘likes’”; “¿No dizque J Balvin no se iba a presentar en Qatar?”; “Deberían decir entonces a todos los futbolistas, dizque fans son, cuándo deben apoyar a su artista; ya que es su trabajo”, fueron algunos comentarios que le mandaron a J Balvin.

Cabe recordar que Maluma se convirtió en tendencia hace unos días en las diferentes redes sociales debido a su presentación en el fan fest del Mundial de Qatar 2022.

Igualmente, el antioqueño recibió cientos de críticas por no haber rechazado la invitación de los organizadores del evento deportivo, como lo hicieron otros cantantes. Además, fue cuestionado por levantarse en plena entrevista luego de que le preguntaron sobre las supuestas violaciones de Derechos Humanos en el país asiático.

“Es algo que no puedo resolver, yo solo vine a disfrutar la vida y el fútbol. No es algo en lo que me tenga que ver envuelto. Yo vine a celebrar la fiesta del fútbol, a poner mi bandera y mi cultura en el evento más importante de la historia de los deportes y a llevar alegría a los rincones del mundo”, indicó el reguetonero, visiblemente molesto.