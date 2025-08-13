Habló el arquero de São Paulo: reveló qué le dijo a Edwin Cardona para que fallara los penales

Mientras en Colombia le llueven críticas a Edwin Cardona, en Brasil llenan de elogios a Rafael como héroe de São Paulo en su visita al Estadio Atanasio Girardot.

El arquero brasileño fue fundamental para mantener el cero en el arco y atajó uno de los dos penales errados por Cardona en el partido por octavos de final de Copa Libertadores.

Rafael atendió a la prensa de su país y contó detalles desconocidos sobre su determinante actuación en el duelo de ida.

“Ya había hablado con él y le dije que esperaría el primer penalti, que ya lo tenía estudiado”, contó el guardameta en unas declaraciones publicadas por Globo Esporte.

Rafael fue la figura de Sao Paulo en el Atanasio Girardot | Foto: Getty Images

Cardona cayó en su trampa y mandó el penal por fuera de los tres palos.

El volante antioqueño tuvo una revancha en la segunda mitad, pero ya estaba marcado por las palabras de Rafael. Esta vez, el arquero brasileño se la jugó por su intuición y adivinó la zona donde iba a ir el cobro.

“También esperé un poco el segundo porque podría haberlo tirado al medio, pero tuve la suerte de ayudar al equipo. Todos merecen el crédito; queríamos ganar, pero en un partido tan complicado como este, hay que valorar el empate”, dijo.

Sin merecerlo, São Paulo sacó un resultado de oro en Medellín y ahora tratará de culminar el trabajo en condición de local. El partido de vuelta está programado para el próximo martes, 19 de agosto, en el Estadio Morumbí.

“Creo que la palabra correcta es ¡valor! Valorar el compromiso, la dedicación, especialmente en un duro partido de octavos de final de la Libertadores fuera de casa. Sabíamos que el partido sería difícil, y habrá momentos en los que tendremos que defender y también sufrir. ¡Vamos a por la clasificación en casa!”, concluyó Rafael.

Crespo se va tranquilo

Ese mismo sentir se evidenció en las palabras de Hernán Crespo, técnico del tricolor paulista, quien calificó de “normal” la cantidad de opciones creadas por Atlético Nacional.

“No fuimos tan agresivos como pretendíamos. A la hora de jugar el balón, puede que nos costara contraatacar y crear ocasiones, pero ese fue su mérito. Nos presionaron, impidiéndonos jugar. Equipo duro, estadio duro, ambiente duro. Me alegro mucho por Rafael; sin duda tendremos que mejorar en ese aspecto más adelante. Pero era normal sufrir aquí”, dijo el estratega argentino.

Crespo sabe que Rafael fue parte fundamental del resultado, pues sin él se habrían ido como mínimo con dos goles en contra.

“Tengo que felicitar a Rafael. Me alegro mucho por él. Es un líder, un líder muy importante para el grupo. Estoy contento. Nunca es fácil parar un penalti en una situación así. Y él paró el gol. Tuvimos un empate muy difícil, lo cual es muy difícil”, destacó.