Hechos de violencia en el Atanasio Girardot: video muestra pelea en la final Nacional vs. Junior

No pasan desapercibidos los hecho de violencia en el FPC. Este lunes, 8 de junio, no hubo excepción y el estadio Atanasio Girardot fue escenario de nuevas agresiones, con un par de aficionados del verde en polémica.

Filtraron decisión de Atlético Nacional sobre Diego Arias: postura sería radical tras perder la final

Puños, aglomeraciones y más. Lo cierto es que quedaron registrados en video los hechos de violencia que empañaron la gran final de la Liga BetPlay 2026-l, misma que acabó ganando Junior de Barranquilla.

El Colombiano reportó que en la frontera de los sectores norte y oriental del recinto deportivo, hubo enfrentamientos entre “grupos pequeños” de aficionados que acababan golpeándose entre ellos con tubos.

Incluso, señalan que algunas personas trataron de meterse a la cancha mientras los jugadores de Junior celebraban la estrella número 12 de su historia en la capital de Antioquia.

Tras la derrota global 3-1 de Atlético Nacional en la final de la Liga BetPlay 2026 frente al Junior, ocurrieron algunos desmanes en la tribuna occidental del Atanasio Girardot. pic.twitter.com/s153sQwOu3 — El Colombiano (@elcolombiano) June 9, 2026

Luego de perder la final, hinchas de @nacionaloficial descubren a simpatizantes de @JuniorClubSA y la emprenden contra seguidores del actual campeón de Colombia en occidental. Hoy el equipo de curramba perdió 1-0, pero ganó la serie 3-1 a los verdolagas. Vídeo: cortesía. pic.twitter.com/IyLEx1JDzq — Acuario Televisión (@acuariotv) June 9, 2026

Hasta el momento no hay reportes por parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Tampoco del alcalde Fico Gutiérrez ni de la Secretaría de Seguridad y convivencia de Medellín. Se espera que exista un pronunciamiento en las próximas horas.

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Junior, bicampeón de Colombia

Los dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias obtienen así su segundo título consecutivo, su duodécima estrella en la liga local y un cupo para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

En medio de cánticos incansables y bajo la lluvia, Nacional peleó por dar vuelta la serie y presionó el arco rival en numerosas ocasiones sin lograr revertir el abultado marcador en contra de la ida.

El equipo paisa intentó hacer valer su localía con una propuesta ofensiva: hacia el minuto 54 logró abrir el marcador con un gol de Edwin Cardona, tras una jugada que nació por el costado con un pase perfecto de Andrés Sarmiento.

@winsportstv ¡GOL DE NACIONAL! Edwin Cardona abre el marcador y pone la serie 3-1. ¡Se ilusiona Nacional! #LAFINALxWIN 🟢⚽🦈 ♬ sonido original - Win Sports

Pero al minuto 62 desaprovechó una oportunidad de oro con un penalti rematado por Alfredo Morelos que se fue por encima del travesaño. La falla de la pena capital golpeó el ánimo del equipo local.

@winsportstv 🟢⚽🦈 ¡EL PENAL LO ERRÓ ALFREDO MORELOS Y SEGUIMOS 1-0! El remate del delantero se fue desviado y se salva Junior. #LAFINALxWIN ♬ sonido original - Win Sports

El triunfo del Junior representa una victoria para Luis Muriel, de 35 años, que llegó esta temporada al club del que es hincha procedente del Orlando City de la MLS y tras varios años jugando en Europa.

Junior de Barranquilla disputó el campeonato con tres leyendas del fútbol colombiano que hicieron probablemente su última campaña juntos, a falta de detalles: los exinternacionales Teo Gutiérrez, de 41 años; Carlos Bacca, de 39, y Muriel de 35.

*Con información de AFP