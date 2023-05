Juan Carlos Osorio saldría de Egipto antes de lo esperado; es “uno de los candidatos” de importante club

El entrenador de clubes en Colombia como América, Nacional y Once Caldas podría recalar en un país que bien conoce.

En Colombia, Juan Carlos Osorio es un técnico que divide por su manera tan particular de dirigir, sin embargo, en otras latitudes son precisamente esos conceptos los que lo hacen atractivo y lo ponen en la órbita de varios clubes importantes. A pesar de que actualmente estableció un vínculo con un club en Egipto, desde un país latinoamericano que bien lo conoce lo ponen como nombre en carpeta.

Según lo expuesto por el comunicador mexicano Raúl Ortiz en Blu Radio, este afirmó que: “Juan Carlos Osorio es uno de los candidatos a dirigir al América de México; obviamente hay una mucha animadversión con esta información porque el candidato número uno que tenía la directiva era Javier Aguirre, sigue siendo el candidato. El otro Diego Alonso, pero este ha declinado porque su sueño es dirigir en España”.

El encargado de acercar el nombre a uno de los clubes más prestigiosos del fútbol manito fue Santiago Baños: “Él era directivo en el Mundial de Rusia en la selección de México, es un técnico que le gusta mucho como trabaja”, sin embargo, su actual contrato es un impedimento temporal: “naturalmente Juan Carlos Osorio tiene trabajo en el fútbol de Egipto y lo que comentan es que el ‘profe’ Osorio no podría salir de Egipto hasta el mes de agosto”.

El último equipo que dirigió en Colombia fue América de Cali. - Foto: Getty Images

Sincero sobre la situación que estaría forjando el club mexicano, aunque sí es de interés Osorio hay otros nombres sobre la mesa: “Todavía no hay oferta formal, pero naturalmente Juan Carlos conoce el fútbol mexicano, el fútbol base y estuvo involucrado en los Olímpicos de Río, que por ahí venga una oferta en la cláusula. No era la primera opción, pero Juan Carlos conoce muy bien el fútbol mexicano, el fútbol base, pero también pretende a André Jardine, que dirige Atlético San Luis”.

Javier Hernández Bonnet, director del espacio de Blog Deportivo en la cadena antes mencionada, contó que conversó con Osorio y este le aceptó el interés: “Me contó lo del América que es cierto, me llamó el presidente Baños, que lo llevó a la Federación, se quedaron de ver en Barcelona, pero decidió dejarlo a un lado, declinó porque tiene un objetivo que cumplir, con el compromiso desde lo profesional. Le dijo al presidente del América que no porque su objetivo no es la plata. Busca primero la gloria”.

Juan Carlos Osorio actualmente está vinculado a un club en Egipto. - Foto: FIFA via Getty Images

Así las cosas y a menos que Osorio cambie la decisión para salir de Egipto, en cuanto a los colombianos ligados al América mexicano solo se podría dar un movimiento prontamente. Se trataría de la salida de un delantero que lleva años siendo pretendido por Boca Juniors de Argentina: “Roger Martínez en el último torneo no rindió como se esperaba y la información que tenemos acá en México es que es pretendido por Boca Juniors, lo quiere Riquelme”, afirmó Ortiz.

Su paso por Egipto

El pasado 17 de abril fue su primer partido en Egipto dirigiendo al Zamalek, aquel día se estrenó con un empate 2-2 que le significó algunas críticas. “Mala gestión técnica del partido. Está claro que los dispositivos egipcios que asisten a los entrenadores son la contraseña en los resultados negativos del equipo. Trato de no entrar en sus intenciones, pero la situación es extraña”, dijeron los aficionados luego de que se les escapara el triunfo.

Juan Carlos Osorio dejó escapar la victoria en su primer partido en Egipto. - Foto: Twitter: @ZSCOfficial

Tras esto, han sido otros seis juegos de Osorio al frente del cuadro egipcio logrando ganar en cuatro de ellos, empatar en uno y perder en el restante. El más reciente se dio precisamente durante este martes -30 de mayo-, donde logró otra victoria por 2-0 ante El-Gaish que los posiciona en la cuarta casilla de la tabla de posiciones con 50 puntos, a 12 del líder.