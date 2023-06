Juan Fernando Quintero habló de frente y le puso fin a la ‘novela’ sobre su futuro en Junior

Aún conmocionados por la salida de Sebastián Viera, en el Junior de Barranquilla pueden respirar tranquilos, al menos por ahora, en lo que respecta a una posible despedida de Juan Fernando Quintero hacia el fútbol del exterior.

El volante antioqueño ya se encuentra de regreso en la ciudad y, de hecho, este viernes llegó a la sede del club acompañado de su representante Rodrigo Riep, lo que de una vez encendió las alarmas sobre un posible divorcio.

Minutos después de reunirse con la directiva, Juanfer salió por la misma puerta y fue asaltado por los periodistas, que no desaprovecharon la oportunidad de preguntarle si hay posibilidades de abandonar el el equipo en las próximas semanas.

Juanfer habló de frente y zanjó todos los rumores que se han tejido a su paso. “Yo nunca he dicho que me voy”, disparó inicialmente ante la pregunta sobre su futuro. “Yo estoy acá, si pasa otra cosa seguramente habrá otra noticia. Estoy feliz, tenemos mucha expectativa de lo que va a pasar”, afirmó.

Sobre la compañía de su representante, no quiso desvelar muchos detalles. “Rodrigo siempre me visita. Uno tiene cosas que arreglar, no solo en la parte futbolística sino en el trabajo de nosotros. Si llega alguna noticia les diremos, yo estoy feliz. Si se da la oportunidad de quedarme mucho tiempo más es ser un afortunado por que tiene trabajo”, apuntó.

De hecho, habló de lo que será el segundo semestre bajo las órdenes de Hernán Darío Gómez. “No fue fácil el semestre pasado. En mi caso tuve una lesión que me sacó, sufrí mucho. Ahora estamos bien, de lleno a lo que se viene. Con mucha expectativa de lo que va a pasar”, declaró.

Un gran sector de la hinchada mostró su descontento con los pocos partidos que disputó Juanfer en lo que va del 2023. “Las lesiones hacen parte del fútbol, nadie se quiere lesionar. Sufrí mucho, nadie sabe lo que pasé. Ya estamos bien y todo nos hace fuertes para lo que se viene. Quedan seis meses, tenemos la oportunidad de revertir lo que sucedió el semestre pasado”, agregó.

Quintero entrena a la espera revertir su situación el próximo semestre. - Foto: Oficial @juniorclubsa

Juan Fernando Quintero apenas jugó 7 partidos en su primer semestre con Junior. - Foto: Foto: Twitter Junior de Barranquilla.

Ante la despedida de Viera y la posible salida de Carlos Bacca, será Juanfer el encargado de liderar un vestuario al que hace rato no le faltaban jugadores de tanta experiencia.

Quintero lamentó la decisión tomada con el arquero uruguayo, con el que compartió apenas unos meses. “Son decisiones que se toman y que hay que respetar. Me agarró por sorpresa la salida de Sebastián (Viera). Uno como jugador y compañero lo admira y le deseo lo mejor”, dijo al respecto de la decisión comunicada por Junior en la tarde del jueves.

“Es una gran persona, un ídolo del club”, agregó Juanfer, sumándose a las consideraciones que varios jugadores manifestaron este viernes como reacción a la noticia sobre el capitán.

Junior realizó las pruebas médicas con sus jugadores y en los próximos días estará arrancando entrenamientos pensando en el debut por liga a principios de julio. Mientras tanto, en las oficinas discuten la salida y entrada de jugadores bajo consideración del ‘Bolillo’ Gómez, que se ha encargado de hacer una ‘barrida’ al interior del vestuario rojiblanco.

Con la confianza de la familia Char, el cuerpo técnico buscará elaborar una plantilla competitiva para enfrentar el segundo semestre en el que renace la ilusión de pelear por el título de la Liga Betplay, además de la Copa, que vuelve a ser un deseo después de la final perdida el año pasado a manos de Millonarios en Bogotá.

La dirigencia le prometió al ‘Bolillo’ que en el transcurso de este mes empezarán a llegar los nuevos refuerzos enfocados en las necesidades identificadas en un tortuoso primer campeonato.