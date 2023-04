La NBA entra en finales: definidos los 16 equipos que jugarán los ‘playoffs’

Los Miami Heat y los Minnesota Timberwolves cumplieron con los pronósticos y obtuvieron este viernes los últimos boletos disponibles en el repechaje a los ‘playoffs’ de la NBA.

Los Heat vencieron en su cancha 102-91 a los Chicago Bulls y se citaron en la primera ronda de la Conferencia Este con los Milwaukee Bucks, mientras que los Timberwolves machacaron 120-95 a los Thunder también como locales y serán el primer rival de los Denver Nuggets.

Por el este, los otros enfrentamientos que ya estaban definidos son: Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks, Philadelphia 76ers vs. Brooklyn Nets y Boston Celtics vs. Atlanta Hawks. El oeste, por su parte, presentará a Phoenix Suns vs. Los Ángeles Clippers, Sacramento Kings vs. Golden Statel Warriors y Memphis Grizzlies vs. Los Ángeles Lakers.

Así se disputará el camino al anillo de la temporada 2023 - Foto: NBA

Tras llegar hasta las finales de conferencia el año pasado, los Heat estuvieron cerca de quedarse fuera de la postemporada por primera vez desde 2019.

El martes habían caído ante su público en el primer partido del repechaje (‘play in’) ante los Atlanta Hawks y este viernes, en su segunda y última oportunidad, entraron a los últimos tres minutos con desventaja en el marcador.

El equipo de Florida tuvo que ser rescatado por dos ex jugadores de los Bulls, Jimmy Butler y Max Strus. Exhibiendo su versión habitual de playoffs, Butler se echó al equipo a la espalda con 31 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias.

El experimentado escolta estuvo esta vez secundado por el tirador Strus, nacido y criado en las afueras de Chicago, que acribilló a los Bulls con 31 puntos y 7 triples. “No importa contra quién jugáramos, teníamos que ganar este partido como fuera”, subrayó Strus, quien creció como aficionado de los Bulls y llegó a debutar con este equipo en la NBA en 2019.

Miami se instaló en la próxima ronda gracias a una noche inspirada de Max Struss (izquierda) - Foto: AP

Los Bulls, que eliminaron el miércoles a los Toronto Raptors, se presentaban con grandes esperanzas al Kaseya Center de Miami, luciendo un pleno de tres victorias en sus enfrentamientos ante los Heat en temporada regular.

El veterano DeMar DeRozan comandó la ofensiva con 26 puntos pero los Bulls se resintieron de la mala noche del escolta Zach Lavine, que se quedó en 15 puntos con una estadística de 6/21 en tiros de campo, incluido 0/6 en triples.

Chicago llegó en ventaja (87-90) a los tres últimos minutos pero Butler y Tyler Herro le dieron la vuelta antes de que Strus sentenciara el triunfo encadenando un triple y tres tiros libres seguidos.

Miami, subcampeón de la NBA en 2020, enfrentará un reto mayor en la primera ronda ante los Bucks de Giannis Antetokounmpo, equipo que les barrió 4-0 en esa instancia de los playoffs de 2021. “Va a ser duro”, auguró Butler. “Pero tenemos una muy buena oportunidad siempre y cuando nos mantengamos unidos. Somos un equipo muy bueno y vamos a salir a jugar”.

Los Bulls, de su lado, afrontan el futuro con muchas dudas al acumular ahora cinco temporadas fuera de playoffs de las últimas seis.

Gobert y Minnesota se redimen

El repechaje a los playoffs se cerró el viernes con el triunfo de los Timberwolves ante los Thunder, que les citó en la primera ronda con los Denver Nuggets, líderes del Oeste en la fase regular.

Tras caer el martes en Los Ángeles ante los Lakers, Minnesota estaba ante su última oportunidad de evitar un gran fracaso en una temporada en la que hizo una enorme inversión por el fichaje de Rudy Gobert. El pívot francés no jugó ante los Lakers ya que estaba suspendido por lanzar un puñetazo contra su compañero Kyle Anderson en un tiempo muerto del último juego de fase regular.

Gobert regresó al equipo para el choque decisivo y, con 21 puntos y 10 rebotes, formó una dupla interior demoledora junto a Karl-Anthony Towns, que terminó con 28 y 11.

Rudy Gobert durante el partido ante OKC Thunder - Foto: AP

Anthony Edwards, la gran joya de Minnesota, se redimió también de su nefasto partido en Los Ángeles con 19 puntos y 10 rebotes.

Los Timberwolves sorprendieron además a Oklahoma introduciendo a Nickeil Alexander-Walker en el quinteto inicial por primera vez en la temporada. El escolta firmó 12 puntos pero brilló en defensa con 3 robos y 2 tapones y sobre todo con un feroz marcaje sobre su primo Shai Gilgeous-Alexander.

El base All-Star canadiense, la gran estrella de Oklahoma, tuvo una noche gris con 22 puntos en 5/19 en tiros de campo, al igual que el australiano Josh Giddey, con 6 tantos y 2/13.

Minnesota repetirá así presencia en playoffs por primera vez desde 2004 mientras los Thunder, que afrontan su tercera ausencia consecutiva, miran al futuro con optimismo con uno de los planteles más prometedores de la liga.

Con información de la AFP.