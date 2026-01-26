La publicación de Millonarios tras la sanción que Dimayor le levantó a Radamel Falcao: Se ilusionan los hinchas

Radamel Falcao García rompió el mercado y ya se espera su nuevo debut con Millonarios. Movida excepcional del equipo azul para volver a tener la atención de todos los hinchas e intentar ganar al menos un título de Liga. El Tigre regresó para un último baile con la camiseta de sus amores. Es oficial que podrá jugar en próximos días con el gigante de Bogotá.

Falcao García se ve muy concentrado en sus nuevos objetivos para esta temporada y entrena en la ciudad de Bogotá. Radamel se coloca a punto para estar a disposición del técnico Hernán Torres, que a propósito está en la cuerda floja tras el pésimo comienzo en la Liga Betplay. Ya hay varios nombres para su reemplazo.

Tras la resolución, Falcao podrá tener un nuevo debut con Millonarios en próximos días, donde el Comité Disciplinario dio su veredicto por las cuatro fechas que tenía por sanción luego de sus palabras contra el arbitraje en aquel partido que perdieron ante Santa Fe y que significó la eliminación en los cuadrangulares de la Liga Betplay.

Radamel Falcao espera recuperar su forma física lo más rápido posible para volver a competencia. Foto: X de @MillosFCoficial

Ya llegó a la mitad de las fechas (dos partidos), lo que le permitió a Millonarios presentar un recurso de apelación ante la Dimayor, que rápidamente fue respondido. Esta acción solamente suspendió el castigo de forma parcial y está habilitado para su nuevo debut en Millonarios, que será ante el Deportivo Pasto en el Departamental Libertad el 28 de enero (8:30 pm).

La publicación de Millonarios tras la notificación de Dimayor

En las redes sociales, Millonarios ilusiona a la hinchada y anticipa lo que sería una nueva convocatoria de Radamel Falcao, la primera de la temporada 2026. Falcao no tiene situación médica pendiente y junto a Leonardo Castro, podrían estar en el once titular ante el Deportivo Pasto.

🔜 Próximo partido

🏆 Liga 2026-I

⚽ Fecha 3

🆚 Deportivo Pasto

📆 Miércoles 28 de enero

⏱️ 8:30 p.m.

🏟 Estadio Departamental Libertad pic.twitter.com/PXzJszn1gQ — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 26, 2026

Apenas unas horas después de la resolución de la Dimayor, Millonarios lanzó un mensaje con la información del partido en el sur del país. En la imagen se ve un prediseño con el atacante Rodrigo Contreras. La publicación es inmediata al posteo de derrota ante Junior en El Campín, que deja al DT Hernán Torres en la cuerda floja. Dirigirá en Pasto y del marcador dependerá su continuidad.

Falcao, habilitado para jugar con Millonarios

“En primera medida, Millonarios como institución, y el jugador Radamel Falcao García, reconocen el impacto de las declaraciones emitidas tras el partido correspondiente a la 6.ª Fecha de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPay DIMAYOR I 2025. Entendemos que dichas manifestaciones pueden comprometer la buena imagen de la FCF, sus afiliados y las autoridades del fútbol. Por este motivo, mediante la presente solicitud, se ofrece una disculpa sincera por lo ocurrido, reiterando nuestro compromiso con el respeto hacia los oficiales de partido, las autoridades y la integridad de la competición”, dice uno de los apartes del documento publicado.

Cabe recordar que antes de irse en junio del año pasado y cuando Santa Fe les ganó el pulso y fue finalista, Radamel Falcao García salió en rueda de prensa y cuestionó el trabajo de los árbitros asegurando que habían tomado decisiones deliberadas en contra de Millonarios. La crítica no fue bien recibida por la Comisión Disciplinaria de Dimayor, que decidió una fuerte sanción de cuatro partidos de ausencia y multa de 21.352.500 pesos colombianos. El Artículo 42 de Código Disciplinario avala al futbolista de reducción parcial cuando se cumple el 50% del castigo, que fue el procedimiento que aplicó el embajador.