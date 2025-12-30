La reacción de Jhon Arias por el peor inicio de temporada en Premier en 123 años de historia: Posible regreso a Brasil

Mala hora para Jhon Arias y su equipo en la Premier League. Cierra la mitad de temporada en el fútbol inglés y el balance es para el olvido. Insólitos números y registros que encienden las alarmas en Inglaterra y Europa. Caras largas y tristes en pleno final de año, mientras se observa un posible descenso a mitad del 2026.

Las cosas no van bien y Jhon Arias lo sabe. Wolverhampton comienza el 2026 siendo último en la tabla de la Premier League con toda la autoridad posible, pues sí que ha hecho méritos para estar ahí. Suma solamente tres puntos en 19 partidos jugados, producto de 3 empates, 16 derrotas y 0 victorias, y -29 en la diferencia de gol, que lo tienen muy cerca de firmar el descenso.

Esos números del Wolverhampton se convierten en el peor arranque de un equipo en una temporada en 123 años de historia del fútbol inglés, activando las alarmas de la Premier League y del mismo Jhon Arias, quien fue fichado como la máxima estrella de los Wolves tras un pago de 17 millones de euros al Fluminense de Brasil.

Jhon Arias lamenta una opción de gol ante Manchester United. Foto: PA Images via Getty Images

La situación no ha salido bien y en sus penas lo acompaña el defensa colombiano Yerson Mosquera, quien fue fichado en el 2021 tras un pago de 5 millones de euros a Atlético Nacional. A este jugador las lesiones lo han sacado de circulación, incluso le tocó ir a préstamo a la MLS y ahora fue tenido en cuenta otra vez. Arias habló en ESPN y su vuelta a Brasil toma fuerza.

La reacción de Jhon Arias por la crisis del Wolverhampton

En sus palabras, Jhon Arias se refirió a las buenas referencias que tiene en Brasil y mandó guiños para poder volver en un futuro mostrando su cariño al Fluminense. Además, dejó claro que la Premier es la mejor liga del mundo y la exigencia que se le pide para estar ahí.

“Es normal que se me vincule con varios clubes en Brasil. Tengo un cariño muy grande por Fluminense”, dijo ante una posible vuelta al Brasileirao. Aunque dejó claro que los Wolves son su casa en este momento y que está concentrado por salir de la mala racha.

SU PRESENTE EN LA #PREMIERxESPN Y UN POSIBLE REGRESO A BRASIL: Jhon Arias habló con #SportsCenter tras el 1-1 de Wolves y Manchester United y dejó una reflexión interesante.



📺 #SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/TCaZgwvvTR — SportsCenter (@SC_ESPN) December 30, 2025

“Soy profesional, tengo contrato con el Wolverhampton y me debo a ellos, es un club que me necesita en estos momentos. Intentaré ser mejor, puedo ser mejor y mi enfoque es ese”, dijo Jhon Arias en ESPN, confiado en que las cosas pueden mejorar en el 2026.