Deportes

La reacción de Jhon Arias por el peor inicio de temporada en Premier en 123 años de historia: Posible regreso a Brasil

Jhon Arias habló tras el partido contra el Manchester United y los insólitos números de su club en la Premier League, que protagonizan algo nunca antes visto en 123 años de historia en el fútbol inglés.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

31 de diciembre de 2025, 12:49 a. m.
Jhon Arias, volante colombiano.
Jhon Arias, volante colombiano. Foto: Pantallazo X: @SC_ESPN

Mala hora para Jhon Arias y su equipo en la Premier League. Cierra la mitad de temporada en el fútbol inglés y el balance es para el olvido. Insólitos números y registros que encienden las alarmas en Inglaterra y Europa. Caras largas y tristes en pleno final de año, mientras se observa un posible descenso a mitad del 2026.

Las cosas no van bien y Jhon Arias lo sabe. Wolverhampton comienza el 2026 siendo último en la tabla de la Premier League con toda la autoridad posible, pues sí que ha hecho méritos para estar ahí. Suma solamente tres puntos en 19 partidos jugados, producto de 3 empates, 16 derrotas y 0 victorias, y -29 en la diferencia de gol, que lo tienen muy cerca de firmar el descenso.

Esos números del Wolverhampton se convierten en el peor arranque de un equipo en una temporada en 123 años de historia del fútbol inglés, activando las alarmas de la Premier League y del mismo Jhon Arias, quien fue fichado como la máxima estrella de los Wolves tras un pago de 17 millones de euros al Fluminense de Brasil.

Jhon Arias lamenta una opción de gol ante Manchester United.
Jhon Arias lamenta una opción de gol ante Manchester United. Foto: PA Images via Getty Images

La situación no ha salido bien y en sus penas lo acompaña el defensa colombiano Yerson Mosquera, quien fue fichado en el 2021 tras un pago de 5 millones de euros a Atlético Nacional. A este jugador las lesiones lo han sacado de circulación, incluso le tocó ir a préstamo a la MLS y ahora fue tenido en cuenta otra vez. Arias habló en ESPN y su vuelta a Brasil toma fuerza.

Deportes

Revelan el nuevo salario de Marino Hinestroza en Boca Juniors, en medio de las negociaciones con Atlético Nacional

Deportes

Primero con Colombia y ahora con los hinchas de Arsenal: Dibu Martínez y otro escándalo en Premier League

Deportes

Junior da primera respuesta a Gremio por José Enamorado: habría millonaria exigencia en el medio

Deportes

Yerson Mosquera y su error infantil en pleno Old Trafford ante Manchester United: prensa inglesa reaccionó

Deportes

Definida la lesión y el tiempo de Nikola Jokić, de los Denver Nuggets: ¿se perderá de la NBA All-Stars 2026?

Deportes

Las palabras de Hakimi por volver a jugar luego de la patada de Luis Díaz que lo lesionó: “Estábamos decepcionados”

Deportes

Magistral asistencia y golazo de El Congo en la Copa Africana: aviso a Colombia para el Mundial 2026

Deportes

Jhon Arias enfrentó a Manchester United y protagonizó algo que no se veía en 123 años de historia en Inglaterra

Deportes

La tajante medida que Jhon Arias vivió ante Liverpool: al técnico de Wolverhampton no le tembló la mano

Deportes

¿Qué canal pasa el Liverpool vs. Wolverhampton por Premier League? Jhon Arias en acción

La reacción de Jhon Arias por la crisis del Wolverhampton

En sus palabras, Jhon Arias se refirió a las buenas referencias que tiene en Brasil y mandó guiños para poder volver en un futuro mostrando su cariño al Fluminense. Además, dejó claro que la Premier es la mejor liga del mundo y la exigencia que se le pide para estar ahí.

“Es normal que se me vincule con varios clubes en Brasil. Tengo un cariño muy grande por Fluminense”, dijo ante una posible vuelta al Brasileirao. Aunque dejó claro que los Wolves son su casa en este momento y que está concentrado por salir de la mala racha.

“Soy profesional, tengo contrato con el Wolverhampton y me debo a ellos, es un club que me necesita en estos momentos. Intentaré ser mejor, puedo ser mejor y mi enfoque es ese”, dijo Jhon Arias en ESPN, confiado en que las cosas pueden mejorar en el 2026.

Más de Deportes

Marino Hinestroza, figura de Atlético Nacional.

Revelan el nuevo salario de Marino Hinestroza en Boca Juniors, en medio de las negociaciones con Atlético Nacional

Dibu Martínez y una particular discusión con los hinchas de Arsenal.

Primero con Colombia y ahora con los hinchas de Arsenal: Dibu Martínez y otro escándalo en Premier League

¿José Enamorado a Gremio? Junior de Barranquilla ya habría dado primera respuesta.

Junior da primera respuesta a Gremio por José Enamorado: habría millonaria exigencia en el medio

Jhon Arias, volante colombiano.

La reacción de Jhon Arias por el peor inicio de temporada en Premier en 123 años de historia: Posible regreso a Brasil

El error de Yerson Mosquera, ante Manchester United, en Old Trafford.

Yerson Mosquera y su error infantil en pleno Old Trafford ante Manchester United: prensa inglesa reaccionó

Nikola Jokić NBA

Definida la lesión y el tiempo de Nikola Jokić, de los Denver Nuggets: ¿se perderá de la NBA All-Stars 2026?

Luis Díaz y Hakimi.

Las palabras de Hakimi por volver a jugar luego de la patada de Luis Díaz que lo lesionó: “Estábamos decepcionados”

Partido de El Congo en la Copa Africana llama la atención de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026.

Magistral asistencia y golazo de El Congo en la Copa Africana: aviso a Colombia para el Mundial 2026

Jhon Arias con Joshua Zirkzee.

Jhon Arias enfrentó a Manchester United y protagonizó algo que no se veía en 123 años de historia en Inglaterra

Oficial Luis Díaz

Luis Díaz quedará inmortalizado en la Costa Caribe y en su pueblo natal: Desde la casa de su abuela, para el mundo

Noticias Destacadas