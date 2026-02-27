Deportes

Lamento en el Bayern Múnich de Luis Díaz: “rotura” deja baja para el clásico con Dortmund

Una pieza importante se sumó a otras tres bajas. Habrá cumbre entre Vincent Kompany y el departamento para saber lo que pasa.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

27 de febrero de 2026, 9:30 a. m.
Hiroki Ito es compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich y no estará ante Dortmund
Hiroki Ito es compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich y no estará ante Dortmund Foto: Getty Images

Bayern Múnich de Luis Díaz se juega este sábado uno de los partidos más importantes de la actual temporada en la Bundesliga. Ante su clásico rival, Borussia Dortmund, los rojos podrían dejar sentenciado el título a su favor.

Actualmente, la tabla de posiciones muestra un saldo favorable para los bávaros de ocho puntos. Con 60 unidades, los dirigidos por Vincent Kompany están en la cima, seguidos justamente por Dortmund.

10/18/2025, Allianz Arena, Munchen, GER, 1.FBL, FC Bayern Munich vs Borussia Dortmund, in the picture Fabio Silva, (Dortmund), Luis Diaz (Munchen) DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. (Photo by Midori Ikenouchi / Midori Ikenouchi/Hasan Bratic / dpa Picture-Alliance via AFP)
Luis Díaz busca revancha contra Borussia Dortmund en una nueva edición de 'Der Klassiker' Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

En caso de que este sábado, al término del juego que se llevará a cabo en el Signal Iduna Park, los de Múnich ganen, la diferencia a su favor será de 11 puntos, lo que los dejaría encaminados a celebrar el campeonato alemán. Infortunadamente, para los intereses del Bayern, no podrán contar con un revulsivo que ha sido importante en el plantel a lo largo del año. Un reporte sobre una lesión dio a conocer que estará ausente durante algunos días.

Según lo informado por los medios oficiales del equipo de Lucho, su compañero Hiroki Ito no estará de momento al servicio del cuerpo técnico.

