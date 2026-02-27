Lamento en el Bayern Múnich de Luis Díaz: “rotura” deja baja para el clásico con Dortmund

Bayern Múnich de Luis Díaz se juega este sábado uno de los partidos más importantes de la actual temporada en la Bundesliga. Ante su clásico rival, Borussia Dortmund, los rojos podrían dejar sentenciado el título a su favor.

Actualmente, la tabla de posiciones muestra un saldo favorable para los bávaros de ocho puntos. Con 60 unidades, los dirigidos por Vincent Kompany están en la cima, seguidos justamente por Dortmund.

Luis Díaz busca revancha contra Borussia Dortmund en una nueva edición de 'Der Klassiker' Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

En caso de que este sábado, al término del juego que se llevará a cabo en el Signal Iduna Park, los de Múnich ganen, la diferencia a su favor será de 11 puntos, lo que los dejaría encaminados a celebrar el campeonato alemán. Infortunadamente, para los intereses del Bayern, no podrán contar con un revulsivo que ha sido importante en el plantel a lo largo del año. Un reporte sobre una lesión dio a conocer que estará ausente durante algunos días.

Según lo informado por los medios oficiales del equipo de Lucho, su compañero Hiroki Ito no estará de momento al servicio del cuerpo técnico.

"El defensa de 26 años sufrió una rotura muscular en el isquiotibial derecho, según el resultado de una evaluación realizada por el departamento médico del FC Bayern", revelan del parte de salud que lo sacó del clásico germano.

Así las cosas, el entrenador belga deberá buscar otra fórmula para tener como reemplazo en caso de necesitar para su zona defensiva. En las próximas horas se deberá conocer la convocatoria completa, donde Díaz Marulanda estará presente.

Ya son cuatro los jugadores lesionados en el plantel del Bayern Múnich. Olise, Pavlović, Kim e Itō ingresaron al departamento médico, lo que genera alarma al interior del cuadro rojo.

Al respecto de estas situaciones médicas habló el DT Kompany este viernes, al señalar que está atento para tener un panorama más claro del futuro cercano de su plantel.

Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich de Alemania. Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

“Tenemos una reunión médica después de esta rueda de prensa. Recibiré la información más reciente sobre los jugadores. De momento, la situación pinta bien. Quizás no todos puedan ser titulares contra el Dortmund. Pero tenemos la oportunidad de alinear a un equipo muy fuerte. Recibiré los últimos detalles en la próxima media hora durante nuestra reunión médica”, afirmó.

En la misma atención a medios, analizó el reto de este sábado y lo que espera que proponga su rival de turno en la Bundesliga.

“Espero que el Dortmund presione y mantenga el partido abierto con mucha energía; son capaces de eso, tienen la capacidad de presionar mucho. Pero no sé si eso decidirá el partido de mañana”, dijo metiéndoles algo de presión.

Y terminó por aseverar que no se guardarán nada, sabiendo que el contrario se exigirá por quitarles tres puntos vitales: “Desde nuestra perspectiva, las cosas están más claras: definitivamente lo daremos todo, lo puedo decir ahora mismo. Todo lo demás depende del rival. Ya sea que se retraigan en defensa o ataquen, sabemos cuáles serán nuestras prioridades. Jugamos contra un equipo de primer nivel; no será fácil para nosotros”.