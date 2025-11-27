Suscribirse

Luis Díaz: la jugada, a lo Cristiano Ronaldo, que pudo ser un golazo y ya suma más de 700 mil vistas

Salió a la luz una espectacular jugada de Luis Díaz en la Bundesliga que pudo ser golazo e imitó a Cristiano Ronaldo. El video es viral en las redes sociales.

William Horacio Perilla Gamboa

28 de noviembre de 2025, 12:01 a. m.
Luis Díaz durante el partido contra el Friburgo
Luis Díaz durante el partido contra el Friburgo | Foto: Getty Images / Pantallazo ESPN

Luis Díaz sigue dando de qué hablar en el fútbol mundial y sus jugadas le dan la vuelta al mundo y a las redes sociales. Salió a la luz un espectacular control de balón que lastimosamente no terminó en gol en la Bundesliga de Alemania. Lucho ya había sido viral tras el golazo que marcó contra Unión Berlín, que podría ser considerado para el Premio Puskás.

Cabe recordar que Luis Díaz no hizo acto de presencia en la semana en la tercera fecha de la Champions League y se perdió el duelo del Bayern Múnich contra el Arsenal, que definía al único líder en la tabla de posiciones de la fase liga. El compromiso se disputó en el Emirates Stadium de Londres y el gigante bávaro no pudo ante el local, que anotó tres goles para la victoria.

De esta manera, Arsenal queda como único líder y Bayern Múnich perdió la buena racha que acumulaba en la Champions League. Asimismo. sintió la ausencia de Lucho, que siente la sanción de tres fechas por parte de la UEFA tras el golpe a Achraf Hakimi en un partido ante el PSG en París.

MUNICH, GERMANY - NOVEMBER 01: Luis Diaz of FC Bayern München runs with the ball during the Bundesliga match between FC Bayern München and Bayer 04 Leverkusen at Allianz Arena on November 01, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)
Luis Díaz vuelve a las canchas una semana después de su último partido. | Foto: Getty Images

El reemplazo de Luis Díaz, Lennart Karl, fue lo único destacado del Bayern Múnich, púes marcó el descuento en el 3-1 a favor del Arsenal. Al de Barrancas le tocará esperar dos fechas más y será hasta el mes de enero que regrese a un partido de la Champions League. Ante su ausencia, el video con una espectacular jugada en la Bundesliga ya superó las 700 mil reproducciones en la red social Instagram.

Golazo de Luis Díaz en la Bundesliga que es viral en redes

YouTube video player

En la jugada, durante el partido contra el Friburgo que Bayern Múnich ganó 6-2, Luis Díaz estuvo cerca de marcar, pero la pelota se fue desviada. Lo que pudo ser un golazo, se quedó en una linda jugada que vuelve a demostrar su gran estado de forma, poder físico y capacidad atlética para eludir rivales en las defensas.

Luis Díaz controló por zona izquierda y comenzó la diagonal hacia adentro buscando el perfil esperado para rematar, pudo sacar a dos rivales que fueron por su marca y lanzó el remate que se fue cerca del segundo palo. ‘Jugadón’ de Lucho que permite la ovación, pero el sin sabor por la no celebración.

YouTube video player

Una jugada con sello Cristiano Ronaldo, teniendo en cuenta que la diagonal hacia adentro de CR7 es una de sus marcas registradas. Recibir desde la banda y avanzar recto por el borde del área le permite encontrar y un perfil y la potencia necesaria para rematar directo al arco y dejar sin opciones al arquero rival.

Noticias Destacadas

