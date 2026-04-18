Manchester City vs. Arsenal: hora y TV para el clásico que sentenciaría la Premier League

La Premier League se regala un duelo decisivo con sabor a final por el título: el Manchester City (2.º) recibe al Arsenal (1.º) el domingo, una batalla táctica y una guerra de nervios que hace salivar a Inglaterra.

“No recuerdo, en los últimos tres, cuatro, cinco años, un partido más importante que este en la Premier League”, afirmó Michael Owen, el antiguo artillero del Liverpool, al micrófono de la liga inglesa.

Si el City pierde, “se ha acabado”, reconoció este viernes Pep Guardiola. “Pero con los otros dos resultados (…) aún quedaría mucho por jugar”, añadió el técnico Citizen.

En el partido entre Manchester City y Arsenal podría quedar definida la Premier League Foto: Getty Images

El desplazamiento de los londinenses al norte no podía llegar en un momento más caliente, a seis jornadas del final del campeonato y con una diferencia de puntos que se ha estrechado de forma brusca.

El Arsenal tuvo el sábado pasado la oportunidad de dejar al City a doce puntos, en caso de victoria contra el Bournemouth.

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Pero fueron los Cherris de Antoni Iraola los que se impusieron en el Emirates, antes de que los Citizens barrieran al Chelsea (3-0) el domingo con un excelente Rayan Cherki.

En un fin de semana, “todo ha cambiado psicológicamente”, resumió el exdefensa de los Citizens, Micah Richards, en Sky Sports.

Se apretó la definición

Los seis puntos de ventaja del Arsenal penden ahora de un hilo. De hecho, el perseguidor alcanzará a los Gunners si gana el duelo del domingo y el partido aplazado que tiene en la recámara, contra el Crystal Palace en una fecha aún por determinar.

Y es que el viento primaveral parece empujar al City hacia la cumbre, en un periodo en el que su rival se desinfla a pasos agigantados.

Arsenal ha dado ventajas. Su título de Premier League ahora está más enrredado que nunca. Foto: AFP

El Arsenal solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos (1-0 contra el Sporting en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones), frente a tres derrotas en el plano doméstico (Copa de la Liga, Copa de Inglaterra y liga) y un empate, contra los portugueses (0-0) el miércoles en Londres.

“Nos hemos ganado el derecho de estar en esta posición y a competir para ganar contra, posiblemente, el mejor equipo y el mejor entrenador que esta liga haya visto jamás”, destacó este viernes el entrenador Gunner Mikel Arteta.

Hora y canal para ver Manchester City vs. Arsenal

Premier League - fecha 33

19 de abril

Hora: 10:30 a.m.

Canal: ESPN/Disney+

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El club del cañón sigue además siendo dueño de su destino en la liga, algo que el ruido mediático y su estado de forma actual podrían hacer olvidar.

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“El Arsenal puede ganar el título el próximo fin de semana en el Etihad”, zanjó Gary Neville, ocho veces campeón de liga con el Manchester United.

“Puede que yo tenga más confianza en el Arsenal de la que el propio Arsenal tiene en sí mismo, pero cuando estás jugando por el título, quedan seis partidos y acabas de perder uno, hay que poner las cosas en perspectiva”, insistió en su pódcast.

*Con información de AFP.